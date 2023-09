L'oroscopo sull'amore di lunedì 18 settembre 2023 vede il segno dei Pesci in cima alla classifica seguito da quello dei Gemelli, attivo e vitale come non mai sul piano amoroso. Sarà una giornata di riflessioni per molti segni, fra cui lo Scorpione e il Capricorno.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore per quanto riguarda l'amore.

L'oroscopo di lunedì 18 settembre: Bilancia passionale

1° Pesci: vi sentirete al settimo cielo grazie alle questioni sentimentali. Ora con il partner potreste avventurarvi in qualche esperienza nuova che sarà necessariamente un crescendo di maturità per entrambe le parti, anche dal punto di vista individuale.

2° Gemelli: sarà una giornata decisamente piena di vitalità per l'amore, a partire da una bella sensazione di appagamento per poi concludere la serata con qualcosa di romantico che sappia come unire la voglia di stare insieme e la progettazione di passi futuri.

3° Leone: Venere e i suoi straordinari influssi positivi per il vostro segno potrebbero essere il motore che vi renderà fattibile la conoscenza di qualcuno in particolare, oppure di qualche amicizia che con il trascorrere del tempo potrebbe tramutarsi in amore.

4° Bilancia: nella coppia ci sarà molta passione, che potrebbe anche condurvi a una maturazione del vostro rapporto. Secondo quanto riporta l'oroscopo di lunedì, le amicizie si coloreranno di vivacità e di spensieratezza, mentre in famiglia la serenità sarà alla portata di tutti.

Riflessioni profonde per Scorpione

5° Sagittario: con la persona amata riuscirete a sognare a occhi aperti e a scoprire anche qualcosa di inedito che si cela appena dietro questa sensazione di felicità che in questo momento la farà da padrone. Secondo l'oroscopo di lunedì 18 settembre 2023 fare qualche amicizia ora non sarà affatto difficile.

6° Toro: vi sentirete molto bene con le persone che amate in vostra compagnia, e sarà altrettanto piacevole trovare delle nuove amicizie che potranno accompagnarvi in qualche bellissima avventura. Secondo quanto riporta l'oroscopo, gli istanti di malinconia saranno scacciati in men che non si dica.

7° Scorpione: ridarvi del tempo di riflessione sarà un atto di amore verso voi stessi, anche se ciò significherà porre dei paletti alla persona amata.

Secondo l'oroscopo avrete anche qualche consiglio dalla famiglia, la quale avrà per voi una vera e propria fonte di saggezza.

8° Ariete: sarete sulla buona strada per rendere il vostro rapporto di coppia sempre più complice e affiatato. Con la famiglia si arriverà a qualche compromesso che non vi starà molto bene, ma che avrete tutto il tempo di assimilare come si deve.

Malinteso per Cancro

9° Cancro: avrete qualche piccolo malinteso nella coppia che potrebbe risolversi presto, con la volontà di entrambe le parti. Secondo l'oroscopo sarete anche piuttosto tesi a causa di qualche amicizia che non si sta dimostrando tale e dalla quale vorreste allontanarvi.

10° Acquario: le vicende amorose in questo momento saranno completamente accantonate per poter vivere una bella giornata in pace.

Al momento solo qualche amicizia sincera sarà gradita alla vostra vista, mentre saranno 'banditi' tutti quelli che vi hanno delusi in un modo o nell'altro.

11° Capricorno: avrete una giornata alquanto negativa sul piano sentimentale, e preferirete stare da soli con voi stessi a riflettere attentamente sulle questioni di carattere personale. Ora sarete comunque assorbiti dal lavoro e da qualche faccenda al di fuori del contesto sentimentale.

12° Vergine: essere sopraffatti da qualche sentimento per voi al momento potrebbe essere estremamente controproducente, per cui tutto ciò che adesso sarà necessario fare sarà stare tranquilli a riposarvi da qualsiasi cosa che vi abbia dato dei grattacapi.