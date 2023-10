I pantaloni in pelle saranno particolarmente di tendenza nei guardaroba femminili dell'autunno-inverno 2023/24, recentemente questo capo di abbigliamento è stato sfoggiato pubblicamente anche dall'influencer Chiara Ferragni. Intanto l'attrice Luisa Ranieri ha scelto di indossare in pubblico una gonna longuette. Entrambi questi capi possono essere indossati in ogni occasione da tutte le donne nei prossimi mesi.

I capi di tendenza

I pantaloni in pelle sono perfetti per regalare uno stile molto femminile e allo stesso tempo grintoso. La pelle è ideale anche per le minigonne, le gonne longuette o i cappotti.

Recentemente anche Chiara Ferragni - in occasione di un'uscita allo stadio con la sua famiglia - ha indossato i pantaloni di pelle, dandosi uno stile piuttosto sportivo: precisamente ha sfoggiato una t-shirt a maniche corte, un bomber oversize e un berretto da baseball. L'imprenditrice digitale ha realizzato sui capelli uno styling molto sbarazzino, creando delle onde leggere con la riga centrale.

Alcuni dettagli

La pelle in questa stagione autunnale può essere proposta in molte sfumature e connotati sempre differenti, utili a creare degli outfit eleganti e soft o molto più decisi.

I pantaloni in pelle sono un must have, in grado di regalare sicurezza e molto carattere all'intero outfit, oltre a essere ideali per proteggere il corpo dal freddo pungente.

In particolare i pantaloni di pelle nera non passano mai di moda e possono essere abbinati anche ai camperos. Inoltre è possibile indossarli con una camicia di colore bianco, un gilet oversize e un paio di mocassini. Invece per un look più elegante si può optare per un cappotto e delle décolleté.

La gonna longuette

Luisa Ranieri ha invece recentemente sfoggiato una gonna longuette realizzata in pelle lucida, con stampa cocco, dando al tutto un risultato molto deciso.

L'attrice ha abbinato il capo a un pullover e delle décolleté in total black, unendo eleganza e sensualità.

La gonna longuette è ideale con un blazer e stivali in pelle. Un altro abbinamento può essere con camicia bianca, calze bianche e mocassini rigorosamente neri. In questo caso non può assolutamente mancare un cappotto.

In alternativa si può optare anche per un bomber, felpa girocollo e delle sneakers basse. Per quanto riguarda l'acconciatura, l'attrice partenopea ha invece creato una ponytail alta con le lunghezze leggermente mosse.