La terza settimana del mese di marzo sta entrando nel vivo e continua a portare dei cambiamenti astrologici. Di seguito approfondiamo l'andamento dell'oroscopo della giornata di mercoledì 15 marzo 2023, con una particolare attenzione alle novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è meglio evitare momenti di tensione, in particolare nella seconda parte della giornata. Alcuni in una coppia potrebbero sentirsi messi da parte. Nel lavoro con Giove nel segno si potranno fare adesso delle scelte importanti.

Toro: per i sentimenti - se sentite la necessità di nuovi incontri - quelle che arrivano saranno giornate interessanti, nel complesso ci sono maggiori soluzioni.

Nel lavoro sarà possibile avere qualche novità entro il mese di maggio, quindi portate avanti da adesso le nuove idee.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna è in opposizione quindi serve pazienza, non mancherà qualche momento di nervosismo. Nel lavoro Saturno impone dei cambiamenti, gestite con tranquillità tutto quello che arriva.

Cancro: in amore la giornata parte bene, ma occorre fare attenzione a qualche calo nel pomeriggio. A livello lavorativo le stelle portano delle soluzioni che si paleseranno da qui ai prossimi giorni.

Leone: per i sentimenti Venere inizia un transito che porterà qualche polemica, per questo motivo se possibile meglio evitare conflitti. Nel lavoro possibili ritardi, c'è la necessità di recuperare.

Vergine: in amore c'è una Luna dissonante, questa è una fase che porterà delle verifiche. Nel lavoro potrete riflettere su quello che arriva adesso, un problema potrà essere superato.

La seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale torna a una certa agitazione, è meglio essere più cauti adesso. Nel lavoro la situazione è favorevole, arriva qualcosa in più in queste ore.

Scorpione: in amore la seconda parte della giornata porterà qualcosa in più, ma Venere in opposizione a breve chiederà di stare attenti. A livello lavorativo qualcosa potrebbe cambiare, state lontani dalle persone che sono state contro di voi.

Sagittario: per i sentimenti la mattinata è migliore del pomeriggio, gli incontri saranno piacevoli.

Nel lavoro quello che nasce ora sarà importante, dovrete però agire con determinazione.

Capricorno: in amore è un momento di incertezza, potrebbero non mancare alcune discussioni. Nel lavoro ci sono alcune buone notizie in arrivo, sono possibili dei cambiamenti.

Acquario: per i sentimenti alcune storie potranno essere penalizzate, quindi è meglio portare prudenza. Nel lavoro qualche piccola discussione non mancherà, qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Pesci: in amore le coppie in questo momento dovranno stare più vicine possibili, la Luna è favorevole e aiuta. Nel lavoro arriva un periodo di ricostruzione e recupero.