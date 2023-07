Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto invitano gli Scorpione a non arrendersi mai. Gli Ariete, invece, avranno dei giorni un po' turbolenti, bisogna mantenere la calma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la settimana sarà un po' turbolenta. Molti di voi sentono il bisogno di staccare un po' la spina a causa di una forte stanchezza mentale. Se non lo avete ancora fatto, cercate di approfittare.

11° Toro: l'Oroscopo della prossima settimana vi invita ad essere più accomodanti. Spesso tendete a mettervi troppo sulla difensiva, finendo per dare luogo a dei comportamenti troppo evasivi.

10° Vergine: in amore è necessario allargare i vostri orizzonti se volete ottenere qualche bella soddisfazione. Le stelle vi invitano a essere un po' più lungimiranti.

9° Bilancia: siete un po' indecisi dal punto di vista sentimentale. In questo periodo le vostre emozioni sono in subbuglio, pertanto, sarebbe opportuno valutare attentamente le scelte che farete.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: le giornate che vi aspettano saranno molto calde. Soprattutto in amore ci saranno delle situazioni da gestire con calma, altrimenti c'è il rischio di commettere qualche errore.

7° Acquario: l'amore procede a gonfie vele senza troppi intoppi. I nati sotto questo segno amano mettersi in gioco ma, al contempo, non tollerano molto bene l'essere messi in discussione.

6° Capricorno: l'oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto vi esorta a mantenere un pugno fermo nel momento in cui prendete una decisione, altrimenti c'è il rischio di non essere più creduti.

5° Gemelli: gli errori sono fatti per dare degli insegnamenti. Cercate di non perseverare nei vostri sbagli, altrimenti risulterà tutto inutile.

In amore è meglio mostrarsi un po' più riflessivi.

Oroscopo segni fortunati della settimana dal 7 al 13 agosto

4° in classifica Scorpione: siate audaci e pieni di spirito d'iniziativa. Queste qualità saranno in grado di portarvi molto lontano, quindi, non vi abbattete mai.

3° Cancro: il lavoro vi ha dato delle grandi soddisfazioni negli ultimi mesi, ma adesso è tempo di riposare un po' e staccare la spina.

Se siete in un momento di vacanza, cercate di approfittarne per fare nuove conoscenze.

2° Leone: siete sempre in tempo per cambiare idea e per fare un passo indietro. L'oroscopo vi invita a lasciarvi andare in amore, in quanto questo periodo è davvero favorevole sotto questo punto di vista.

1° Sagittario: l'oroscopo settimanale dal 7 al 13 agosto vi invita a osare. Questo periodo è molto favorevole per i nati sotto questo segno, specie per coloro i quali desiderano iniziare un nuovo percorso di vita.