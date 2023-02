L'oroscopo della giornata di domenica 19 febbraio prevede i nati Gemelli più curiosi e reattivi in ambito lavorativo, mentre Leone dovrà saper reagire agli ostacoli. Ariete sarà più affabile nei confronti del partner, mentre buone notizie attendono i nati Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 19 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 19 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario sarete più affabili in ambito amoroso. L'arrivo di Venere inoltre migliorerà l'umore e arriveranno momenti di maggiore intesa, anche per voi cuori solitari.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppi imprevisti, grazie a un'organizzazione perfetta. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale sottotono a causa della Luna in quadratura. Venere inoltre sta per mettersi alle vostre spalle, dunque attenzione al modo di comportarvi. Sul fronte professionale Mercurio porterà qualche imprevisto di troppo. Con la vostra esperienza però, riuscirete a cavarvela. Voto - 7️⃣

Gemelli: mostrerete una spiccata curiosità e reattività sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di domenica. I vostri progetti andranno avanti e la giornata scorrerà senza accorgervene. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere sarà in quadratura ancora per poco, e la Luna in trigono vi aiuterà a essere più ragionevoli.

Voto - 7️⃣

Cancro: ultima giornata della settimana che vedrà il pianeta Venere favorirvi un'ultima volta. Single oppure no, il prossimo periodo potrebbe rivelarsi meno romantico del solito per voi. Per quanto riguarda il lavoro invece, sarete sufficientemente concentrati da saper gestire la situazione. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che in ambito lavorativo non sarà del tutto favorevole.

Mercurio in opposizione vi metterà in difficoltà, e voi dovrete dimostrare di saper reagire agli ostacoli. In ambito amoroso la Luna non vi lascerà respiro. Per fortuna questo periodo non durerà a lungo, e dalla prossima settimana le cose miglioreranno, anche per i single. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta dell'amore Venere sta per allontanarsi da questa scomoda posizione per voi.

Lentamente, riuscirete a essere più ottimisti, con quella voglia di ridare nuova linfa alla vostra storia d'amore. In ambito lavorativo alcuni progetti vi staranno particolarmente a cuore, spendendo più risorse per massimizzare il risultato. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, ciò nonostante, sappiate che Venere sta per mettersi in opposizione, e tra voi e il partner non sempre ci sarà una splendida intesa. Nessun problema invece in ambito lavorativo. Porterete avanti i vostri progetti in maniera precisa e celere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrale in profondo cambiamento per voi secondo l'oroscopo.

Vi sentirete un po’ disorientati in amore, ma questo non vorrà dire che sta per aprirsi un periodo di crisi. Single oppure no, ritroverete velocemente il lume della ragione. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità, ma attenzione agli imprevisti da parte di Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Sagittario: questo cielo comincerà a sorridervi di più secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna sarà dalla vostra parte, e Venere sta per mettersi in una posizione più agiata per voi. Single oppure no, è arrivato il momento di mostrare con maggior fermezza i vostri sentimenti. In ambito lavorativo alcune buone idee vi permetteranno di ottenere risultati più interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima domenica in ambito sentimentale secondo l'oroscopo, ma sappiate che il pianeta Venere nelle prossime ore sarà in quadratura.

Sarà importante dunque cercare di preservare quanto di buono avete fatto per la vostra anima gemella. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, ciò nonostante meglio non prendere in carico progetti che non rientrano nelle vostre competenze. Voto - 7️⃣

Acquario: arriveranno buone notizie in ambito lavorativo in quest'ultima giornata della settimana. Mercurio e Giove vi permetteranno di ottenere risultati interessanti per i vostri progetti, con in più la possibilità di poter aspirare più in alto. In amore potrete contare sulla Luna in congiunzione e, nelle prossime ore, anche Venere contribuirà a questa vostra armonia sentimentale. Voto - 9️⃣

Pesci: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte ancora per poche ore secondo l'oroscopo, ciò nonostante sappiate che tra voi e il partner arriveranno ancora bei momenti insieme.

Anche voi cuori solitari avrete ancora buone possibilità di fare colpo. Nel lavoro non abusate della vostra posizione, perché non siete nelle condizioni ideali per poter ambire a qualcosa di più. Voto - 7️⃣