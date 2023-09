L'oroscopo della giornata di lunedì 25 settembre prevede l'arrivo della Luna nel segno dell'Acquario, cosa che per il segno potrebbe sancire l'inizio di una possibile svolta in amore, il tutto mentre Leone non inizierà al meglio la settimana.

I nativi Toro faticheranno molto a trovare la giusta intesa di coppia, mentre la passione spingerà i nativi Bilancia, non solo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 25 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 25 settembre 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali convincenti in amore grazie alla Luna in Acquario.

La settimana si aprirà con il sorriso e non vi dispiacerà dedicare un po’ di tempo in più alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee, se gestite nel modo giusto, verranno ricompensate. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà un cielo cupo sopra di voi in quest'ultimo lunedì di settembre. La Luna e Venere saranno entrambi in cattivo aspetto e faticherete molto a sentirvi a vostro agio con il partner, soprattutto voi nati nella prima e terza decade. In ambito professionale potrete contare ancora una volta su Mercurio in buon aspetto, ciò nonostante, potreste non essere così attivi. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere entrambi in posizione favorevole, non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale.

Single oppure no, secondo l'oroscopo le emozioni non mancheranno: basterà solamente dimostrare al meglio quello che sentite. Nel lavoro seguire il vostro istinto potrebbe essere un azzardo, soprattutto in vista di alcuni nuovi progetti che richiedono una buona organizzazione. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato gradevole in questa giornata di lunedì.

La vostra relazione sarà in primo piano e ci terrete molto a cercare di costruire un solido legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti e con Mercurio e Marte favorevoli, sarete in grado di prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Leone: la settimana non inizierà al meglio per voi a causa della Luna in opposizione.

Anche se Venere sarà favorevole, essere dei veri e propri romanticoni potrebbe non essere sufficiente per una relazione che funzioni davvero. Nel lavoro potrebbe essere necessario accelerare i tempi e cercare di concludere alcuni progetti in tempo. Voto - 7️⃣

Vergine: il lavoro assumerà un ruolo centrale nella vostra vita quotidiana in questo periodo pieno di cose da fare. L'aiuto di Marte e Giove inoltre si rivelerà davvero proficuo per gestire al meglio i vostri progetti. In amore godrete di un rapporto stabile, ciò nonostante, affinché sia possibile essere felici insieme alla vostra anima gemella, non dovrete trascurare i suoi bisogni. Voto - 8️⃣

Bilancia: il Sole splende nel vostro segno zodiacale in questa prima giornata della settimana.

Potrete inoltre contare sulla Luna e su Venere favorevoli per dare un tocco più romantico al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete più passione in quel che fate, grazie anche alla posizione favorevole di Marte. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi permetterà di essere più incisivi al lavoro grazie a Mercurio in buon aspetto. Con le giuste idee, potrete mettere insieme progetti interessanti, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda i sentimenti invece faticherete moltissimo a trovare la giusta intesa con il partner, complice la Luna e Venere contrari. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo periodo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Inizierete la settimana in modo davvero romantico, dimostrando buoni sentimenti verso la vostra anima gemella. Nel lavoro avrete bisogno di progetti davvero interessanti, che possano darvi soddisfazioni e buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: godrete di una relazione di coppia stabile in questa giornata di lunedì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante, avrete modo di condividere buone emozioni con la persona che amate. In ambito lavorativo il sostegno di stelle come Mercurio e Giove sarà prezioso per portare a termine con successo i vostri progetti. Attenzione però a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale potrebbe sancire l'inizio di una svolta secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Anche se Venere sarà ancora opposta, riuscirete a dimostrare maggior maturità, aprendovi al dialogo e cercando di capire cosa potete fare per vivere un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata tutto sommato produttiva, con risultati da non sottovalutare. Voto - 7️⃣

Pesci: troverete la giusta intesa con il partner in questa giornata di lunedì, grazie anche a un cielo sereno sopra di voi. Single oppure no, studiate il vostro rapporto, e cercate di capire cosa potete fare per renderlo migliore. Nel lavoro dovrete dimostrare di essere adatti al ruolo che state coprendo. Evitate dunque le distrazioni e dedicate più tempo e energie a quel che fate. Voto - 7️