Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali, è quindi il momento di scoprire come andrà la giornata di lunedì 6 novembre con le previsioni dell'oroscopo in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. In particolare si preannunciano delle difficoltà d'amore per l'Acquario.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: sono possibili tensioni per chi ha una relazione di coppia in questa giornata di inizio settimana. Nel lavoro potrebbero invece arrivare delle occasioni importanti da gestire al meglio.

Toro: la giornata di lunedì 6 novembre sarà caratterizzata da nervosismo in ambito amoroso, il periodo non è dei migliori.

In ambito professionale avere troppe responsabilità potrebbe crearvi delle tensioni.

Gemelli: in ambito amoroso il cielo è positivo, quindi potete chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro sono in arrivo delle buone idee da sfruttare.

Cancro: dei possibili miglioramenti riguardano l'ambito lavorativo. In amore, in questa giornata, non mancheranno delle opportunità da sfruttare, in particolare per i single.

Leone: cercate di evitare complicazioni in ambito lavorativo, riuscirete a farlo gestendo al meglio la sfera finanziaria. In amore cercate di non cedere a inutili polemiche.

Vergine: migliora la situazione sul piano dell' salute, nel lavoro cercate comunque di agire con maggiore calma.

Per quel che riguarda l'amore attenzione ad alcune tensioni che potrebbero manifestarsi in questo periodo del mese.

Bilancia: cercate di gestire con calma ciò che nasce in questo periodo. Con Venere che presto sarà nel segno riuscirete a recuperare in ambito amoroso. Nel lavoro alcune problematiche vanno superate prima di pensare a fare dei passi avanti.

Scorpione: alcune discussioni potrebbero riguardare l'ambito lavorativo. Cercate nella sfera sentimentale di superare le problematiche sorte negli ultimi tempi.

Sagittario: la giornata di lunedì 6 novembre vi vede giù di corda in amore, ma presto Venere tornerà positiva e potrete vivere un bel momento di ripresa. Nel lavoro siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare.

Capricorno: la settimana inizia al meglio in ambito amoroso, cercate però di non pensare al passato. Nel lavoro sono in arrivo delle soluzioni interessanti e sarà possibile ottenere ciò che da tempo stavate aspettando.

Acquario: sono possibili delle crisi nella vita di coppia, inoltre vi sentite particolarmente stanchi. Per quel che riguarda il lavoro alcune preoccupazioni potrebbero rallentare i progetti.

Pesci: in campo sentimentale le tensioni sono da evitare. Con la luna in opposizione potreste avere difficoltà a gestire le vostre emozioni. Nel lavoro provate ad affrontare con calma le questioni che si presenteranno.