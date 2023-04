Lunedì 17 aprile sul piano astrale ci sarà la Luna, Nettuno e Saturno transitare nel segno dei Pesci, mentre Plutone risiederà nell'orbita dell'Acquario. Il Sole assieme a Giove, intanto, permarranno in Ariete, così come il Nodo Nord, Urano e Mercurio resteranno stabili in Toro. Marte, infine, proseguirà il transito nel segno del Cancro come Venere continuerà la sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno benevolo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. Semaforo acceso sul verde per i rapporti amorosi di casa Pesci in questo lunedì, specialmente per i nativi che vivono un rapporto sentimentale stabile, in quanto riusciranno presumibilmente sia a riaccendere la passione nell'alcova che a risultare romantici quando le circostanze lo richiederanno.

2° posto Cancro: schietti. Sarà più che probabile assistere, nel corso del 17 aprile, a una versione senza peli sulla lingua dei nati Cancro, in particolar modo nel mondo professionale, ambito in cui il segno Cardinale non potrà che sviscerare ogni sorta di malcontento sinora celato. Tale schiettezza permetterà al segno zodiacale di liberarsi di alcune zavorre emotive che lo avevano tenuto imprigionato nell'ultimo periodo.

3° posto Toro: upgrade. Secondo l'oroscopo di lunedì 17 aprile, potrebbe esserci profumo di upgrade lavorativi per i liberi professionisti del segno del Toro, ad esempio tramite la stipulazione di un accordo con una grossa azienda che pareva utopistico sino a qualche mese fa.

I mezzani

4° posto Scorpione: sentimenti in primo piano. Complici gli scossoni dovuti all'ultimo transito venusiano in Toro, i nati Scorpione questo lunedì avranno buone chance di voler recuperare in territorio amoroso, mettendo in secondo piano tutto ciò che non riguarderà la coppia.

5° posto Leone: scomode verità. La settimana inizierà, probabilmente, con una giornata dai toni provocatori ma estremamente significativi, in quanto i nati Leone avranno a che fare con delle scomode verità che gli faranno avere ben chiaro ciò che non va in ambito professionale, ma anche chi trama alle loro spalle.

6° posto Vergine: passaggi obbligati. Lunedì il segno della Vergine sarà, con ogni probabilità, chiamato a doversi cimentare in uno step esistenziale difficile da metabolizzare ma doveroso per la loro crescita evolutiva, come accettare in via definitiva la separazione dei loro genitori.

7° posto Capricorno: concentrazione altalenante.

Nonostante la possibile voglia dei nati Capricorno di seguire il ruolino di marcia quotidiano, gli stessi potrebbero dover fare i conti con una concentrazione che farà le bizze spesso e volentieri.

8° posto Acquario: uno sforzo in più. Da un lato questo lunedì vedrà probabilmente i nati Acquario avere le pile scariche, sia mentalmente che fisicamente, ma dall'altro lato il carnet astrale suggerirà loro che non sarà tempo di assumere un mood letargico, invitandoli a mettersi in gioco ugualmente.

9° posto Bilancia: rancorosi. Il rischio che correranno, con buona probabilità, i nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione sarà di legarsi al dito troppi eventuali torti subiti, divenendo rancorosi nonché poco propensi al perdono.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: fardelli cerebrali. Alcuni pruriginosi pensieri parranno ricorrersi incessantemente nella testa dei nati Gemelli in questo giorno di metà mese, col segno che sembrerà non riuscire a liberarsi di tali fardelli cerebrali.

11° posto Sagittario: strappi alla regola. Sia che si tratti di saltare la lezione in palestra o di venir meno ai buoni propositi alimentari, i nati Sagittario potrebbero trascorrere un lunedì in cui saranno particolarmente inclini a concedersi uno o più strappi alla regola.

12° posto Ariete: delusioni. Qualche piccola delusione in campo relazionale avrà buone di macchiare la serenità di questa giornata primaverile, col segno dell'Ariete che non potrà che bollare tale persona in questione come inaffidabile.