Secondo l’Oroscopo del 2024, il nuovo anno sarà ricco di nuove opportunità e di grandi sfide. Con l’avvento di nuovi movimenti planetari e con gli eccezionali allineamenti celesti, il nuovo anno richiederà una profonda revisione di valori e obiettivi. Che siate alla ricerca dell’amore, della carriera, della salute o della spiritualità, l’oroscopo del 2024 prevede che ogni segno zodiacale potrebbe trovarsi di fronte a delle sorprese, delle difficoltà e delle gioie, a seconda del periodo dell'anno interessato. Per questo tutti e dodici i segni meritano di essere indicati come "fortunati": senz'altro varierà la consistenza, ma alla fine ogni simbolo astrale avrà la sua dolce porzione di buona sorte.

Iniziamo pure a scoprire insieme quali saranno i segni a maggiore e minore fortuna del prossimo anno, analizzando segno per segno la situazione messa in preventivo dall'oroscopo dell'anno 2024.

Previsioni zodiacali 2024: l'oroscopo del nuovo anno, primi sei segni

1° Sagittario - Voi siete il segno più fortunato del 2024, perché avrete il favore di Giove, il vostro pianeta guida, per tutto l’anno. Questo significa che avrete molte occasioni di crescita personale, professionale e spirituale, e che potrete realizzare i vostri sogni e i vostri progetti. Sarete anche molto generosi e altruisti, e saprete aiutare chi ne ha bisogno. In amore, vivrete momenti di grande passione e complicità con il vostro partner, o incontrerete la vostra anima gemella se siete single.

In lavoro, avrete successo e riconoscimento, e potrete anche cambiare mansione o ambito se lo desiderate. In salute, godrete di un ottimo stato fisico e mentale, e sarete pieni di energia e vitalità. La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 3, il 9 e il 12. I vostri colori portafortuna saranno il blu, il viola e il giallo.

Il vostro motto per il 2024 sarà: “Tutto è possibile”.

2° Leone - Voi siete il secondo segno fortunato del 2024, perché avrete il sostegno del Sole, il vostro pianeta dominante, che vi darà forza, coraggio e carisma. Sarete i protagonisti della vostra vita, e saprete affrontare le sfide con determinazione e ottimismo. In amore, sarete fedeli e affettuosi con il vostro partner, o troverete l’amore vero se siete single.

In lavoro, avrete molte opportunità di crescita e di guadagno, e potrete anche mettervi in proprio se lo vorrete. In salute, sarete in forma e pieni di energia, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con lo stress e la fatica. La vostra fortuna sarà anche aiutata dalla presenza di alcuni numeri: il 1, il 5 e il 8. I vostri colori portafortuna saranno il rosso, l’oro e l’arancione. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io posso!”.

3° Bilancia - Siete il terzo segno fortunato del 2024, perché avrete la protezione di Venere, il vostro pianeta reggente, che vi renderà affascinanti, eleganti e diplomatici. Sarete in armonia con voi stessi e con gli altri, e saprete creare relazioni positive e durature.

In amore, sarete romantici e sensuali con il vostro partner, o incontrerete la persona giusta se siete single. In lavoro, avrete successo e popolarità, e potrete anche viaggiare e conoscere nuove culture se lo desiderate. In salute, sarete in equilibrio tra corpo e mente, ma dovrete fare attenzione a non trascurare la vostra alimentazione e la vostra attività fisica. La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 6, il 9 e il 15. I vostri colori portafortuna saranno il rosa, il verde e il bianco. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io valgo!”.

4° Acquario - Siete il quarto segno fortunato del 2024, perché avrete l’influenza di Urano, il vostro pianeta governatore, che vi renderà originali, creativi e innovativi.

Sarete in sintonia con i cambiamenti e le novità, e saprete cogliere le occasioni che si presenteranno. In amore, sarete liberi e indipendenti con il vostro partner, o scoprirete nuovi orizzonti se siete single. In lavoro, avrete idee brillanti e visionarie, e potrete anche dedicarvi a progetti sociali o umanitari se lo desiderate. In salute, sarete in buona forma e pieni di entusiasmo, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo nervosi o ansiosi. La vostra fortuna sarà anche aiutata dalla presenza di alcuni numeri: il 4, il 7 e il 11. I vostri colori portafortuna saranno il blu, l’argento e il nero. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io so”.

5° Ariete - Voi siete il quinto segno fortunato del 2024, perché avrete il supporto di Marte, il vostro pianeta dominante, che vi darà energia, passione e determinazione.

Sarete i leader della vostra vita, e saprete affrontare le sfide con coraggio e audacia. In amore, sarete ardenti e impulsivi con il vostro partner, o vivrete avventure emozionanti se siete single. In lavoro, avrete ambizione e competitività, e potrete anche raggiungere importanti traguardi o riconoscimenti se lo meritate. In salute, sarete robusti e resistenti, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo aggressivi o irascibili. La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 1, il 8 e il 13. I vostri colori portafortuna saranno il rosso, il bianco e il giallo. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io voglio”.

6° Vergine - Voi siete il sesto segno fortunato del 2024, perché avrete l’aiuto di Mercurio, il vostro pianeta reggente, che vi renderà intelligenti, pratici e meticolosi.

Sarete in grado di organizzare e gestire al meglio la vostra vita, e saprete risolvere i problemi con efficacia e precisione. In amore, sarete fedeli e devoti con il vostro partner, o troverete una persona affidabile e sincera se siete single. In lavoro, avrete competenza e professionalità, e potrete anche migliorare le vostre condizioni o il vostro stipendio se lo vorrete. In salute, sarete in buona forma e attenti alla vostra igiene e al vostro benessere, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo critici o perfezionisti. La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 5, il 10 e il 14. I vostri colori portafortuna saranno il verde, il marrone e il grigio. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io faccio!”.

