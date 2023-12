L'oroscopo dell'amore di lunedì 11 dicembre 2023 vede il segno del Cancro pienamente soddisfatto degli affetti che lo circondano, mentre per la Bilancia potrebbero presentarsi delle delusioni. Ci saranno emozionanti esperienze per lo Scorpione.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: umore alto per Cancro

1° Cancro: la soddisfazione di vedere tranquilla la vostra famiglia andrà di pari passo a una novità che concernerà anche il piano amoroso. L'umore sarà decisamente più alto del previsto.

2° Acquario: le vicende amorose troveranno un rialzo complessivo.

Favorirete le esperienze con il partner che potrebbero essere decisamente edificanti per il proseguimento della vostra storia d'amore.

3° Scorpione: sarete felici di vivere delle esperienze con il partner che accresceranno non soltanto il vostro legame, ma anche voi come individui. Fare un passo in più nell'evoluzione della vostra storia significherà raggiungere un traguardo ambito da molto tempo.

4° Sagittario: la creatività sul piano passionale sarà quella che più di ogni altra cosa potrebbe favorire la comunicazione, anche in modi del tutto inaspettati. Avvierete una fase idilliaca in famiglia che vi regalerà gioia.

Ariete estroverso

5° Ariete: costruire passo dopo passo la comunicazione sul piano familiare vorrà dire fare tanto anche per le interazioni all'interno della coppia.

Se siete single lo slancio per gli incontri vi darà quell'atteggiamento estroverso che spesso e volentieri è venuto a mancare.

6° Pesci: l'armonia sia nella coppia che in famiglia farà risvegliare dei sentimenti positivi che molto probabilmente avevate dimenticato per molto tempo, forse presi dalle faccende quotidiane. La passionalità sarà protagonista della serata.

7° Capricorno: rendervi partecipi della vita familiare sarà per voi motivo di riunione con qualcuno che non vedevate da tanto tempo e con cui avrete voglia di sperimentare qualche esperienza interessante. Riaffioreranno ricordi molto teneri.

8° Toro: stimolare l'ambito amoroso in questo momento significherà entrare in una modalità che al momento non corrisponde esattamente a ciò che vorrebbe la razionalità.

Avrete dei momenti in amicizia che sicuramente riusciranno a distrarvi.

Vergine riflessivo

9° Vergine: l'ambito amoroso in questa giornata di lunedì potrebbe essere accantonato in favore di una riflessione molto approfondita nei confronti di voi stessi. L'affetto familiare potrebbe essere ostacolato da qualche discussione di troppo.

10° Leone: non sempre avrete voglia di romanticismo, anzi pensare di più a voi stessi in questo periodo potrebbe essere un espediente per farvi rendere sempre più conto di cosa vorreste da una relazione. Le amicizie invece saranno accolte a braccia aperte.

11° Gemelli: vivrete dei momenti di dolcezza in famiglia, ma state attraversando un periodo burrascoso che avrete modo di valutare e sui quali trovare delle soluzioni adeguate.

Le circostanze affettive non sempre vi daranno ciò che state cercando.

12° Bilancia: le delusioni saranno molto frequenti, a partire dal partner per concludere anche con qualche amicizia a cui tenete particolarmente. Non avrete né energie né voglia di affrontare le emozioni in questa giornata di lunedì.