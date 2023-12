L'oroscopo della fortuna di lunedì 11 dicembre 2023 vedrà il segno dell'Acquario in testa alla classifica, con un Ariete decisamente più ottimista e fortunato. Le opportunità per il segno dello Scorpione saranno invece in calo, di seguito tutti i dettagli.

Sogni realizzati per Acquario

1° Acquario: la speranza di vedere dei sogni realizzati ora non sarà più tale. Ora i vostri desideri professionali si potranno concretizzare, regalandovi anche dei guadagni che impiegherete per avere molta più cura di voi e delle vostre energie.

2° Ariete: la professione per voi sarà fondamentale e in quanto tale farete di tutto per raggiungere quei traguardi che vi siete prefissati.

Le soddisfazioni arriveranno prima di quanto pensiate, anche grazie alla fortuna che in questa giornata si metterà in moto come non mai.

3° Leone: darete il massimo con l'ambito pratico, agevolando moltissimo il lavoro anche alla squadra di lavoro. Secondo quanto riportato dall'Oroscopo, non lascerete indietro neanche un dettaglio che possa essere di aiuto per un progetto importante. Continuate così.

4° Capricorno: avrete le carte in regola per poter rendere i vostri progetti e i vostri obiettivi sempre più ambiziosi. Nella squadra di lavoro il clima sarà sempre più agevolato dalla prospettiva di vedere i guadagni di tutti incrementare a dismisura.

Vergine eccellente

5° Vergine: non avrete negatività che possano intralciare il vostro lavoro.

L'ottimismo potrebbe essere un notevole trampolino di lancio verso orizzonti decisamente inaspettati, con successi altrettanto fuori dalle righe.

6° Gemelli: non conterete i successi di questa giornata, specialmente se questi riguarderanno anche quelli degli altri colleghi. Il piano burocratico sarà illuminato da una bella fortuna, per cui anche i problemi più difficili e prolungati saranno finalmente risolti.

7° Toro: la vostra scalata al successo potrebbe essere un esempio per molte persone che vi circondano, a cominciare da qualcuno che fino a poco tempo fa era molto contrario alle vostre metodiche. Conoscerete anche dei momenti di riposo molto appaganti.

8° Sagittario: la pausa di questa giornata potrebbe essere inaspettatamente costruttiva sul piano professionale.

Però avrete delle faccende da risolvere che potrebbero compromettere il buon andamento di un qualche progetto in essere.

Stanchezza per Pesci

9° Cancro: le avversità che potreste incontrare in questa giornata sul lavoro potrebbero essere frutto di una fortuna che sarà in costante calo. Abbiate fiducia in qualche piccola occasione fortunata nel corso della serata.

10° Bilancia: non sempre riuscirete a portare a casa dei risultati eccellenti, in questa giornata ci saranno di fatti molte cose che andranno storte sul lavoro. Ma non dovreste preoccuparvi, dal momento che qualche piccolo aiuto arriverà quando meno ve lo aspettate.

11° Pesci: la stanchezza potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell'andamento di un qualche progetto.

Fare delle pause però potrebbe essere controproducente per il lavoro complessivo. Evitate di fare spese troppo ingenti, decidete di tanto in tanto di risparmiare.

12° Scorpione: ci sarà qualche nuvola di troppo nel vostro cielo professionale. Le opportunità ora saranno pressoché nulle e spesso avrete a che fare con degli ostacoli che certamente non costituiscono delle occasioni di accelerazione. Cercate di avere pazienza.