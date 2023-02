L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 febbraio vede il pianeta Mercurio spostarsi nel segno zodiacale dell'Acquario, che avrò modo di mostrare una sensibile crescita in ambito professionale, mentre per l'Ariete arriveranno situazioni vantaggiose grazie a Giove. Leone dovrà stare più attento ai propri progetti professionali, mentre Scorpione potrà vivere ancora una volta buoni sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di crescita sul posto di lavoro per i nati del segno.

Giove vi permetterà di sfruttare situazioni vantaggiose per i vostri progetti, e con Mercurio in sestile a partire da sabato, potrete dedicarvi a progetti di più ampio spessore. In amore ci sarà una discreta stabilità, ciò nonostante meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto al momento. Voto - 8️⃣

Toro: settore professionale in calo nelle prossime giornate. I tanti buoni propositi che avete potrebbero essere difficili da realizzare a partire dal prossimo weekend, quando Mercurio sarà in quadratura. Portate dunque avanti i vostri progetti con maggior cautela e concentrazione. In amore Venere vi regalerà ancora buone emozioni, anche per voi single in cerca dell'anima gemella. Voto - 7️⃣

Gemelli: a partire da sabato potrete contare su una marcia in più in ambito professionale, ora che Mercurio vi darà il suo sostegno.

Per quanto riguarda i sentimenti farete ancora a pugni con Venere in quadratura, ciò nonostante avrete un po’ di buon senso e maturità in più per cercare di recuperare terreno, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando la Luna sarà in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana di cambiamenti sul fronte professionale per i nati del segno.

In ambito professionale i vostri progetti prenderanno una piega positiva. Soprattutto nel weekend, Mercurio non sarà più così influente per i vostri progetti, e potrete provare a mettere sul piatto progetti di ampio respiro. Sul fronte sentimentale vi sentirete piuttosto bene insieme alla vostra anima gemella grazie a Venere, e non mancheranno momenti d crescita.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà importante riuscire a terminare alcuni importanti progetti professionali in questo periodo. Giove sarà favorevole, ma con Mercurio in arrivo nel segno dell'Acquario, non tutto potrebbe andare come previsto. In amore godrete di un'ottima stabilità di coppia, ma anche voi single potreste aprirvi a nuove relazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vi vedranno ancora alle prese con Venere in opposizione. Single oppure no, il vostro atteggiamento spesso potrebbe non fare piacere alla vostra fiamma. Cercate di essere meno irruenti. Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Mercurio a partire da sabato. Alcuni progetti potrebbero subire dei rallentamenti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una settimana piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo. In amore le giornate di venerdì e sabato si riveleranno intense per voi e la vostra anima gemella, grazie a una fantastica Luna in congiunzione. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di provare a investire risorse in più ora che Mercurio vi darà una mano dal segno dell'Acquario a partire dal prossimo weekend. Voto - 8️⃣

Scorpione: avrete l'occasione di poter vivere buoni sentimenti anche durante la prossima settimana. Venere rimarrà stabile in trigono dal segno amico dei Pesci e, single oppure no, potrebbero arrivare interessanti occasioni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio si troverà in una posizione scomoda a partire da sabato.

Cercate di non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in arrivo nel segno dell'Acquario, potrete contare su una marcia in più per quanto riguarda il lavoro. I problemi continueranno a essere presenti sul fronte sentimentale, considerato che Venere sarà ancora in quadratura dal segno dei Pesci. Single oppure no, alcune questioni cuore non dovranno essere prese alla leggera. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una settimana di cambiamenti, soprattutto sul fronte professionale. Mercurio lascerà il vostro cielo, e alcuni progetti potrebbero rivelarsi un po’ più complicati del previsto da portare avanti. Prendetevi un po’ di tempo in più per riflettere. In amore il sostegno del partner sarà fondamentale, non solo per portare avanti la vostra relazione di coppia, ma anche per cercare di rendere migliore la vostra vita sociale e professionale.

Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo della prossima settimana che mostrerà una sensibile crescita sul fronte professionale per i nati del segno a partire dalla giornata di sabato, quando Mercurio si sposterà nel vostro segno zodiacale. In amore ci sarà una discreta stabilità professionale, ma attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno dello Scorpione. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima in ambito amoroso. Venere sarà ancora in congiunzione al vostro cielo, portando serenità e romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia. Qualche piccola difficoltà potrebbe invece arrivare sul fronte professionale a causa di questo cielo in movimento. Cercate di rispettare le scadenze con i vostri progetti, ma soprattutto non prendete in carico troppe mansioni. Voto - 8️⃣