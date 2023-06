L'oroscopo dal 26 giugno al 2 luglio 2023 per la sfera amorosa vedrà Venere nella costellazione del Leone e Mercurio lasciare la costellazione del Gemelli per entrare in quella del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore, segno per segno: Leone seducente

1° Ariete: questo periodo sarà decisamente prolifico per i sentimenti. La fortuna in amore che vi regalerà Venere vi darà il coraggio necessario per farvi avanti con la persona amata e confessare tutto ciò che provate per lei.

Sicuramente gli incontri vi porteranno una ventata di novità sia per quanto riguarda l'amore sia per quanto concerne le amicizie. Le emozioni saranno le indiscusse protagoniste del fine settimana, secondo l'oroscopo, mentre lunedì potrebbe presentarsi privo di risvolti interessanti.

2° Leone: sarete seducenti e magnetici, per cui l'attrazione che eserciterete sulle persone potrebbe essere spesso e volentieri di carattere amoroso. Nella coppia si rinnoveranno le interazioni di natura passionale, l'intesa anche a carattere romantico, e non mancheranno le idee originali che fino a questo momento avete tenuto per voi stessi. Darvi da fare per fare una bella sorpresa al partner sicuramente sarà un gesto più che gradito, che vi porterà ad una autostima più forte.

3° Sagittario: avvertirete la serenità farsi strada nel corso della settimana all'interno del vostro animo, ma soprattutto all'interno della vostra storia d'amore. Secondo l'oroscopo fare qualche strappo alla regola con la persona amata potrebbe incrementare di molto le possibilità che qualcosa di straordinario fra di voi accada.

Sarete lieti di accollarvi qualche responsabilità in più in favore del proseguimento tranquillo della vostra vita di coppia.

4° Gemelli: la collaborazione fra Venere e Marte sarà davvero molto vivace sul piano passionale. Finalmente ritroverete una spigliatezza che fino a poco tempo fa credevate relegata a qualche anno addietro.

Secondo l'oroscopo avrete un senso di spensieratezza che potrebbe darvi qualche spunto per avanzare nella vostra relazione in modo sempre più deciso e a tratti divertente. Fare attenzione alla Luna in opposizione nel fine settimana vi aiuterà ad evitare scontri inutili in famiglia.

Mercurio positivo per Cancro

5° Bilancia: probabilmente avvertirete qualcosa migliorare nella vita di coppia e altrettanto probabilmente avrete una spinta comunicativa che potrebbe soltanto migliorare. Secondo l'oroscopo le vicende familiari potrebbero trovare delle risoluzioni che non solo metteranno d'accordo l'intero nucleo familiare, ma potrebbe anche incentivare la voglia di voler stare assieme. Il fine settimana potrebbe aver luogo un incontro che potrebbe cambiare il vostro modo di vedere l'ambito amicale.

6° Cancro: sicuramente questo bel Mercurio vi aiuterà nell'interazione fra le persone, e anche nella coppia si ritroveranno delle tracce di dialogo molto soddisfacenti che vi porteranno anche ad organizzare qualche gita fuori porta che potrebbe favorire il romanticismo. Finalmente potrete anche esporvi di più con qualche amicizia, sfogandovi su qualche argomento a cui tenete particolarmente. Nel fine settimana potreste riscontrare delle emozioni che vi miglioreranno l'umore.

7° Vergine: ancora potreste avere dei contrasti significativi con il partner, ma sarete sulla buona strada per rinsaldare la vostra storia d'amore con l'ausilio di comunicazione che man mano sarà supportata da Mercurio. La seconda metà della settimana potreste trovare qualche piccolo intoppo che potrebbe ostacolare dei momenti da trascorrere insieme.

Sia con la famiglia che con le amicizie riuscirete a trovare il buonumore, anche se piuttosto a fatica, secondo l'oroscopo.

8° Acquario: sia le emozioni dettate dalla Luna sia la perdita del romanticismo potrebbero farvi sentire piuttosto giù di corda e anche poco propensi a dedicarvi al partner. Secondo l'oroscopo ci saranno molte coppie che vivranno un periodo di crisi abbastanza profonda, e solo alcuni di voi rimarranno al fianco del partner anche di fronte alle tempeste più difficili da superare. Evitate di essere impulsivi in famiglia, perché potreste avviare tensioni piuttosto lunghe.

Amicizie per Toro

9° Toro: Venere potrebbe creare delle discordanze con la persona amata, favorendo di gran lunga le amicizie.

La comunicazione nella vostra storia d'amore potrebbe essere molto soddisfacente, ma tutto si limiterà alle questioni più rilevanti e quelle più ordinarie. Potreste non scendere nel romanticismo, ma allo stesso tempo sarete in grado di dimostrare un certo senso di responsabilità che in questo momento potrebbe inaspettatamente essere più utile che mai, secondo l'oroscopo.

10° Capricorno: purtroppo le possibilità di chiarimento saranno poche, e purtroppo dovrete fare in modo che la fortuna di Giove possa trasferirsi in un atteggiamento meno romantico e più pratico. Al momento le amicizie potrebbero darvi più soddisfazioni rispetto alla controparte amorosa, anche se di tanto in tanto in questo periodo potreste riconoscere qualcuno che purtroppo non sarà sincero con voi, secondo l'oroscopo.

11° Pesci: pensare al lavoro al momento per voi sarà una priorità, per cui l'amore potrebbe essere accantonato per un bel po' di tempo, mentre le amicizie saranno relegate in qualche momento in cui vorreste trovare più spensieratezza possibile. Non saranno presenti implicazioni troppo gravose sul piano sentimentale che potrebbero essere di intralcio a qualche progetto personale che intendete raggiungere con tutte le vostre forze.

12° Scorpione: potrebbero esserci delle brutte notizie per l'amore. Il vostro segno potrebbe essere bersagliato da influssi poco amichevoli di Mercurio, per cui non sarà raro trovare momenti di discordanza con il partner o di dissidi familiari che potrebbero andare avanti a lungo.

Se eviterete di incorrere in tensioni più o meno lunghe, potreste anche evitare un eventuale capolinea della vostra relazione. Su qualche amicizia potreste avere dei dubbi fondati, secondo l'oroscopo.