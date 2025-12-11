Catalina confiderà a Jacobo che ha sofferto per Pelayo nella puntata de La Promessa di lunedì 15 dicembre ed è per questo che diffida di lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Jacobo comprenderà le ragioni di Catalina ma si sentirà offeso per essere stato definito manipolatore senza alcuna prova. Nel frattempo Jana chiederà a Maria di dormire con lei quella notte perché si sentirà inquieta a causa delle tante discussioni degli ultimi giorni.

Tensioni tra Martina e Jacobo per gli affari di famiglia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Martina e Jacobo ci saranno tensioni a causa della vendita delle proprietà.

L'ingerenza del suo fidanzato negli affari di famiglia farà storcere il naso alla ragazza e le creerà delle insicurezze che si ripercuoteranno sul loro legame. A questo proposito, Catalina giocherà un ruolo fondamentale perché lei sarà la prima a dubitare di Jacobo e delle sue buone intenzioni. Quando si accorgerà di aver esagerato con i pensieri negativi su di lui. Catalina parlerà con il fidanzato di sua cugina per tentare di risolvere la situazione. La ragazza confiderà a Jacobo che ha sofferto molto in passato a causa del suo ex che aveva degli atteggiamenti simili ai suoi. Catalina parlerà a Jacobo di Pelayo che l'ha lasciata all'altare e che dimostrava parecchio interesse per gli affari di famiglia.

La ragazza aggiungerà che Pelayo aveva un accordo con Cruz e questo l'ha resa molto diffidente nei confronti di tutti. Jacobo comprenderà le ragioni di Catalina ma si sentirà anche profondamente offeso per le sue insinuazioni.

Jana e Maria: l'amicizia più solida de La Promessa

Nel frattempo, Jana resterà in cucina con i suoi amici e in particolare con Maria. La ragazza spiegherà che vuole godersi gli ultimi giorni al palazzo prima di partire per l'Italia e la nostalgia per La Promessa sarà inevitabile. Maria chiederà alla sua amica di tornare presto e si metterà a fantasticare con lei sul bambino in arrivo e sul suo nome. Jana sarà piuttosto inquieta e confiderà di sentire come un'ombra che non le permette di essere serena.

La ragazza chiederà a Maria di dormire con lei quella notte e la cameriera non si tirerà indietro. "Grazie di esserci sempre per me", dirà Jana commossa per il grande affetto che Maria ha sempre dimostrato di provare nei suoi confronti.

Alonso ha promesso di aiutare Jana e Curro

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Jana ha avuto un confronto con Leocadia e Cruz, dicendo che avrebbe chiamato la polizia per fare chiarezza sulla morte di sua madre e di Tomas. La reazione delle due amiche è stata molto diversa: Leocadia è rimasta impassibile mentre la marchesa ha perso la pazienza e ha accusato sua nuora di voler rovinare la sua famiglia. Successivamente, Alonso ha incontrato Jana e Curro per la prima volta dopo aver saputo che erano fratelli. Il marchesa ha promesso ai ragazzi tutto il suo aiuto per scoprire cosa è successo a Dolores. La tensione al palazzo è ai massimi livelli e Jana ha un brutto presentimento da giorni.