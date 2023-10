Un nuovo mese prende ufficialmente il via per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo dell' 1 novembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci. In particolare per il Capricorno saranno possibili delle complicazioni sentimentali.

Previsioni e oroscopo dell'1 novembre 2023

Ariete: in amore è una fase particolare e qualcosa non sta andando come vorreste. Nel lavoro un appuntamento importante forse andrebbe rimandato a un momento più adatto.

Toro: per i sentimenti se una persona vi interessa fatevi avanti, visto che Venere è favorevole.

Nel lavoro è difficile trovare la tranquillità necessaria, vi sentite messi alla prova.

Gemelli: a livello sentimentale è una fase che vi vede maggiormente nervosi, con il Sole nel segno però sarà possibile recuperare. Nel lavoro, anche se vi siete impegnati molto, non avete ottenuto i risultati che desideravate ma ora non dovete demordere.

Cancro: in amore è importante capire cosa c'è che non va in un rapporto, se siete single coltivate solo le amicizie che vi interessano davvero. A livello lavorativo chi ha fatto una scelta importante sarà finalmente ripagato.

Leone: per i sentimenti Venere è in aspetto neutrale, quindi cominciate fin da ora a valutare nuove opportunità. Nel lavoro bisogna stare attenti e non arrabbiarsi, soprattutto se non avete un ruolo di prestigio.

Vergine: a livello amoroso - con Venere nel segno - in questa fase siete favoriti e vi sentirete maggiormente motivati. Nel lavoro è meglio stare attenti ai rapporti e a quello che dite.

Bilancia: a livello sentimentale il mese inizia in modo discreto, in particolare se avete conosciuto una persona da poco tempo. Nel lavoro è un momento interessante anche per cercare di recuperare una collaborazione.

Scorpione: c'è voglia di rimettersi in gioco e di parlare in modo serio, così facendo potrete superare molte delusioni. Nel lavoro qualcosa vi ha lasciato il dubbio, ora siete alla ricerca di maggiori certezze.

Sagittario: per i sentimenti questo mese sarà importante, in particolare per risolvere i problemi nati a ottobre. Nel lavoro ci sono state parecchie controversie, da ora avete bisogno di trovare una nuova strategia.

Capricorno: a livello amoroso se ci sono delle cose da chiarire è meglio farlo subito, altrimenti potrebbero nascere delle complicazioni. Nel lavoro alcune questioni potrebbero mettervi agitazione.

Acquario: a livello sentimentale arriveranno più certezze in questa giornata, grazie anche a Venere che torna favorevole. Nel lavoro se c'è un progetto da portare avanti agite adesso o comunque entro la prima parte del mese.

Pesci: in amore una storia potrebbe ora generare dei dubbi o portare delle discussioni. Nel lavoro chi sta portando avanti un progetto deve pensare a qualcosa di realmente nuovo.