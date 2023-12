L'oroscopo della giornata di sabato 16 dicembre vedrà la Luna poggiarsi nel segno dell'Acquario, che recupererà terreno in campo amoroso, mentre un sorprendente Pesci riuscirà a godere di una relazione davvero appagante. Leone sarà messo in crisi dal pianeta Venere in quadratura, mentre Marte porterà benessere ai nativi Sagittario.

Previsioni oroscopo sabato 16 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il fine settimana con la Luna in buon aspetto secondo l'Oroscopo. Vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate, e in grado di godere di momenti davvero piacevoli.

Per quanto riguarda il lavoro non sarà di certo il periodo più proficuo dell'anno, ciò nonostante cercherete di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in bilico in questa giornata di sabato. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto, che porteranno problemi e discussioni da risolvere con la persona che amate. In ambito lavorativo dimostrerete creatività e impegno in quel che fate. Con il giusto approccio, sarete in grado di svolgere bene il vostro lavoro. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo migliore sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario. Tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore, e il sostegno della persona che amate si rivelerà di grande aiuto per voi.

In ambito professionale meglio non correre troppi rischi per il momento. Non sarà un periodo particolarmente produttivo, e non avrete sempre grandi risorse per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sarete in grado di godere di una relazione sentimentale migliore ora che la Luna non sarà più in cattivo aspetto.

Venere in trigono porterà una buona dose di romanticismo. Dimostrerete inoltre una maggiore comprensione nei confronti della persona che amate, utile per godere di un rapporto migliore. In ambito lavorativo GIove vi darà una mano con i vostri progetti, ma con Mercurio in opposizione, non sempre sarete sicuri delle vostre scelte.

Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Venere, in quadratura dal segno dello Scorpione, potrebbe mettervi in crisi in questa giornata di sabato. Single oppure no, avrete alcune questioni da risolvere, che chiederanno prima di tutto pazienza e comprensione. In campo professionale potrebbe esserci qualche piccola evoluzione, ma sarete ancora lontani dal successo. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere in sestile illuminerà il vostro rapporto, portanto buone emozioni e romanticismo tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e riuscirete a gestire in modo magistrale le vostre mansioni grazie a Mercurio.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con Mercurio in quadratura dal segno del Capricorno vi sentirete messi sotto pressione dal punto di vista professionale. Alcuni progetti faticheranno a prendere una forma definitiva a causa di alcune incertezze. Attenzione dunque a non essere troppo frettolosi. In amore sarete aiutati dalla Luna in trigono, che porterà intesa e maturità all'interno del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di sabato altalenante dal punto di vista sentimentale. Tra voi e il partner ci sarà di mezzo la Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e il partner. Sul fronte professionale sarà un periodo proficuo e sufficientemente folto di cose da fare per tenervi impegnati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Marte in congiunzione porterà benessere in voi secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Il lavoro procederà in modo più fluido, con energie e voglia di fare a sufficienza per ottenere buoni risultati. In campo amoroso la Luna in sestile vi permetterà di godere di un rapporto armonioso, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo positivo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato da Venere in sestile, che vi permetterà di costruire un rapporto stabile e duraturo. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in congiunzione sarà possibile pianificare al meglio le vostre mansioni e raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi darà una mano a risollevare il vostro rapporto secondo l'oroscopo di sabato. Se siete single il vostro interesse verso nuove conoscenze lentamente si riaccenderà. Sul fronte professionale sarà una giornata nel complesso proficua, con risultati davvero convincenti. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di sabato che potrebbe rivelarsi sorprendente grazie al sostegno di Venere. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa, con emozioni sempre forti e pure. In ambito lavorativo riuscirete a gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio. Giove e Saturno inoltre porteranno risorse e fortuna a sufficienza. Voto - 8️⃣