Anno 2024, oroscopo ultimi sei segni: bene Gemelli Scorpione

7° Gemelli - Voi siete il settimo segno fortunato del 2024, perché avrete l’incidenza di Mercurio, il vostro pianeta governatore, che vi renderà comunicativi, versatili e curiosi. Sarete in contatto con molte persone e informazioni, e saprete apprendere e adattarvi facilmente. In amore, sarete sognanti, divertenti, sereni e simpatici con il vostro partner, o vivrete esperienze varie e stimolanti se siete single. Nel lavoro, avrete abilità e creatività, e potrete anche cambiare ruolo o settore se lo desiderate. Riguardo la salute, sarete in forma e dinamici, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo distratti o superficiali. La vostra fortuna sarà anche aiutata dalla presenza di alcuni numeri: il 3, il 6 e il 12.

I vostri colori portafortuna saranno il giallo, l’azzurro e il bianco. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io sogno!”.

8° Scorpione - Voi siete l’ottavo segno fortunato del 2024, perché avrete l’influsso di Plutone, il vostro pianeta dominante, che vi renderà intensi, profondi e misteriosi. Sarete in grado di trasformare e rigenerare la vostra vita, e saprete affrontare le sfide con passione e determinazione. In amore, sarete magnetici e appassionati con il vostro partner, o vivrete relazioni forti e coinvolgenti se siete single. In lavoro, avrete potere e carisma, e potrete anche ottenere importanti risultati o soddisfazioni se lo meritate. In salute, sarete in buona forma e resistenti, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo gelosi o ossessivi.

La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 2, il 8 e il 17. I vostri colori portafortuna saranno il nero, il rosso e il viola. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io sento”.

9° Capricorno - Voi siete il nono segno fortunato del 2024, perché avrete l’appoggio di Saturno, il vostro pianeta reggente, che vi renderà seri, responsabili e ambiziosi. Sarete in grado di costruire e consolidare la vostra vita, e saprete raggiungere i vostri obiettivi con pazienza e perseveranza. In amore, sarete fedeli e leali con il vostro partner, o troverete una persona matura e stabile se siete single. In lavoro, avrete esperienza e autorità, e potrete anche avanzare di carriera o di prestigio se lo vorrete.

In salute, sarete in forma e robusti, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo rigidi o pessimisti. La vostra fortuna sarà anche aiutata dalla presenza di alcuni numeri: il 4, il 9 e il 18. I vostri colori portafortuna saranno il nero, il marrone e il grigio. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io costruisco!”.

10° Cancro - Siete il decimo segno fortunato del 2024, perché avrete la protezione della Luna, il vostro pianeta governatore, che vi renderà sensibili, emotivi e intuitivi. Sarete in contatto con i vostri sentimenti e le vostre emozioni, e saprete esprimere la vostra creatività e la vostra fantasia. In amore, sarete dolci e affettuosi con il vostro partner, o troverete una persona tenera e romantica se siete single.

In lavoro, avrete dedizione e umiltà, e potrete anche occuparvi di attività artistiche o sociali se lo desiderate. In salute, sarete in equilibrio tra corpo e anima, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo lunatici o insicuri. La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 2, il 7 e il 16. I vostri colori portafortuna saranno il bianco, l’argento e il blu. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io sorrido!”.

11° Toro - Voi siete l’undicesimo segno fortunato del 2024, perché avrete l’effetto di Venere, il vostro pianeta reggente, che vi renderà sensuali, affettuosi e pazienti. Sarete in grado di apprezzare e valorizzare la vostra vita, e saprete godere dei piaceri e delle comodità. In amore, sarete teneri e fedeli con il vostro partner, o troverete una persona dolce e generosa se siete single. In lavoro, avrete stabilità e sicurezza, e potrete anche aumentare le vostre entrate o il vostro patrimonio se lo vorrete. In salute, sarete in buona forma e robusti, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo pigri o golosi. La vostra fortuna sarà anche favorita dalla presenza di alcuni numeri: il 2, il 6 e il 11. I vostri colori portafortuna saranno il rosa, il verde e il marrone. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io ho fiducia!”.

12° Pesci - Voi siete il segno meno fortunato del 2024. L’effetto di Nettuno, il vostro pianeta reggente, vi renderà spirituali, compassionevoli e fantasiosi. Sarete in contatto con il vostro mondo interiore e con le vostre ispirazioni, e saprete esprimere la vostra arte e la vostra sensibilità. In amore, sarete dolci e romantici con il vostro partner, o troverete una persona empatica e affettuosa se siete single. In lavoro, avrete dedizione e generosità, e potrete anche occuparvi di attività creative o umanitarie se lo desiderate. In salute, sarete in armonia tra corpo e spirito, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo confusi o illusi. La fortuna sarà favorita da alcuni numeri: il 3, il 9 e il 18. I vostri colori portafortuna saranno il viola, il blu e il verde. Il vostro motto per il 2024 sarà: “Io credo!”.

La classifica del 2024: i segni 'più' e 'meno' fortunati

Il 2024 sarà un anno ricco di sorprese e opportunità per molti segni, ma ovviamente non per tutto lo zodiaco. Infatti il periodo porterà anche problemi e difficoltà per alcuni simboli astrali. Secondo le stelle, la classifica dei segni dal più fortunato al meno fortunato nel 2024 sarà la seguente: