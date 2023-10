Mercoledì 18 ottobre 2023 troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nell'orbita del Sagittario, mentre Marte transiterà in Scorpione e Venere sosterà nel segno della Vergine. Plutone, intanto, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno e, allo stesso modo, Giove e Urano resteranno stabili in Toro e il Nodo Nord permarrà nel domicilio dell'Ariete. Mercurio e il Sole, infine, proseguiranno l'orbita in Bilancia come Nettuno e Saturno rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Bilancia, meno roseo per Pesci e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: luoghi da visitare. Secondo l'oroscopo di mercoledì 18 ottobre, i nati Bilancia potrebbero avere diverse opportunità per visitare quei luoghi che desiderano scoprire da qualche tempo, ad esempio concedendosi una capatina in quel nuovo negozio di moda oppure recandosi con l'amato bene in un ristorante esclusivo appena aperto.

2° posto Ariete: sereni. Nel focolare domestico di casa Ariete, nel corso di questa giornata di metà settimana, parrà regnare un'atmosfera particolarmente armonica, specialmente per le prime due decadi che affronteranno ogni accadimento con spiccata serenità.

3° posto Sagittario: focus amicale. Mercoledì dove la cerchia amicale avrà buone chance di rappresentare il settore più importante al quale si rapporteranno i nati Sagittario, in quanto il parterre astrale inviterà loro a fidarsi di più di chi gli vuole bene e tale esercizio verrà semplice da attuare per il segno di Fuoco.

I mezzani

4° posto Vergine: feeling ritrovato. Sia i nati Vergine in fase di conoscenza affettiva che quelli già accasati, durante il 18 ottobre, potrebbero ritrovare con estrema naturalezza la simbiosi con la persona amata o, per chi non l'avesse persa, consolidare il feeling ancor di più.

5° posto Leone: propositi salutari.

Tutto ciò che concernerà la sfera alimentare e l'attività fisica saranno probabilmente al centro dei pensieri dei nati Leone questo mercoledì, i quali parranno avvezzi a iniziare una nuova dieta oppure a iscriversi finalmente in palestra.

6° posto Capricorno: aperti al dialogo. Giornata autunnale dove i nati Capricorno saranno, c'è da scommetterci, più avvezzi a intrattenere dialoghi anche con persone che conoscono appena, apertura comunicativo che sarà foriera di fresche e interessanti conoscenze.

7° posto Acquario: mantenere il riserbo. Alcune faccende intricate legate a persone care necessiteranno, con buona probabilità, del massimo riserbo da parte dei nati Acquario questo mercoledì, in quanto qualora dovesse trapelare qualche segreto si innescherebbe situazioni di imbarazzo.

8° posto Scorpione: scaldare i motori. Ventiquattro ore ottobrine che sembreranno più di preparazione che di effettiva messa in pratica per i nati Scorpione, i quali saranno spinti dal bouquet planetario a scaldare i motori in vista del proficuo mese del compleanno alle porte.

9° posto Cancro: disattenti. Semaforo acceso sul giallo per studenti e lavoratori di casa Cancro questo mercoledì, in quanto la capacità di mantenere alta la concentrazione a scuola o nel luogo professionale latiterà e le disattenzioni fioccheranno come rondini in primavera.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: arrendevoli. Venere e la Luna in contrasto tra loro ma anche col Sole di nascita dei nati Gemelli potrebbero andare a inficiare la tempra del segno Mutevole, rendendo quest'ultimo meno tenace e più arrendevoli davanti a eventuali contrattempi.

11° posto Pesci: col piede storto. Effemeridi non troppo esaltanti per il segno dei Pesci in questa giornata di metà mese, in quanto i nativi potrebbero affrontare queste ventiquattro ore con un umore tutt'altro che conciliante e sereno sin dai primi bagliori dell'alba.

12° posto Toro: spese extra. Qualche uscita economica non preventivata ma necessaria andrà, c'è da scommetterci, a turbare la già precaria quiete del segno del Toro questo mercoledì, specialmente la prima decade che proprio non sopporterà di mettere mani al portafogli.