L'oroscopo di martedì 7 marzo è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare, in base all'assetto astrale, le novità del giorno. La vita lavorativa, sentimentale e sociale sono gli argomenti di maggiore interesse. Alcuni segni zodiacali metteranno al primo posto il cuore, mentre altri preferiranno concentrarsi sul lavoro. È presenta anche una classifica generale che mette in evidenza la posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 marzo.

Previsioni astrologiche del 7 marzo: i segni più fortunati

Sagittario (1° posto): il primo posto in classifica andrà proprio al vostro segno. Le questioni sentimentali e quelle lavorative daranno vita a un mix perfetto. Vivrete una giornata piena, ricca di occasioni preziose. Nonostante questo, darete spazio anche al tempo libero. Utilizzerete i vostri hobby preferiti come valvola di sfogo. Inoltre, amerete coltivare i vostri talenti.

Vergine (2° posto): manterrete un atteggiamento calmo e cordiale. Risolverete le discussioni in modo efficace, ma senza tornare a parlare di vecchie questioni rimaste in sospeso. Andrete subito al punto in modo da potervi concentrare sul futuro. Darete grande valore alla vostra libertà.

Non sopporterete le prepotenze e non vorrete avere a che fare con persone poco empatiche.

Pesci (3° posto): sarete travolti da un'ondata di energia positiva. Non riuscirete a tenere a freno il vostro entusiasmo. Trasmetterete felicità anche alle persone che vi staranno accanto. Il vostro umore contagioso potrà contribuire anche al buon clima lavorativa.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non sottovalutare, in nessun caso, le parole degli amici.

Gemelli (4° posto): potrebbe essere il momento giusto per dare importanza a questioni che, fino a questo momento, non hanno mai attirato la vostra attenzione. All'inizio, sarà un po' strano, ma i risultati potrebbero sorprendervi.

Il partner si dimostrerà solidale nei vostri confronti, ma non avrà alcuna paura di contraddirvi. I suoi consigli si riveleranno davvero efficace.

Oroscopo del 7 marzo: i segni al centro della classifica

Acquario (5° posto): sarete fieri di poter contare sulla vostra famiglia. Darete un supporto importante alle persone care, ma tenderete a non sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione. L'organizzazione della giornata sarà confusionaria e poco produttiva. Con qualche piccolo accorgimento, potrete migliorare la situazione in modo radicale: sicuramente, non ve ne pentirete.

Toro (6° posto): la vostra intraprendenza vi consentirà di avere pieno controllo sui vostri desideri. Darete la priorità al lavoro perché sarete intenzionati a raggiungere una posizione economica soddisfacente.

Forse, dovrete confrontarvi con un paio di imprevisti, ma non vi farete buttare già dalle sorprese della sorte. Per il momento, i sentimenti romantici non vi daranno pensiero.

Capricorno (7° posto): cercherete di instaurare dei rapporti di amicizia basati sulla sincerità e sulla fiducia reciproca. Non vi piacerà ricorrere a bugie e a inutili illusioni pur di non creare tensione. Ovviamente, vorrete ricevere lo stesso trattamento. Nella maggior parte dei casi, riuscirete a portare avanti questo obiettivo. In un paio di occasioni, però, riceverete delle brutte sorprese.

Ariete (8° posto): il rapporto con i colleghi sarà decisamente teso. Non riuscirete a modificare il clima presente sul posto di lavoro.

Per fortuna, nella vostra vita privata, le cose saranno decisamente diverse. Le braccia del partner rappresenteranno un rifugio sicuro, pronto ad accogliervi in qualsiasi momento. Per adesso, sarà meglio non prendere decisioni economiche importanti.

Previsioni zodiacali del 7 marzo: i segni meno fortunati

Bilancia (9° posto): nelle relazioni sentimentali apparirete un po' incerti. Ogni decisione vi sembrerà sbagliata. Vorreste prendervi del tempo, ma la paura di far scappare la persona amata potrebbe avere il sopravvento. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a non farvi prendere dal panico. Sarà inutile affrontare l'argomento con la vostra famiglia.

Cancro (10° posto): adotterete un atteggiamento timoroso.

Purtroppo, non vi sentirete ancora pronta a mettervi in gioco. Tenderete a rimandare il momento tanto atteso per paura di non riuscire a gestire le conseguenze. Lo stress, ovviamente, non farà altro che aumentare. I consigli degli amici, seppur presenti, non saranno in grado di scalfire le vostre barriere emotive.

Scorpione (11° posto): sarete tormentati dalle questioni di cuori. Non riuscirete a recuperare la vecchia complicità con il partner. I vostri progetti si concluderanno con un nulla di fatto. Non sarà facile assistere alle sue reazioni perché tenderà a prendere le distanze dal benessere della coppia. La famiglia apparirà molto preoccupata. Vi inonderà di premure e di attenzioni per assicurarsi che la situazione non degeneri.

Leone (12° posto): tenderete a non apprezzare il quadro generale. Vi concentrerete sui dettagli, rischiando di non dare molta importanza ai piccoli avvenimenti. Farete fatica anche a separare la vita privata da quella lavorativa. Confonderete le due cose, però, non farà altro che peggiorare le cose. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non prendere decisioni affrettate.