Venerdì 12 maggio troviamo sul piano astrale Plutone assieme alla Luna transitare nel segno dell'Acquario, mentre il Sole, il Nodo Nord, Mercurio e Urano risiederanno nel segno del Toro. Marte insieme a Venere, intanto, resteranno stabili in Cancro, così come Giove permarrà nell'orbita dell'Ariete. Nettuno e Saturno, infine, proseguiranno il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Scorpione e Leone.

Sul podio

1° posto Gemelli: talent scout. Ad avere una marcia in più nel giorno che precede il weekend saranno, con ogni probabilità, i nati Gemelli a capo di un team professionale, in quanto si renderanno conto di aver costruito un gruppo lavorativo leale e incline allo stacanovismo.

2° posto Bilancia: concilianti. Secondo l'oroscopo di venerdì 12 maggio, i nati Bilancia nella sfera domestica risulteranno probabilmente concilianti con le persone care, passando sopra a eventuali risposte piccate o comportamenti sopra le righe.

3° posto Acquario: a tempo debito. La propensione dei nati Acquario a raggiungere alcune ambite mete economiche, nel corso di questo giorno di maggio, potrebbe essere alta ma, allo stesso tempo, l'ultima fase lunare regalerà al segno Fisso la lucidità per comprendere che i tempi non saranno ancora maturi.

I mezzani

4° posto Toro: attriti da sciogliere. I nati Toro questo venerdì avranno buone chance di rendersi conto che alcuni contrasti pregressi in ambito relazionale non avranno più senso di esistere, quindi cercheranno un modo simpatico e gioviale per riconciliarsi con le persone in questione.

5° posto Vergine: un passo indietro. Alcune recenti decisioni, specialmente di carattere finanziario e professionale, avranno ottime possibilità di essere messe in discussione dai nati Vergine questo venerdì, col segno di Terra che sarà oltremodo propenso a fare un passo indietro se necessario.

6° posto Pesci: focus sentimentale.

Giornata di metà mese dove i nati Pesci avvertiranno, c'è da scommetterci, la sgradevole sensazione di non sentirsi sostenuti come vorrebbero dal partner e ciò, di conseguenza, porterà il segno Mutevole a esternare il loro malcontento alla dolce metà.

7° posto Sagittario: partire per la tangente. Il rischio che correranno probabilmente i nati Sagittario nelle ventiquattro ore in questione sarà di partire subito per la tangente alla minima presunta provocazione altrui, mentre il carnet astrale suggerirà loro di considerare il contesto e scendere a più miti consigli.

8° posto Capricorno: faccende pratiche. Una bega idraulica, una ruota dell'automobile da cambiare oppure un inceppo alla caldaia potrebbero stravolgere i piani quotidiani dei nati Capricorno, con quest'ultimi che saranno chiamati a occuparsi prontamente della problematica per evitare danni peggiori.

9° posto Ariete: doveri. All'attenzione dei nati Ariete, nel corso di questa giornata di maggio, ci saranno probabilmente diversi doveri dei quali il segno di Fuoco dovrà occuparsi, quindi lo stesso sarà chiamato a procrastinare programmi piacevoli al weekend.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: invadenti. Pur di scoprire cosa sta nascondendo una persona cara, i nati Scorpione questo venerdì potrebbero iniziare una delle loro temute sessioni d'investigazione, ma vestire i panni dei detective stavolta profumerà d'invadenza.

11° posto Cancro: pile scariche. Alla poca voglia di prodigarsi verso l'adempimento delle solite attività andrà a sommarsi il probabile bottino energetico scarno sul quale i nati Cancro potranno fare affidamento, connubio che farà trascorrere al segno d'Acqua un venerdì accidioso.

12° posto Leone: solitari. L'osticità del binomio Mercurio-Ultimo Quarto nell'asse Toro-Acquario parrà indurre i nati Leone a limitare quanto più possibile i rapporti col mondo circostante questo giorno di maggio, sia per la loro poca voglia di dialogare ma anche per la scarsa inclinazione ad ascoltare i lamenti altrui.