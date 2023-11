Il mese di novembre 2023 è ormai entrato nel vivo, scopriamo quindi come andrà giovedì 2 novembre con le stelle e l'oroscopo sull'amore, la salute e il lavoro dall'Ariete ai Pesci. In particolare si preannunciano delle difficoltà sentimentali per l'Acquario.

L'oroscopo del 2 novembre

Ariete: ci sono delle possibili complicazioni sentimentali da dover tenere a bada in questo periodo. In ambito professionale non mancano degli impegni da gestire con cura.

Toro: con Venere nel segno sono belle le situazioni che si creeranno a livello amoroso, non mancheranno le emozioni importanti da vivere.

Con Venere in opposizione fate attenzione ai conflitti in campo lavorativo.

Gemelli: sono possibili delle insoddisfazioni sentimentale e non manca un po' di agitazione. Nel lavoro fate attenzione a gestire al meglio gli impegni importanti.

Cancro: la giornata di giovedì 2 novembre sarà caratterizzata da buone notizie in campo amoroso. Attenzione alle strategie che attuerete a livello professionale.

Leone: ci sono varie opportunità d'amore in questo periodo di inizio novembre, inoltre alcune problematiche potrebbero dissolversi. Nel lavoro fate attenzione alle polemiche.

Vergine: è un periodo promettente in campo lavorativo. Per quel che riguarda la sfera sentimentale sarete chiamati a fare delle scelte, riflettere bene prima di agire.

Bilancia: con l'inizio di novembre sono possibili delle crisi in campo sentimentale, ma con l'avanzare del mese potrete risolverle e trovare delle occasioni di riscatto. In ambito lavorativo è un periodo efficace per portare avanti delle situazioni in sospeso.

Scorpione: in amore è una giornata caratterizzata da possibili polemiche, non manca comunque la passione.

Nel lavoro otterrete delle risposte, se le attendete da tempo.

Sagittario: in questo inizio del mese di novembre ci sarà un buon recupero a livello sentimentale, vivete nel miglior modo possibile il periodo con le persone che amate. Nel lavoro in arrivo dei cambiamenti.

Capricorno: nella giornata di giovedì 2 dicembre potrete affrontare con difficoltà alcune situazioni che riguardano la sfera sentimentale.

Per quel che riguarda l'ambito lavorativo attenzione alla gestione delle questioni economiche.

Acquario: sono possibili delle tensioni sentimentali nonostante la neutralità di Venere. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo non mancheranno dei dubbi, ma alcune delle questioni più importanti riuscirete presto a risolverle.

Pesci: in campo sentimentale, in questa giornata, sono possibili tensioni con il partner. La situazione migliorerà nei prossimi giorni con l'ingresso di Venere nel segno. Nel lavoro riuscirete a ottenere ciò che desiderate se vi impegnerete al meglio.