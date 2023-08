L'oroscopo su amore e fortuna della giornata di lunedì 7 agosto 2023 vede un bel rialzo per il segno del Toro, con l'Acquario che lo segue a ruota. Il Leone sarà in stallo con gli affari, mentre il Sagittario sarà purtroppo in caduta libera.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì segno per segno: Acquario determinato

1° Toro: la tenerezza nella vostra storia d'amore in questo momento si farà sempre più intensa fino ad arrivare a una vera e propria passionalità senza precedenti. Con gli affari andrete molto in avanti, specialmente se questi accresceranno il prestigio della vostra carriera.

2° Acquario: ora più che mai perseguire i vostri obiettivi professionali potrebbe rivelarsi davvero fattibile. L'intesa di coppia dal canto suo potrebbe essere fra le migliori della settimana, dandovi anche qualche sorpresa interessante.

3° Cancro: il senso di responsabilità sul lavoro vi darà quello che vi serve per fare tutto ciò che va fatto in piena regola, senza alcuna sbavatura e che con il trascorrere del tempo potrebbe anche regalarvi una fetta di guadagni non indifferente. Secondo l'oroscopo l'amore andrà a gonfie vele.

4° Pesci: avrete dei bei progetti in mente che non vedrete l'ora che arrivino alla luce per poterli sfruttare al meglio. Secondo l'oroscopo l'amore potrebbe regalarvi quel po' di serenità che state cercando in questo momento.

Farete anche qualche amicizia speciale.

Le previsioni astrologiche per amore e fortuna: Gemelli in rialzo

5° Gemelli: l'amore potrebbe farvi vedere le cose in maniera migliore in questo momento, e fidarvi di voi stessi è sempre stata una vostra prerogativa. Secondo l'oroscopo l'affetto la farà da padrone e le vicende professionali stanno andando lisce come l'olio.

6° Leone: se le vostre esperienze lavorative potrebbero trovare un po' di stallo dovuto principalmente al periodo in sé, le vicende amorose potrebbero prendere una piega molto più instabile di quella di adesso. Aggiungerete un po' di allegria per le amicizie.

7° Bilancia: avrete un bel periodo di affari decisamente succulenti per le vostre finanze, ma per quanto riguarda l'ambito amoroso dovreste fare in modo che qualche piccola incomprensione possa trovare rimedio.

In famiglia potreste riscontrare qualche discussione importante.

8° Vergine: in amore ci saranno dei miglioramenti molto sensibili che potrebbero portare non solo a una riappacificazione in caso di litigi, ma anche a una evoluzione su cui molto probabilmente non speravate neanche più. Secondo l'oroscopo potreste trovarvi in condizione di dover fare qualche piccolo sacrificio per il futuro.

Sacrifici per Capricorno

9° Ariete: dovrete cercare di mantenere una calma che sia risolutiva per le questioni professionali, e dare anche qualche spunto in più per poter proseguire con qualche progetto che stenterà a decollare. Fare qualche sorpresa al partner potrebbe coglierlo di sorpresa.

10° Capricorno: fare i conti con alcuni sacrifici che siete costretti a fare al momento potrebbe essere alquanto difficile, ma potrete contare sull'appoggio incondizionato della famiglia e di chi vi vuole bene.

Dovreste cercare di riorganizzare il vostro lavoro per poter ricavare il più possibile in un secondo momento.

11° Scorpione: dovreste avere più cura dei vostri progetti e dare vigore a una energia che al momento sembra davvero esaurita. Prendersi del tempo per riorganizzarsi sul piano emotivo e ridare a voi stessi un equilibrio molto più profondo e sincero. L'ambito sentimentale potrebbe non essere preso in considerazione.

12° Sagittario: al momento la situazione finanziaria potrebbe darvi qualche problema. In amore invece ci saranno molti presupposti che vi faranno pensare a una separazione. In serata vi conviene stare per conto vostro.