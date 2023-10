Lunedì 30 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Urano e Giove risiederanno sui gradi del Toro. Il Sole, Marte e Mercurio, intanto, resteranno stabili in Scorpione, così come il Nodo Nord proseguirà l'orbita in Ariete e Plutone permarrà in Capricorno. Nettuno e Saturno, infine, continueranno il transito in Pesci e, allo stesso modo, Venere resterà stabile nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Gemelli, meno entusiasmante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: spazio di manovra.

Giornata inaugurale della settimana dove il segno dello Scorpione sembrerà avere il pieno controllo della situazione nella sfera lavorativa a prescindere se libero professionista o alle dipendenze altrui, in quanto godrà di uno spazio di manovra decisamente più ampio del solito.

2° posto Gemelli: motivati. Secondo l'Oroscopo di lunedì 30 ottobre, i nati Gemelli parranno godere di grande determinazione nel perseguire i loro obiettivi salutari, difatti si riscopriranno motivati a cambiare in meglio il loro regime alimentare o a inserire uno spazio quotidiano da dedicare al jogging.

3° posto Capricorno: attento in amore. Lunedì durante il quale il segno del Capricorno potrebbe dimostrarsi particolarmente attento ad esigenze e desideri del partner verso cui riserverà un grande romanticismo.

I mezzani

4° posto Leone: boccata d'ossigeno. La felice Luna in Gemelli allevierà almeno per questo lunedì le numerose ostilità astrali in casa Leone, permettendo ai nativi di prendere una metaforica boccata d'ossigeno che avrà il gusto di un barlume d'armonia.

5° posto Pesci: strategici. L'arma in più dei nati Pesci nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, la loro attitudine alla strategia in merito alle prossime mosse esistenziali da attuare, ponderazione mirata che sarà quasi infallibile.

6° posto Cancro: incoraggiamenti. Al cospetto dei nati Cancro, ancor di più per seconda e terza decade, arriveranno presumibilmente delle spintarelle morali che fungeranno da carburante sia per la loro autostima che per la voglia di rimboccarsi le maniche.

7° posto Ariete: equilibrio relazionale. Il consiglio delle stelle di questo lunedì per i nati Ariete parrebbe essere di fare maggiore attenzione a non trascurare nessuna persona, quindi provare a incastrare gli impegni in modo da presenziare a qualsiasi invito ricevuto se ben accetto.

8° posto Acquario: titubanti. La sfera delle decisioni riguardanti l'ambito familiare potrebbe essere fonte di diversi dubbi per i nati Acquario questo lunedì, in quanto il segno Fisso sembrerà trovare delle falle in tutte le opzioni a sua disposizione.

9° posto Toro: sforzi vani. La possibile sgradevole sensazione che avranno i nati Toro in questo giorno di fine mese sarà quella di notare come i loro sforzi fisici e mentali non abbiano prodotto risultati soddisfacenti, disparità tra impegno profuso e frutti ricevuti che sarà difficile da metabolizzare.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: tesi. La comunicazione verbale e non potrebbe rappresentare il deficit caratteriale di questo lunedì per i nati Sagittario, i quali si riveleranno tesi e ansiosi nonché incapaci di cavare un ragno dal buco sul lavoro.

11° posto Bilancia: accuse. Una persona cara avrà buone chance di puntare il dito contro il segno della Bilancia in questa giornata di ottobre, accusando lo stesso di aver omesso o mentito su una questione che li coinvolge entrambi.

12° posto Vergine: impazienti. Non dovrebbe essere la giornata giusta per attendere quella risposta dall'ente statale, azienda o amministratore di condominio per i nati Vergine, in quanto gli stessi dovranno provare a bandire la loro imperante impazienza dedicandosi a qualche attività rigenerante.