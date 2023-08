L'oroscopo di giovedì 31 agosto aiuta a comprendere in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzano le energie dei vari segni zodiacali. Toro, Gemelli e Sagittario avranno diverse preoccupazioni, mentre Ariete e Pesci saranno favoriti nei rapporti con gli altri.

Oroscopo di giovedì 31 agosto: Toro preoccupato per questioni in sospeso

Ariete: i rapporti con gli altri saranno la priorità del giorno perché sarete degli ottimi comunicatori. L'amore potrebbe rivelarsi fondamentale nelle scelte che vi troverete ad affrontare.

Toro: c'è qualcosa che vi portate dentro da troppo tempo e che avete bisogno di chiarire.

Il momento giusto è arrivato: aprite il vostro cuore e parlate dei problemi perché è il solo modo che avete per risolverli.

Gemelli: sarete piuttosto nervosi a causa di alcune incertezze al lavoro. Sentirete il bisogno di stare da soli e per voi è una cosa inusuale. Arriveranno giornate migliori, ma nel frattempo riguardatevi.

Cancro: non sarete soddisfatti di come vanno le cose, ma per vedere davvero i risultati dovrete aspettare fino a ottobre. Anche nei sentimenti avrete bisogno di più certezze e le chiederete al partner.

Oroscopo del giorno: Bilancia in fase di recupero

Leone: la fortuna sarà dalla vostra parte e avrete la stima e l'ammirazione di molti, anche di quelli meno sinceri. L'amore potrebbe essere un ottimo stimolo per voi e se siete single lanciatevi in una nuova storia.

Vergine: gli impegni saranno molti e non riuscirete a portare a termine tutto. Questo vi renderà piuttosto nervosi, ma dovrete evitare le discussioni perché rischierete di pentirvi delle vostre parole.

Bilancia: inizierete a recuperare le energie impiegate nelle ultime settimane e vi sentirete ricaricati. In amore sarà importante ritrovare la giusta serenità perché per voi rappresenterà un sostegno.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia che ci saranno degli imprevisti che daranno problemi alle finanze e questo vi metterà agitazione. Arriverà un autunno molto piacevole, bisognerà solo avere la pazienza di aspettare.

Capricorno ottimista e soddisfatto, Pesci tentati dalla passione

Sagittario: non sarà una giornata facile per voi che non troverete pace.

Avrete molta ansia a causa delle pochissime certezze, sia al lavoro che in amore. Le risposte che cercate arriveranno, ma non è ancora il momento.

Capricorno: sarete molto soddisfatti delle vostre ultime scelte e pronti a lanciarvi in nuove sfide. Non mancherà chi cercherà di mettervi il bastone tra le ruote, ma saprete come affrontarlo per non cadere.

Acquario: nelle ultime settimane avete dato priorità al lavoro e adesso avrete voglia di recuperare in amore. Se siete single sentirete il bisogno di trovare una persona che vi comprenda e vi sostenga.

Pesci: la noia dei giorni scorsi lascerà spazio alla voglia di avventura e alla passionalità. Il problema potrebbe presentarsi se vi guarderete intorno per cercare quello che desiderate. Il tradimento è dietro l'angolo.