L'oroscopo del fine settimana che va dal 18 al 19 febbraio vede la Luna calante in congiunzione al segno dell'Acquario, mentre Bilancia mostrerà le proprie emozioni alla persona che ama. Gemelli sarà piuttosto meticoloso al lavoro, mentre Leone sarà un po’ scontroso in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 18 al 19 febbraio.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana favorevole dal punto di vista sentimentale grazie al Sole e alla Luna in buon aspetto. Single oppure no, condividere sentimenti ed emozioni con la persona che amate vi permetterà di stabilire un forte legame con la persona che amate.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma oltre all'impegno dovrete dimostrare anche pazienza. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso. La Luna sarà in quadratura, e Venere sarà sempre meno influente per la vostra storia d'amore. Potreste faticare molto a uscire da certe situazioni spiacevoli. Nel lavoro potrebbero sorgere delle complicazioni a causa di Mercurio in quadratura. Non sempre potreste essere all'altezza della situazione. Voto - 6️⃣

Gemelli: dimostrerete una maggior voglia di amare secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna vi darà una mano dal segno dell'Acquario, e con Venere ormai prossima nel segno dell'Ariete, i buoni sentimenti torneranno a farsi sentire.

Nel lavoro sarete piuttosto meticolosi, nel tentativo di svolgere in maniera perfetta i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in miglioramento dopo le ultime giornate non molto soddisfacenti. In ogni caso, preparatevi perché Venere sta per spostarsi in una posizione sfavorevole. Nel lavoro dimostrate buone abilità, ma sappiate che potreste ottenere di più.

Voto - 6️⃣

Leone: non un weekend perfetto in amore a causa della Luna opposta. Il Sole vi darà una mano dal segno dell'Ariete, ciò nonostante faticherete un po' a essere attraenti. Anche sul fronte lavorativo potreste essere un po’ troppo distratti, perdendo di vista i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo un po’ anonimo in amore.

Venere sarà in opposizione, anche se non ancora per molto, e con il partner i buoni sentimenti faticheranno a emergere. La buona notizia è che questo periodo sta per concludersi. In ambito professionale dovrete andare avanti con la sola forza delle vostre idee e delle vostre energie. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarete particolarmente emotivi in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Dimostrerete con fermezza le vostre emozioni, cercando di fortificare il legame con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro mettete in evidenza tutti i pro e i contro dei vostri progetti e vi sarà sicuramente più chiaro come pianificare le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in Acquario e Venere in trigono, potreste provare sentimenti contrastanti in questa giornata.

Continuerete ad amare il partner, ma alcuni eventi potrebbero alterare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo non lasciatevi distrarre dalla situazione attuale. Pensate solo a dare il massimo per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo del fine settimana discreto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e il Sole saranno favorevoli, ma Venere vi darà ancora qualche grattacapo. Per cercare di dare una scossa al vostro rapporto, cercate di aprirvi al dialogo con il partner. In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio in sestile, e con Giove in trigono, un passo alla volta, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale per i nati del segno.

Single oppure no, ci penserà Venere a spingervi a mostrare le vostre emozioni alla persona che amate. Con un po’ di fortuna, potreste ottenere più di quanto pensiate. Nel lavoro meglio non prendere decisioni troppo rischiose al momento, soprattutto se siete nel mezzo di affari importanti. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che si accende in questo weekend pieno d'amore. Secondo l'oroscopo la Luna sarà nel vostro segno zodiacale, e vi permetterà di fare qualcosa di bello e particolare insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro soddisfazioni sia economiche che personali vi permetteranno di sentirvi in pace con voi stessi.

Voto - 9️⃣

Pesci: periodo discreto sul fronte amoroso. Sarà l'ultimo weekend di Venere favorevole. Godrete di un'ottima intesa, e se saprete coltivare bene il vostro rapporto, continuerete a vivere bei momenti anche durante le prossime giornate. Nel lavoro un po’ di originalità vi permetterà di gestire in modo migliore le vostre mansioni. Voto - 8️⃣