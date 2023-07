Nella giornata di domenica 16 luglio 2023, l'Oroscopo rivede in testa alla classifica i nati sotto il segno del Cancro, seguito a ruota dal segno dei Pesci. Ci saranno dei miglioramenti per il segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per i segni dello zodiaco di domenica [VIDEO].

L'oroscopo di domenica, segno per segno: guadagni per Cancro

1° Cancro: la carrellata di guadagni che al momento potreste raggiungere vi darà occasione di fare qualche investimento, di fare shopping e anche di avere delle soddisfazioni molto più concrete. Secondo l'oroscopo potreste avere anche una intesa amorosa molto più intensa.

2° Pesci: i guadagni potrebbero arrivare in men che non si dica grazie al lavoro a cui vi siete sottoposti e che vi ha dato anche qualche piccola soddisfazione. In amore ci sarà un giro di vite molto significativo che si avvierà molto velocemente a una proposta interessante.

3° Capricorno: una domenica del tutto spensierata sarà esattamente ciò che servirà per rivitalizzare l'intesa di coppia, prendervi cura di voi stessi e delle persone che vi circondano e anche per pianificare qualche progetto che avete in mente da molto tempo, secondo l'oroscopo.

4° Ariete: potreste avere un bel colpo di fortuna sul piano affaristico che vi darà una gratificazione inaspettata, oltre che smisurata. Fare qualche acquisto potrebbe essere un ottimo modo per coinvolgere le amicizie in qualche avventura al di fuori dell'ordinario.

Sagittario fortunato

5° Sagittario: questa bella fortuna a portata di mano non dovrebbe darvi alcun contrattempo di sorta sul piano professionale, ma forse qualche spinta in più che potrebbe sicuramente fare al caso vostro. L'amore riguarderà di gran lunga la sfera familiare e amicale.

6° Leone: ora conversare con le persone amate potrebbe essere la chiave di volta per dei miglioramenti che andranno al di là della semplice interazione, secondo l'oroscopo.

Regalarvi qualche attimo di pausa dal lavoro potrebbe darvi alcuni benefici.

7° Bilancia: avrete modo di chiacchierare con le amicizie e di sbloccare un po' della vostra ritrosia sul piano amoroso. VI sentirete un po' soddisfatti per qualche piccola situazione sul lavoro che finalmente sta andando per il verso giusto, secondo l'oroscopo.

8° Acquario: avrete un atteggiamento molto altalenante, forse dovuto ad un senso di costrizione dal quale vorreste liberarvi e anche in fretta. Le occasioni di fare affari in questo momento potrebbero essere alquanto rare, ma non del tutto assenti, secondo l'oroscopo.

Toro a riposo

9° Vergine: essere forti sul lavoro e complici con la vostra squadra di lavoro potrebbe non farvi sentire comunque soddisfatti, dal momento che l'intesa sul piano amoroso potrebbe progressivamente cedere spazio a una noia e monotonia che spegnerà anche la passione.

10° Toro: sicuramente avrete bisogno di riposo e di relax, ma abbandonare del tutto l'ambito professionale in questa giornata potrebbe costituire un rallentatore per molti dei vostri progetti in essere, e non avere una preparazione adeguata alle circostanze.

11° Gemelli: purtroppo avrete del nervosismo in corpo che potrebbe soltanto fare danni. Stare per conto vostro, magari in qualche località diversa dal solito, vi aiuterà a sentirvi più liberi e a sperimentare anche qualche piccola avventura. Avrete la salute da salvaguardare.

12° Scorpione: non fate nulla che potrebbe rivelarsi un autentico buco nell'acqua in questa giornata. Pazientare, anche se non ne sarete in vena, potrebbe essere la risposta a questa giornata che si rivelerà abbastanza difficile per voi e per chi vi circonda.