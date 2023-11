Mercoledì 8 novembre troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal domicilio della Vergine (dove sosta la Luna) alla Bilancia. Nel frattempo il Sole, Marte e Mercurio risiederanno nell'orbita dello Scorpione. Giove e Urano, intanto, continueranno a occupare lo spazio zodiacale del Toro, così come il Nodo Nord permarrà in Ariete. Nettuno assieme a Saturno resteranno stabili nel segno dei Pesci. Plutone, infine, proseguirà il transito in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: rapporti armoniosi. Dopo oltre sei mesi d'avversità venusiane, il segno dell'Acquario grazie al felice sbarco del pianeta della piccola fortuna nell'amica Bilancia, potrebbero nel corso dell'8 novembre, scorgere l'ammorbidirsi di alcuni rapporti relazionali che ultimamente erano stati tesi.

2° posto Leone: focus famigliare. Secondo l'oroscopo di mercoledì 8 novembre i nati Leone avranno buone chance di fare il primo passo verso una riconciliazione o un atteggiamento più maturo e consapevole nei riguardi di un membro della loro cerchia familiare.

3° posto Bilancia: risposte. Tutto ciò che riguarderà la sfera professionale ed economica riceverà dei benevoli influssi della Bianca Signora nel suo domicilio originario, donando ai nati Bilancia la reale possibilità di ricevere quelle risposte che attendevano da un bel po'.

I mezzani

4° posto Scorpione: bicchiere mezzo pieno. Mercoledì autunnale dove per i nati Scorpione sembrerà essere più semplice scorgere il bicchiere mezzo pieno negli eventi che lo vedranno protagonista, propensione ottimistica che darà i migliori frutti in coppia.

5° posto Pesci: le parole giuste. In questa giornata novembrina i nati Pesci potrebbero riprendere le redini della loro comunicazione divenendo più morbidi ed empatici col mondo circostante, così da trovare sempre le parole giuste da dire in qualsiasi contesto.

6° posto Sagittario: impegnarsi a fondo. Se il mercoledì di casa Sagittario fosse un proverbio sarebbe senz'altro "Battere il ferro finché è caldo", in quanto il segno di Fuoco si renderà conto che puntando su quelle idee che al momento stanno dando dei frutti interessanti sarebbe la mossa migliore da attuare.

7° posto Toro: opportunità da vagliare.

Semaforo acceso sul giallo per le vicende lavorative dei nati Toro nelle ventiquattro ore in questione. In quanto al cospetto del segno Fisso potrebbero giungere diverse opportunità professionali, ma alcune delle quali nasconderanno qualche magagna contrattuale.

8° posto Vergine: look controverso. Se da una parte la voglia dei nati Vergine sarà probabilmente di rinnovare il loro look, dall'altra parte questo mercoledì tale restyling del segno di Terra parrà non riscuotere, almeno inizialmente, i consensi sperati.

9° posto Gemelli: bocca cucita. Giornata di metà settimana dove i nati Gemelli farebbero meglio a non schierarsi né dalla parte di una persona e nemmeno di un ideale, in quanto tenere la bocca cucita si rivelerebbe un piano azzeccato per evitare di calamitare le antipatie altrui.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: dare per scontato. Il rischio che correranno i nati Ariete questo mercoledì sarà di dare per scontato dei gesti provenienti dalle persone care, atteggiamento che risulterà ingrato agli occhi delle controparti.

11° posto Capricorno: la trappola della perfezione. Sia che si tratti di un progetto di amicizia o amore, i nati Capricorno in questo giorno autunnale potrebbero aspettarsi dallo stesso un percorso assieme scevro da qualsiasi alto e basso, quindi un avanzamento che rasenti la perfezione. Avendo tale proposito come primario sarà inevitabile lo scoramento del segno Cardinale.

12° posto Cancro: attriti. Nel ménage amoroso di Casa Cancro, questo mercoledì ci sarà probabilmente qualche nuvoletta grigia a rovinare l'atmosfera. Nel nido domestico, difatti, argomenti che riguardano i suoceri, gli amici o la prole saranno fonte di attriti tra il segno d'Acqua e il partner.