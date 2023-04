Nella settimana di Pasqua che va dal 3 al 9 aprile 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà come protagonista Giove, il quale sarà favorevole ai segni del Pesci, del Toro e, per esteso, a molti segni di terra. Plutone entrerà nella costellazione dell'Acquario e conferirà a questo segno zodiacale molto coraggio. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 aprile per la fortuna: rinnovamenti per Vergine

1° Vergine: la parola d'ordine di questa settimana sarà 'rinnovamento'.

Avrete delle idee del tutto originali da poter mettere in pratica sullo scenario professionale e i colleghi saranno felici di poter portare a termine degli obiettivi che hanno in comune con voi. La vostra autostima potrebbe salire vertiginosamente, per cui procedere speditamente con le vostre ambizioni sarà estremamente produttivo in questo momento. Non sentirete alcun tipo di stanchezza o simili, anzi, le energie saranno parte integrante della vostra quotidianità.

2° Toro: avrete molte più possibilità di crescere e di veder maturare i vostri guadagni. Gli affari potrebbero prendere una piega molto significativa per le finanze. Accrescere le vostre potenzialità vi darà un'ottima spinta anche per quei progetti che sono rimasti nel cassetto per mancanza di risorse.

Avrete un coraggio che andrà al di là delle vostre stesse aspettative. Nel weekend i guadagni saranno eccezionali. L'attività fisica proseguirà spedita, senza alcun problema.

3° Scorpione: non mancherà l'entusiasmo e la voglia di mettervi in gioco, secondo l'oroscopo. Creerete una bella squadra professionale che saprà perfettamente come muoversi in sincrono con voi.

Le occasioni fortunate, adesso, potrebbero aumentare vertiginosamente, per cui rimanere concentrati rappresenterà la carta vincente per andare incontro a questa fortuna che davvero non conoscerà praticamente alcun ostacolo. Sentirete pochissimo la stanchezza dovuta agli sforzi che ci metterete, soprattutto nel corso del weekend.

4° Cancro: la sicurezza nelle vostre capacità costituirà un'ottima combinazione con la fortuna. Le energie, sia fisiche che mentali, accresceranno il vostro coraggio, mentre l'interazione con i colleghi di lavoro si farà sempre più dinamica e propensa a raggiungere obiettivi comuni. I progetti, ora, saranno sempre più concreti anche grazie a quelle risorse che stanno crescendo di giorno in giorno.

Sagittario in libertà

5° Pesci: uscirete allo scoperto per poter realizzare alcuni progetti che vi passano per la testa da un bel po': solo che adesso avrete i mezzi per concretizzare. Potreste ottenere un aumento, fare qualche affare che possa soddisfare non solo voi stessi ma anche l'intera squadra professionale.

Su piano pratico sarete molto produttivi, ma fate attenzione allo stress che, di tanto in tanto, potrebbe comparire all'improvviso. Il fine settimana si presenterà ricco di soddisfazioni.

6° Sagittario: finalmente avrete la piena libertà di svolgere il vostro lavoro senza dover necessariamente essere al passo con qualcuno. La vostra indipendenza sta crescendo di giorno in giorno e, in questa settimana, in particolare, potrebbe esserci una bella sorpresa sul piano affaristico. I guadagni prometteranno bene, per cui potreste anche provare a fare uno strappo alla regola come un viaggio oppure un po' di shopping. Secondo l'oroscopo, l'umore sarà all'altezza di qualunque situazione.

7° Ariete: potrete pensare ad un giro di vite che potrebbe rivoluzionare la vostra carriera.

Le idee attendono solo di essere messe in pratica per cui agirete abbastanza speditamente. Nel lavoro di gruppo, però, potrebbero subentrare delle divergenze di intenti che, però, si risolveranno facilmente, mentre in solitaria potreste essere decisamente più celeri. Secondo l'oroscopo, dovrete fare un po' più di attenzione con il denaro, ma nel complesso potrete concedervi qualche sfizio niente male.

8° Leone: la vostra ambizione sta aumentando. Lavorare di buona lena, in questo momento, potrà finalmente darvi dei risultati ottimali che vi spingeranno ad essere anche più indipendenti dalla vostra squadra di lavoro. Affronterete qualche sfida ma penserete comunque che ne varrà davvero la pena se poi questa vi farà raggiungere la vostra mèta.

Avrete un occhio di riguardo per la vostra attività fisica.

Acquario coraggioso

9° Acquario: il coraggio per affrontare le sfide non vi mancherà di certo, però dovrete fare in modo che gli ostacoli siano ridotti al minimo. Contare sulle vostre energie, adesso, potrebbe essere l'unico modo per poter concludere dei progetti molto redditizi. Contare sull'ausilio della squadra, spesso, potrebbe essere un'idea assolutamente da scartare. Invece da soli potreste fare molto di più. Il fine settimana dedicatelo al relax.

10° Gemelli: si renderà necessario più impegno da parte vostra, perché i progetti si faranno sempre più pressanti anche se avrete le carte in regola per poterli portare avanti. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, ci saranno anche delle sfide a cui sottoporsi: mantenere i nervi saldi sarà un ottimo espediente per conferirvi una maggiore dinamicità mentale.

L'ottimismo non vi mancherà ma fare attenzione anche laddove apparentemente non ci saranno ostacoli sarà un atteggiamento doveroso nei vostri stessi confronti.

11° Capricorno: sul lavoro, tensioni con la squadra. Non sempre riuscirete a ritagliarvi uno spazio in cui potrete fare del tutto in solitaria. Con alcuni progetti avrete le mani legate e, dunque, vi converrà trovare dei compromessi che, in qualche modo, gioveranno a tutti. Secondo l'oroscopo, lo stress potrebbe essere un ostacolo insormontabile, per cui sarà molto più conveniente procedere con i piedi di piombo, oppure prendersi una pausa più lunga rispetto alla norma.

12° Bilancia: la situazione professionale potrebbe essere decisamente complessa.

Non sempre avrete la determinazione adatta per superare le sfide che vi si presenteranno davanti. Secondo l'oroscopo, le vicende professionali potrebbero anche subire qualche calo nel corso della seconda metà della settimana, ma cercate di portare pazienza in questo momento.