Secondo l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre 2023 sarà una settimana all’insegna dell’attrazione e della comprensione per gli Ariete che hanno una relazione romantica. Per coloro che appartengono al Capricorno sarà un periodo bello, pieno d’amore e di gioia. Infine molti single Pesci vivranno momenti belli e privi di rimorso.

La settimana dal 18 al 24 dicembre secondo l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – Grazie ai buoni influssi saturniani sarete sulla stessa lunghezza d’onda della persona amata, sia fisicamente che emotivamente. Le coppie longeve sperimenteranno un aumento molto pronunciato dell’attrazione e della comprensione reciproca.

Single, proverete in tutti i modi ad affascinare e sedurre, ma questa volta il vostro atteggiamento mancherà di naturalezza e spontaneità, e farete fatica a catturare il cuore della persona che vi interessa. Parlate meno di voi stessi e siate più interessati a ciò che dice o fa l’altra persona.

Toro – I sentimenti coniugali rischiano di essere un po’ dimenticati nel turbinio di eventi che si presenteranno in questa settimana. Dovrete sforzarvi di essere più disponibili ed espansivi per non dare alla vostra anima gemella una falsa impressione di indifferenza. Single, Mercurio organizzerà un incontro che avrà un futuro luminoso. Se, invece, avete già una persona nel cuore, questo è il momento giusto per fare un significativo passo in avanti.

Gemelli – Giove in aspetto armonico che influenza il settore dell’amore, garantisce complicità, piacere e romanticismo nella vita di coppia. Prendete spunto da queste sensazioni privilegiate, vi aiuteranno a riflettere attentamente sulla vostra relazione amorosa. Single, incontrerete tante persone, e uno di questi incontri potrebbe prendere una svolta abbastanza seria da farvi considerare la vita insieme.

Con Giove, che favorisce l’impegno romantico, questo non sarebbe impossibile.

Cancro – È il Sole stesso che avrà il compito di proteggere la vostra vita matrimoniale con tutto il suo potere. Questa stella vi promette meravigliosi momenti di complicità con il vostro partner. Settimana di felicità per i Cancro che vivono in coppia, che dimenticheranno le cupe tribolazioni della vita quotidiana.

Single, la settimana inizierà con il botto sotto l’occhio complice di Venere. I vostri affari di cuore fioriranno. Potrete anche realizzare alcuni dei vostri desideri più segreti, ma rischiate di rimanere vittima delle illusioni.

Previsioni delle stelle da Leone a Scorpione

Leone – Una bella settimana, segnata dall’amore e dalle gioie del cuore. Le stelle aumenteranno di dieci volte la vostra voglia di dialogo e di complicità. Per fortuna, anche il vostro fascino sarà al massimo, e tanto più potente quanto più sarete lontani dal vostro paese di origine. Incontri significativo per i cuori solitari, durante gli aspetti di Plutone. Molto probabilmente soccomberete all’amore a prima vista che si trasformerà in un amore duraturo.

Vergine – A causa di un clima globale confuso, la settimana può rivelarsi un po’ difficile per l’armonia delle coppie e la pace delle famiglie. Ma se il clima non è molto favorevole alla conciliazione, nessuno sarà obbligato a gettare benzina sul fuoco. Single, Venere favorirà la vostra vita sociale e vi promette un incontro romantico memorabile, che potrebbe concretizzarsi in un matrimonio o in una convivenza. Quindi, non rifiutate gli inviti.

Bilancia – Ben sostenuti da Giove in aspetto favorevole, farete tutti gli sforzi necessari per mantenere un clima di dolcezza e armonia nella vostra vita di coppia. Vi renderete conto che un simile clima di benessere non è sgradevole, anzi! E ciò non impedisce l’intensità dei sentimenti.

Per le anime sole, le occasioni di incontri promettenti si moltiplicheranno, ma ciò non significa che presto potrete porre fine alla vostra solitudine.

Scorpione – Per molti Scorpione sarà una settimana lieta nel dominio coniugale. A seconda della vostra situazione, prenderete in considerazione l’idea di sposarvi, di allargare la vostra famiglia o di organizzare una piccola fuga romantica. Per i single, le occasioni per sedurre non mancheranno, ma dove vi porteranno? Se state cercando nuove esperienze per ravvivare la vostra vita sentimentale senza perdere la vostra indipendenza, presto sarete accontentati.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore sarà la vostra preoccupazione principale questa settimana.

Venere, il pianeta del cuore, in splendido aspetto, risveglierà il vostro fascino e vi farà venire voglia di innamorarvi. Se vivete da soli, probabilmente incontrerete una persona speciale. Se siete sposati, Venere vi farà desiderare tenerezza e complicità con la vostra anima gemella.

Capricorno – Giove, che rappresenta la fortuna, diventerà un alleato della vostra relazione d’amore. Influirà sul settore della vita di coppia, che costituisce una delle figure astrologiche più positive a livello coniugale. Giove vi promette una settimana particolarmente felice in casa, ci sarà gioia di vivere, complicità, tenerezza e sensualità. Single, giurerete di sistemarvi con una persona fidata e speciale, ma, in realtà, punterete alle avventure molto brevi ed eviterete complicazioni emotive.

Acquario – Impossibile rimanere indifferenti a Venere che influenza il settore degli incontri, a maggior ragione se avete un cuore libero dai legami. Anche se vi spaventa, la potenza eccezionale di questi influssi venusiani dovrebbe spazzare via ogni vostra resistenza. Se vivete in coppia, spazzerete la vostra routine quotidiana. Accadrà di tutto e di più. E quando è Urano a condurre il gioco, anche voi, che tollerate molto bene le abitudini, avrete bisogno di stimolare i vostri rapporti di coppia con novità, nuove attività.

Pesci – Secondo l'Oroscopo della settimana 18-24 dicembre, vivrete giornate piacevoli se smetterete di concentrarvi troppo sui piccoli difetti del vostro partner. Le vostre preoccupazioni principali saranno domestiche.

Urano potrebbe rafforzare di più la vostra relazione amorosa, spingendovi a dare vita a un nuovo progetto. Nessun grande sconvolgimento nella vita emotiva dei single. Vivrete dei bei momenti, che scoppieranno come i fuochi pirotecnici di Capodanno. Nessun rimorso, vivete pienamente giorno per giorno in attesa che arrivi qualcosa di più solido.