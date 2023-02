Nell'oroscopo di venerdì 17 febbraio 2023 troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Plutone transitare nel domicilio del Capricorno, mentre Mercurio, il Sole e Saturno risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli come Giove protrarrà il moto in Ariete. Il Nodo Nord assieme a Urano, infine, continueranno il transito in Toro come Nettuno e Venere proseguiranno l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: avanti tutta.

Grazie alla dedizione che metteranno probabilmente in campo, ma anche per merito di qualche piccolo colpo di fortuna, i nati Capricorno potrebbero mettere a segno qualche soddisfacente risultato in campo professionale in questa giornata di metà mese.

2° posto Vergine: pesi sullo stomaco. Liberarsi da una scomoda verità o da una malsana abitudine sarà, con ogni probabilità, ciò che si sentirà in dovere di fare il secondo segno di Terra questo venerdì, specialmente la terza decade che attualmente la più bersagliata dal parterre astrale.

3° posto Acquario: punti di riferimento. Nel nucleo famigliare d'origine, nel corso del 17 febbraio, i nati Acquario avranno buone chance di essere considerati dei veri e propri punti di riferimento, con le persone care che non potranno che rivolgersi a loro per qualsiasi eventualità.

I mezzani

4° posto Scorpione: aggirare l'ostacolo. Sia che si tratti di argomenti pruriginosi da affrontare che di problemi di natura pratica che insorgeranno, i nati Scorpione potrebbero riuscire nelle ventiquattro ore in questione a gestirli aggirando l'ostacolo con grande arguzia.

5° posto Sagittario: percettivi. Il partner parrà non avere alcun segreto agli occhi degli arcieri questo venerdì, col segno di Fuoco che si dimostrerà oltremodo percettivo nonché capace di anticipare gesti e parole dell'amato bene.

6° posto Toro: doveri. Più che verso i piaceri, questo giorno di febbraio sembrerà essere orientato principalmente sui doveri dei quali i nati Toro dovrebbero occuparsi, ancor di più in tarda serata quando un'amica potrebbe necessitare del loro aiuto.

7° posto Leone: pensierosi. Riuscire a concentrarsi nelle solite faccende giornaliere sarà presumibilmente un esercizio particolarmente complicato per i felini questo venerdì, specialmente per la prima decade che si riscoprirà sovente sovrappensiero.

8° posto Ariete: inconvenienti. Dimenticarsi di acquistare un ingrediente necessario per cucinare un dolce oppure arrivare in ritardo a un appuntamento di lavoro saranno, c'è da scommetterci, degli inconvenienti quotidiani che spazientiranno i nati Ariete ma, al contempo, gli permetteranno indirettamente di dedicare ad alcune faccende domestiche insolute.

9° posto Gemelli: sospettosi. L'ambito professionale potrebbe rappresentare il neo del venerdì di casa Gemelli, in quanto gli stessi avranno buone chance di divenire sospettosi a causa di alcuni atteggiamenti di capi e colleghi, iniziando a pensare che remino alle loro spalle.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: spese extra. Un'opera manutentiva a casa o una multa scordata nel cassetto rappresenteranno, con buona probabilità, delle spese non preventivate dai nati Cancro questo venerdì, uscite economiche che non potranno essere procrastinate.

11° posto Pesci: umore flop. Tutto, o quasi, passerà dalla ben poco rosea prospettiva dalla quale probabilmente i nati Pesci osserveranno il loro venerdì. Il dodicesimo segno zodiacale, difatti, parrà far prevalere l'umore cupo e ciò non gli permetterà di scorgere quanto di buono lo circonda.

12° posto Bilancia: saltare un turno. Similmente a quando nei giochi di società si riceve una carta che ci obbliga a stare fermi un turno, i nati Bilancia sembreranno vivere questa giornata di febbraio allo stesso modo, ovvero accorgendosi sin dalla mattinata che difficilmente caveranno un ragno dal buco.