L'oroscopo ci martedì 28 febbraio 2023 vede in rialzo il segno del Pesci, abbastanza stabile alle prime posizioni, e lo Scorpione, il cui successo sarà incentrato sugli affari.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: proposte accattivanti per Leone

1° Leone: in questa giornata potrebbero esserci dei salti di qualità in ambito amoroso, forse una proposta che potrebbe decretare definitivamente il vostro amore come consolidato nel tempo. Secondo l'oroscopo i successi sul lavoro potrebbero costituire una bellissima esperienza.

2° Pesci: farete davvero faville sul lavoro, e con qualche piccola occasione in più riuscirete a fare dei guadagni decisamente sostanziosi e che potrebbero avviare un investimento molto importante nella vostra vita professionale.

3° Scorpione: ritornare alle prime posizioni nella classifica dell'oroscopo significherà avere molte opportunità sul lavoro e di ridimensionare in meglio la vostra vita amorosa, forse con un incontro che potrebbe essere determinante per delle scelte future che avete già in mente.

4° Cancro: sarete rilassati e molto decisivi sul lavoro, per cui riuscirete a essere energici e ottimisti anche di fronte a quelle sfide che si sono trascinate nel tempo. Farvi aiutare da una squadra che possa darvi risultati vincenti potrebbe darvi qualche marcia in più.

Novità per Toro

5° Toro: si affacceranno alla vostra porta delle straordinarie novità in amore, cosa che potrebbe essere molto favorevole di fronte agli ostacoli professionali che state affrontando in questo momento. Con le amicizie potrebbe esserci una avventura niente male.

6° Sagittario: sicuramente una riflessione mattutina potrebbe risolvere gran parte dei vostri problemi sul piano quotidiano.

Secondo l'oroscopo le soddisfazioni sul lavoro potrebbero essere di grande aiuto per fare balzi in avanti, per cui continuare con questo ritmo potrebbe farvi perseguire molti obiettivi in un prossimo futuro.

7° Gemelli: i miglioramenti arriveranno, anche se potrebbero tardare il loro ingresso nella vostra quotidianità. Potreste riscontrare dei lievi malesseri che scompariranno con un po' di attività fisica, basterà mettervi in moto.

8° Ariete: state subendo un lieve calo del vostro ottimismo, forse dovuto a qualche dissidio in famiglia oppure alla consapevolezza di una nuova situazione che vi metterà alla prova. Secondo l'oroscopo l'amore potrebbe essere accantonato per la famiglia.

Vergine in basso in amore

9° Acquario: state dando molte energie per risultati che potrebbero arrivare molto più tardi nel tempo, per cui prendervi una pausa adesso potrebbe essere di grande aiuto per smaltire lo stress. Secondo l'oroscopo state migliorando il rapporto con la famiglia.

10° Vergine: l'ambito amoroso potrebbe essere accantonato in virtù di una più solida situazione familiare. Dedicarvi alla famiglia in questo momento sarà doveroso anche alla luce di incomprensioni emerse solo recentemente e che hanno comportato una divergenza di intenti.

11° Capricorno: dovrete concedervi una riflessione per la vostra storia d'amore che, se giunta al capolinea, dovrà semplicemente concludersi. Non ci saranno più i presupposti per una florida collaborazione con il partner sul piano familiare, in questo momento.

12° Bilancia: Fare qualche piccolo errore sul lavoro potrebbe essere controproducente per la vostra carriera, e lasciare che qualche collega prenda il sopravvento potrebbe essere solo un chiaro segnale di una stanchezza molto accentuata.