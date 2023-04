L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 aprile prevede fantastici sogni d'amore per i nati dei Gemelli, forti della posizione benefica della Luna e di Venere, mentre il Leone riuscirà a essere più comprensivo nei confronti del partner. Pesci e Sagittario avranno bisogno di rilanciare il loro rapporto con il partner, mentre Toro sarà alla ricerca di conferme in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana ottima per quanto riguarda i sentimenti grazie al sostegno di Venere dal segno dei Gemelli.

Forse la giornata di lunedì potrebbe riservarvi qualche piccolo grattacapo a causa della Luna, ciò nonostante il rapporto tra voi e il partner è forte, e si rafforzerà ulteriormente nel prossimo periodo. In ambito lavorativo potrebbero presto arrivare dei cambiamenti. Sarete pronti a darvi da fare, ma attenzione perché con l'atteggiamento sbagliato potreste commettere gravi errori. Voto - 8️⃣

Toro: Urano nel segno renderà i vostri progetti a lungo termine più chiari durante questa settimana. Secondo l'oroscopo, questo cielo vi darà una mano, e sarete alla ricerca di conferme, e affermarvi come valida risorsa nel vostro settore. In amore le giornate di giovedì e venerdì saranno le più indicate per dedicare maggior tempo alla vostra vita sentimentale, single oppure no.

Voto - 8️⃣

Gemelli: non potrete chiedere di meglio per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna e Venere vi sorrideranno per tutto il periodo, e potrete contare su una marcia in più per consolidare il vostro legame con il partner, o darne vita a nuovi se siete single in cerca dell'amore vero.

In ambito lavorativo il vostro aiuto sarà importante per alcuni progetti, ma non dovrete abusare della vostra posizione. Voto - 8️⃣

Cancro: Il lavoro procede abbastanza bene, con pochi imprevisti tutto sommato risolvibili, se non vi farete prendere dalla foga. In ogni caso, sarà importante ultimare alcuni progetti in questo periodo ricco di impegni.

In amore la settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in quadratura. Il rapporto tra voi e il partner sarà ottimo, dunque non dovrete dare troppo peso ad alcune sbavature. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo vi aiuterà a essere più comprensivi nei confronti della vostra anima gemella, capire cosa non funziona tra voi e cercare di migliorare. Con il giusto atteggiamento, vedrete che il prossimo periodo potrebbe rivelarsi davvero piacevole. Nel lavoro siete in trepida attesa di risposte, che potrebbero rendere più appagante la vostra carriera professionale. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Toro vi darà una mano tra le giornate di giovedì e venerdì, ciò nonostante appare abbastanza evidente come il rapporto tra voi e la persona che amate sia in crisi a causa di Venere.

Anche voi single potreste prendere le distanze da certi rapporti, soprattutto con alcune persone in particolare. Nel lavoro sarete abbastanza previdenti grazie a Mercurio, ciò nonostante questo significherà investire più energie per portarvi avanti con certi progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: la settimana potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente, sarete in grado di riprendervi velocemente grazie anche a Venere in trigono. Se siete single un rapporto che forse non è iniziato nel migliore dei modi, potrebbe farsi presto interessante. Per quanto riguarda il lavoro sapete che il traguardo è vicino. Anche se questo cielo sarà contrario, cercate di dare il meglio per ultimare importanti progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali nel complesso valide secondo l'oroscopo. In amore tra voi e il partner ci sarà un buon rapporto, che però potrebbe essere messo facilmente in crisi tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà opposta. In ambito lavorativo valutate bene le vostre scelte, perché il risultato potrebbe non rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete bisogno di rilanciare la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana, ma con queste stelle non avrete i mezzi per poterci riuscire. Le giornate di martedì e mercoledì saranno le migliori della settimana grazie alla Luna, ma dovrete avere tanta pazienza e comprensione. Nel lavoro Giove sarà di grande aiuto, ma oltre alla fortuna ci vorrà l'impegno per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una settimana tutto sommato valida dal punto di vista sentimentale. Le giornate di martedì e mercoledì potrebbero non essere il top per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, ciò nonostante l'intesa tra voi e la persona che amate sarà buona. Credete dunque nel vostro rapporto, anche nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di fare sempre del vostro meglio, nonostante Giove e Marte negativi. Voto - 7️⃣

Acquario: l'arrivo di Plutone nel vostro segno zodiacale potrebbe dare vita a progetti professionali più curati. Insieme a Giove favorevole, avrete buone possibilità di raggiungere il successo. In amore i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single potrebbe essere il momento giusto per fare programmi e piani d'amore. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale ancora poco soddisfacente secondo l'oroscopo. In questa settimana però, l'astro argenteo vi darà una mano, passando dal vostro segno zodiacale. Sarà ancora difficile cercare di rilanciare la vostra vita sentimentale, ciò nonostante ci proverete con tutte le vostre forze. Per quanto riguarda il lavoro non avrete problemi di alcun tipo con i vostri progetti, grazie soprattutto a ottime stelle a sostenere le vostre imprese. Voto - 7️⃣