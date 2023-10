L'oroscopo della giornata di domenica 29 ottobre vedrà piacevoli sorprese per i nati del Cancro, che torneranno a sorridere in amore, mentre i Pesci raggiungeranno interessanti soddisfazioni soprattutto al lavoro. Il Leone non sarà particolarmente comunicativo, mentre la Bilancia sarà più disponibile nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 29 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 29 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: il rapporto con la persona che amate sarà piuttosto discreto in quest'ultima giornata della settimana.

Ci sarà una piacevole tranquillità all'interno del vostro rapporto, che avrà un effetto rigenerante in voi. Nel lavoro avrete una discreta volontà, anche se sarà domenica, portando avanti i vostri progetti con un certo impegno. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale eccellente. Single oppure no, vi sentirete in piena sintonia con la vostra fiamma, con la possibilità di poter vivere momenti davvero appaganti. Sul fronte professionale invece Marte e Mercurio opposti vi costringeranno a correre ai ripari, evitando sgradevoli imprevisti che possono solo rallentarvi. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di domenica difficile dal punto di vista sentimentale. La Luna non vi darà più supporto per il momento, lasciando spazio a Venere in quadratura.

Essere permalosi e cercare di avere sempre ragione non vi aiuterà a vivere un rapporto sereno. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno, ciò nonostante non sarete sempre soddisfatti dei risultati che raggiungerete. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà una domenica piacevole per la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto per godere di un rapporto davvero affiatato.

Sul fronte professionale potrete contare su stelle come Giove, Mercurio, Marte e Saturno per fare del vostro meglio raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno del Toro, non sarete particolarmente comunicativi nei confronti del partner. Anche voi single non sarete così intenzionati ad alimentare la vostra vita sentimentale.

Sarà solo una fase di passaggio, per cui non aggravate le cose. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento, considerato che stelle come Marte, Mercurio e Giove saranno contro di voi. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una domenica eccellente in ambito amoroso per voi nativi del segno. Sarete aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi aiuteranno a godere di una relazione di coppia davvero unica, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organizzati grazie a Mercurio, e con Marte in sestile sarete particolarmente efficienti in quel che fate. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di domenica. Avrete modo di trascorrere momenti di serenità insieme alla vostra anima gemella, ma mai esageratamente romantici o affiatati.

In ogni caso, dimostrerete una maggiore disponibilità. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri progetti. Ci terrete molto a portare a termine alcuni progetti per voi molto importanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una domenica piena d'amore per voi nativi del segno a causa della Luna opposta. Anche se Venere sarà ancora dalla vostra parte, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe non essere particolarmente affiatato. Per quanto riguarda il lavoro invece seguirete i vostri obiettivi con impegno e capacità, e i buoni risultati presto arriveranno. Voto - 7️⃣

Sagittario: il rapporto con la persona che amate continua a non convincervi appieno secondo l'oroscopo. Venere in quadratura renderà questo periodo complicato per voi, ciò nonostante sarà importante non mollare.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana che vi aiuterà a ritrovare il sorriso dal punto di vista sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e con Venere in trigono riuscirete a mettere in risalto il vostro rapporto. Sul fronte professionale dimostrerete tanto impegno e voglia di fare, con risultati spesso sorprendenti. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di domenica difficile dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la vostra anima gemella. Anche in ambito lavorativo non sarete sul pezzo considerato che Marte e Mercurio vi metteranno spesso in difficoltà.

Voto - 6️⃣

Pesci: l'astro argenteo vi darà una mano durante questa giornata di domenica. Single oppure no, dimostrerete maggior maturità, in famiglia oppure con la vostra fiamma, nel tentativo di rendere migliore i rapporti che state vivendo. In ambito lavorativo sarete nelle condizioni giuste per cercare di mettere insieme progetti di più ampio respiro e prendervi delle soddisfazioni. Voto - 7️