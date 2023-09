Giovedì 14 settembre troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio transitare nel segno della Vergine, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Giove assieme a Urano, intanto, protrarranno il moto nel domicilio del Toro, così come il Nodo Nord permarrà in Ariete. Nettuno e Saturno, invece, si troveranno nello spazio zodiacale dei Pesci, nel frattempo Marte stazionerà nell'orbita della Bilancia. Venere, in ultimo, continuerà il transito in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: linea di confine. Secondo l'oroscopo di giovedì 14 settembre, i nati Capricorno sembreranno godere di un'eccelsa lucidità mentale che permetterà loro di carpire con precisione chirurgica la linea di demarcazione da non oltrepassare nelle comunicazioni legate alla cerchia relazionale. Grazie a tale qualità, il segno Cardinale risulterà sempre sobrio e sul pezzo agli occhi altrui.

2° posto Vergine: intuizioni. Effemeridi splendide per il giovedì di casa Vergine in merito alla sfera pratica, col segno che avrà ottime chance di giungere a soluzioni innovative che colpiranno nel segno e, al contempo, permetteranno di risparmiare del denaro.

3° posto Scorpione: guizzi.

Un'accelerata sul fronte professionale sarà più che probabile per i nati Scorpione in questo giorno di fine estate, ancor di più per coloro che ultimamente si sono messi in gioco imboccando sentieri lavorativi che sino a poco tempo fa avrebbe scartato a prescindere.

I mezzani

4° posto Toro: i non detti. Giovedì intenso e significativo quello che potrebbero trascorrere i nati Toro, in quanto nel settore privato emergerà in maniera prorompente una verità omessa per un po' e tale non detto permetterà al segno di rivalutare persone e situazioni.

5° posto Leone: risalita economica. Sebbene il parterre astrale non sarà ancora sgombro da ostilità, qualche barlume di positività in merito al bottino economico dei nati Leone parrà plausibile questo giovedì, specialmente per chi opera in proprio.

6° posto Ariete: audaci. Coraggio e un pizzico di incoscienza condiranno, c'è da scommetterci, le ventiquattro ore in questione dei nati Ariete, con quest'ultimi che risulteranno più audaci che mai, nonché pronti a scardinare anche alcune storiche fobie con una terapia d'urto.

7° posto Bilancia: dosare le parole. Semaforo acceso sul giallo per la sfera comunicativa di casa Bilancia, coi nativi che saranno chiamati questo giovedì a ponderare con dovizia le parole da proferire onde evitare strafalcioni dialettici o, ancor peggio, di ferire involontariamente qualcuno.

8° posto Pesci: allentare la tensione. Il fugace Stellium nella dirimpettaia Vergine potrebbe portare una carica tensiva non indifferente ai nati Pesci in questo giorno di settembre, col segno d'Acqua che farebbe meglio ad allontanare ansia e stress dedicandosi all'attività sportiva.

9° posto Acquario: guardare indietro. Complice qualche progetto professionale dai risultati altalenanti, questo giovedì i nati Acquario avranno buone possibilità di guardare con fare nostalgico a una vecchia idea lavorativa accantonata tempo addietro, malgrado il carnet astrale suggerirà loro che tale minestra riscaldata avrebbe un cattivo sapore.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: attriti. Giornata di metà settimana dove sarà possibile per i nati Gemelli trovarsi nel bel mezzo di una diatriba relazionale dove saranno chiamati a prendere le parti di qualcuno, finendo inevitabilmente per scontentare qualcun altro.

11° posto Sagittario: burberi. Avere a che fare coi nati Sagittario questo giovedì potrebbe risultare un'impresa dai toni ardui, in quanto gli stessi risulteranno indisponenti e nervosi a causa di alcune beghe lavorative che non riusciranno a risolvere.

12° posto Cancro: loop cerebrale. Il rischio che correranno presumibilmente i nati Cancro, nel corso del 14 settembre, sarà di rimuginare su vecchie dinamiche guardando il tutto dalla medesima prospettiva di sempre e ciò non potrà che innescare un controproducente loop cerebrale.