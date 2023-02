L'oroscopo della giornata di venerdì 17 febbraio prevede i nati della Bilancia ben organizzati sul posto di lavoro, meno in amore, mentre i Pesci saranno sempre ben pronti ad ardenti passioni grazie a Venere. Ariete potrebbe essere diffidente, mentre il Sole rafforzerà il fascino dei nati Leone. Vediamo nel del dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 17 febbraio.

Previsioni oroscopo venerdì 17 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale poco gradevole sul fronte sentimentale a causa della Luna. Potreste essere un po’ diffidenti nei confronti del partner, ma sappiate che questo periodo no non durerà a lungo.

In ambito lavorativo ve la caverete bene a gestire i vostri progetti, centrando sempre l'obiettivo grazie a Mercurio in sestile dal segno dell'Acquario. Voto - 7️⃣

Toro: il vostro spirito critico potrebbe essere un po’ troppo rigido in questa giornata di venerdì. Sul fronte professionale potreste non essere in grado di prendere decisioni appropriate. Attenzione dunque a non essere frettolosi. In amore la Luna e Venere vi sorrideranno, e il partner si dimostrerà essere il vostro spirito guida in questa giornata. Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo davvero convincente in ambito professionale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Queste stelle vi permetteranno di centrare il successo che meritate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore recupererete lentamente terreno, ma siete in attesa che Venere esca dal segno dei Pesci per tornare a darvi supporto. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale. Purtroppo per voi, alcuni cambiamenti astrali renderanno più complicata del previsto la vita di coppia. Se siete single dovrete essere pazienti.

Se siete davvero innamorati, cercate prima di approfondire il rapporto con questa persona. In ambito lavorativo riuscirete a portare avanti i vostri progetti, e a poco a poco, farete importanti passi avanti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nati del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante il rapporto con il partner sarà abbastanza tranquillo.

Il Sole in trigono vi aiuterà a mettere in mostra il vostro fascino. Nel lavoro potreste raggiungere importanti obiettivi. State dimostrando il vostro impegno, e presto qualcuno crederà nelle vostre capacità e vi darà ciò che volete. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Capricorno vi aiuterà ad attutire questa Venere in opposizione secondo l'oroscopo. Single oppure no, i buoni sentimenti faticheranno ancora un po’ a uscire, nonostante ciò sarete abbastanza comprensivi, cercando di risolvere i problemi tra voi e la vostra fiamma. Nel lavoro dovrete avere una tabella di marcia ben definita per riuscire a gestire bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarete piuttosto organizzati in questa giornata, soprattutto in ambito lavorativo.

Mercurio porterà buone idee, e con Marte in trigono avrete abbastanza energie da riuscire a metterle in pratica. Per quanto riguarda i sentimenti invece questa giornata non avrà molto da offrirvi a causa della Luna in quadratura. Cercate di non essere scontrosi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro comincerà a farsi pesante per voi ora che Mercurio si trova in quadratura. Cercherete di andare avanti con tutte le vostre forze, ma raggiungere l'apice potrebbe essere più complicato del previsto. Sul fronte amoroso invece vi sentirete davvero romantici e pronti a dare una scossa alla vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati della terza decade. Anche voi single avrete voglia di stravolgere la vostra vita sentimentale.

Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione. A portare equilibrio ci penserà il Sole in trigono dal segno dell'Ariete, ciò nonostante, single oppure no, il vostro modo di amare non sempre sarà apprezzato. Abbiate pazienza ancora per qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro sfrutterete la buona posizione di Mercurio per dirigere verso la giusta direzione i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: ci sarà un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Dovrete però essere in grado di mantenere una buona intesa con il partner, anche nei momenti di difficoltà. Nel lavoro se inizierete bene la giornata, potrete portare a casa risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di venerdì interessante per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo si sta muovendo a vostro favore e, single oppure no, potrebbe essere il periodo migliore per godere di un rapporto davvero affiatato, che possa trasformarsi in qualcosa di più. In ambito lavorativo sarete dei veri e propri leader, e con questo cielo favorevole sarete sempre in grado di centrare il successo. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in sestile e Venere in congiunzione sarete ardenti di passione in questa giornata di venerdì. Il rapporto con la persona che amate potrebbe farsi davvero interessante. Sul fronte professionale questo cielo porterà in primo piano questioni importanti, che dovrete essere in grado di risolvere. Voto - 8️⃣