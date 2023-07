Inizia una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Prende il via una nuova giornata che porterà nuovi cambiamenti e novità a tutti i segni. Vediamo quali leggendo l'oroscopo del 10 luglio 2023.

Ariete: in amore se una storia al momento non va potreste anche guardarvi intorno. I single non devono avere paura a farsi avanti. Nel lavoro tutto procede bene, possibilità di recupero, per questo non tiratevi indietro.

Toro: per i sentimenti ci vorrà prudenza nelle relazioni nate da poco, ma non mancherà tanta energia in vista del futuro da sfruttare.

Nel lavoro meglio evitare spese di troppo nel corso dei prossimi mesi.

Gemelli: a livello sentimentale periodo buono ma la giornata del 10 luglio sarà complicata, per questo motivo se ci sono questioni importanti da concludere meglio rimandarle. Nel lavoro se ci sono stati dei problemi in questi giorni qualcosa si potrà risolvere.

Cancro: in amore giornata che vi porterà a perdere la pazienza, cercate di superare ogni tensione che si presenterà. A livello lavorativo potrà arrivare una bella proposta. In particolare se c'è stato un problema ora potrete riscattarvi.

Leone: per i sentimenti se c'è al momento una crisi in un rapporto, cercate di parlare ora visto che diversi pianeti sono in buona aspetto.

Questo è un periodo di recupero. Nel lavoro si potrà cambiare, evitate di buttare all'aria un progetto per poco.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna che non è più in opposizione ci sarà maggiore energia, anche per i cuori solitari. Sarà possibile prendere grandi decisioni. Nel lavoro chi vuole gestire un'attività dovrà fare ora dei passi decisivi.

Stelle e oroscopo del 10 luglio 2023: come inizia la settimana dei segni

Bilancia: a livello amoroso Luna in opposizione che consiglia cautela, attenzione a possibili liti di troppo adesso. Nel lavoro avrete la possibilità di staccare per dedicarvi alle questioni importanti che avevate tralasciato.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che nasce con buoni auspici, meglio evitare situazioni imbarazzanti però.

Nel lavoro in vista dei prossimi mesi ci sarà la possibilità di riscattarsi nonostante ora state vivendo un periodo di calo.

Sagittario: in amore giornata che porta un discreto recupero nei rapporti, gli incontri del periodo potranno portare lontano, ora vi sentite meglio. Nel lavoro cercate di non andare incontro a difficoltà ma lasciate spazio alle cose che contano.

Capricorno: per i sentimenti i rapporti ora vivono un momento di disagio, sarà una giornata questa sottotono. Nel lavoro non mancano le novità ma dovrete mettere a punto questioni di tipo contrattuale.

Acquario: a livello sentimentale cercate di capire quello che è successo, superate al meglio una discussione di coppia visto che il momento è di riflessione.

Nel lavoro ci sono alcune situazioni da dover rivedere.

Pesci: in amore la prossima sarà una settimana di disagio, potrebbe tornare un momento di nervosismo che non volevate. Nel lavoro potrete risentire di alcuni cambiamenti, se c'è stata una delusione ora si potrà superare.