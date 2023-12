L'oroscopo del mese di gennaio vedrà i nativi Sagittario cominciare bene il nuovo anno, forti di stelle come Venere e Mercurio in congiunzione, mentre Toro sarà creativo, energico e ottimista, soprattutto al lavoro. Scorpione godrà di un periodo sereno insieme alla persona che ama, mentre Ariete sarà più dinamico in quel che fa.

Previsioni oroscopo gennaio 2024 segno per segno

Ariete: inizierete molto bene il nuovo anno secondo l'Oroscopo, merito di alcune stelle come Venere e Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario. Soprattutto nella prima parte del mese, ci sarà una splendida stabilità con il partner, che però dovrete essere in grado di mantenere anche quando queste stelle saranno contrarie, ovvero nella seconda parte del mese.

Anche nel lavoro dovrete essere sicuri delle vostre scelte, e investire sui quei progetti che potrebbero darvi soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un mese di gennaio pieno di certezze per voi. In questo periodo, potrete contare su un ottimo cielo, che darà il suo meglio nella seconda metà del mese, quando potrete contare su Mercurio, Venere, Giove, Mercurio e Urano tutti in buon aspetto. Sarete in grado di mettere tutti d'accordo, e ottenere ciò che più desiderate in questo primo mese dell'anno. In amore potrete portare a un livello superiore il vostro rapporto, mentre nel lavoro sarà un buon momento per investire in progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Gemelli: questo mese di gennaio inizierà a rilento a causa del pianeta Venere in opposizione dal segno del Sagittario.

Dovrete avere un po’ di pazienza in questo periodo, anche perché avrete molti pensieri per la testa che lentamente dovrete risolvere. Nella seconda metà del mese sarete più liberi e attivi grazie a un cielo più sereno. Recupererete terreno all'interno del vostro rapporto, mentre sul fronte professionale avrete bisogno di idee davvero valide da applicare ai vostri progetti per riuscire a risalire.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che non si muove a vostro favore secondo l'oroscopo del mese di gennaio. Nella prima parte del mese ci sarà una discreta tranquillità all'interno del vostro rapporto, ciò nonostante, nella seconda parte di gennaio, le cose potrebbero complicarsi un po’ a causa di Venere, che entrerà in opposizione dal segno del Sagittario.

Per quanto riguarda il lavoro il prossimo periodo potrebbe rivelarsi sterile di buoni progetti da svolgere. Avrete a che fare solo con mansioni secondarie, e con Mercurio e Marte opposti potreste non sentirvi così soddisfatti. Voto - 6️⃣

Leone: inizierete il nuovo anno alla grande grazie a buone stelle che ruoteranno attorno a voi. Sul fronte sentimentale sarete aiutati da Venere in trigono. Mercurio inoltre porterà un po’ di maturità, utile per far crescere il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa potrebbe finalmente iniziare a muoversi a vostro favore. Le opportunità professionali andranno raccolte al volo, affinché possiate trarne soddisfazioni forse importanti. Voto - 8️⃣

Vergine: purtroppo per voi Venere si troverà in quadratura per un po’ di tempo in questo mese di gennaio.

Il rapporto con il partner faticherà a prendere il volo ed essere al centro dei vostri pensieri. La situazione migliorerà soltanto alla fine di questo primo mese dell'anno, quando questo cielo si muoverà dalla vostra parte, e vi aiuterà a riconquistare la fiducia del partner. Anche nel lavoro inizierete a rilento. Forse dovrete ancora riprendervi dalle feste appena trascorse. In ogni caso, con il giusto impegno, sarà possibile produrre idee interessanti e provare a raggiungere buoni successi. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che si muoverà a vostro favore soltanto nella prima parte del mese. Sarete in grado di vivere un rapporto discreto, ma mai eccessivamente affiatato. Da una parte forse è meglio così, ma dall'altra il partner potrebbe aver bisogno maggiormente della vostra presenza.

In campo professionale alcuni progetti potrebbero attraversare una fase di stallo. Saranno necessarie nuove idee o risorse in più per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: godrete di un periodo davvero sereno in questo periodo grazie a un cielo equilibrato e favorevole. Single oppure no, sarà un bel periodo per intensificare il rapporto con la vostra fiamma, oppure per guardarsi intorno e conoscere nuove persone che possano assumere un ruolo centrale all'interno della vostra vita. Sul fronte professionale ve la caverete molto bene. Sarà un periodo proficuo per voi, dove avrete a che fare con progetti e mansioni dove sarete abbastanza preparati. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottimo inizio dell'anno grazie a stelle come Venere e Mercurio in congiunzione per le prime settimane del mese.

sarà possibile godere di un rapporto davvero sereno, ma soprattutto maturo. Potrebbe dunque essere un buon momento per portare qualcosa di nuovo nella vostra vita sentimentale. Nel lavoro avrete Saturno ancora in quadratura, ciò nonostante avrete risorse a sufficienza per riuscire a mettere insieme progetti davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima questa parte iniziale dell'anno secondo l'oroscopo, soprattutto quando i due pianeti Venere e Mercurio entreranno nel vostro segno zodiacale, arricchendo la vostra vita di momenti positivi. In ambito amoroso ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto, che darà il massimo proprio quando il pianeta dell'amore passerà da voi. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero portarvi fortuna.

Vi sentirete davvero soddisfatti dei risultati che raggiungerete. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale stabile in questo mese di gennaio. Dopo alcuni mesi difficili, questo cielo finalmente si muoverà dalla vostra parte, e vi permetterà di riacquistare fiducia in voi e negli altri. In amore sarà possibile consolidare il vostro rapporto, e fare in modo che possa essere romantico e maturo il più a lungo possibile. Nel lavoro avrete a che fare con progetti interessanti, e dimostrerete un certo impegno e interesse in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: il primo mese dell'anno potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa di Venere e Mercurio in cattivo aspetto. Le cose miglioreranno presto già dalla seconda parte del mese, ciò nonostante sarà importante evitare conflitti con il partner.

Sul fronte professionale avrete buone risorse dalla vostra parte. Giove e Mercurio vi aiuteranno e, anche se ci sarà qualche difficoltà, riuscirete a gestire abbastanza bene le vostre mansioni. Voto - 7️