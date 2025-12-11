Cruz sarà furiosa con Jana dopo l'ennesima lite nella puntata de La Promessa di lunedì 15 dicembre. "Sei la cosa peggiore che potesse capitarci", dirà urlando.

Le anticipazioni rivelano che al brutto litigio tra Jana e Cruz assisterà Martina, che proverà a calmare gli animi. Successivamente, la ragazza si confiderà con suo fratello Curro e quando arriverà la sera succederà l'impensabile: Manuel troverà Jana in fin di vita.

Jana senza paura: 'Voglio giustizia per Tomas e mia madre'

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz cercherà un chiarimento con Jana, ma la situazione precipiterà ancora.

La marchesa proverà a far capire alla ragazza che la sua famiglia finirebbe nel fango se lei facesse riaprire le indagini. Jana, tuttavia, non si farà convincere: "Voglio giustizia per mia madre e per Tomas. Se non hai niente da nascondere non dovresti avere paura". Cruz insisterà e a quel punto Jana le dirà tutto quello che ha scoperto, a partire dalla stanza segreta. "Tomas ha scoperto che hai ucciso mia madre e tu lo hai eliminato", dirà, "Petra ti ha aiutato a ripulire tutto". I toni si faranno accesi e Cruz sfogherà la sua rabbia contro la nuora: "Sei la cosa peggiore che poteva capitarci. La peggiore". Le voci si sentiranno oltre la stanza e Martina correrà a vedere cosa stia succedendo.

"Questa stupida non ha rispetto", dirà Cruz a sua nipote che calmerà gli animi e porterà via Jana.

Il presentimento di Jana e il tragico ritrovamento

Nella puntata de La Promessa di lunedì 15 dicembre, Curro andrà a bussare alla porta di Jana e troverà sua sorella molto agitata. La ragazza confiderà a suo fratello la sua grande preoccupazione per quello che potrebbe succedere. "Ho accusato Cruz dell'omicidio di Tomas", dirà Jana. Curro tranquillizzerà sua sorella dicendole che la giustizia farà il suo corso e chi è colpevole pagherà. Il ragazzo, inoltre, raccomanderà a Jana di spiegare soltanto i fatti senza parlare delle sue teorie alle forze dell'ordine. La ragazza temerà che il potere di Cruz possa influenzare le indagini: "Ho paura che non mi credano".

Curro proverà a rassicurare Jana sul fatto che tutto andrà bene e che non è sola in questa battaglia. Di lì a poco, però, tutto precipiterà: Manuel tornerà dal suo viaggio e troverà Jana in fin di vita nella sua stanza.

Jana si è fidata di Leocadia e con lei ha ricostruito cosa può essere successo a sua madre

Nelle puntate precedenti, Jana ha confidato a Leocadia le sue vere origini. Dopo aver spiegato che sua madre era Dolores, Jana ha raccontato che è arrivata a La Promessa solo per indagare sulla morte della donna. Leocadia ha colto la palla al balzo per mettere nuovamente in cattiva luce Cruz con questa storia. La donna ha rivelato a Jana che tempo fa il Barone de Linaja era a capo di un'organizzazione criminale e sostiene che sia stato lui a rapire Curro e uccidere Dolores. La donna spiegherà che Cruz probabilmente ha dato questo incarico a suo padre per poter regalare un bambino a Eugenia che non poteva averne e ne soffriva molto.