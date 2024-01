L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 gennaio invita i Toro a fare molta attenzione ai contrattempi che si presenteranno nei prossimi giorni. Per i Cancro arriveranno opportunità da cogliere al volo, invece per i Bilancia è arrivato il momento di pianificare un obiettivo motivante.

Oroscopo settimanale 22-28 gennaio da Ariete a Cancro

Ariete – Avete diritto a un meritato momento di serenità a livello amoroso, approfittate di questa settimana. L'Oroscopo consiglia di lasciarvi intimidire dalla routine, può regalarvi momenti preziosi. Questa settimana vedrete un notevole miglioramento in termini economici.

Tuttavia, rimanete vigili contro ciò che sembra troppo bello per essere vero. Brillate questa settimana. Sia in un incontro improvvisato che in un contesto formale, attirate le persone a voi. La vostra vitalità è incredibile e svolgete tutto senza difficoltà. Tuttavia, tenete presente che il vostro corpo ha i suoi limiti. Attenzione, quindi, a non pretendere troppo.

Toro – Questa settimana potrebbe riservare alcuni contrattempi per voi, Toro. Il vostro umore è competitivo ed è probabile che sentiate un grande bisogno di sfogarvi. Fortunatamente, sapete apprezzare i piaceri più semplici della vita. Ad esempio una piacevole conversazione durante una cena vi dà molta gioia, non esitate a regalarvi questi piccoli momenti di felicità per compensare le sfide della settimana.

Gemelli – La vostra generosità potrebbe giocarvi brutti scherzi questa settimana, assicuratevi di non trascurare il vostro portafoglio. Allo stesso tempo, la vostra tendenza a fuggire nel vostro mondo rischia di allontanarvi dai vostri cari che aspirano a condividere momenti preziosi con voi. Sarebbe, quindi, saggio tornare in contatto con la realtà e concentrarsi nuovamente sull’essenziale.

Prendetevi il tempo per apprezzare le piccole gioie della vita quotidiana e per godere appieno della presenza di chi vi è caro.

Cancro – Un amico potrebbe presentarsi a casa vostra per chiedervi dei consigli. Ricordate che a volte è necessario risolvere tutti i problemi, un orecchio in ascolto può essere tutto ciò che serve.

Inoltre, attualmente siete pieni di energia, il che si riflette positivamente sulla vostra mente e vi rende entusiasti. Attenzione, però, a non buttarvi a capofitto in una nuova relazione sentimentale, questo potrebbe avere conseguenze spiacevoli. A livello professionale, la vostra efficienza e organizzazione sono al massimo: questo è il momento ideale per mettere in ordine i vari documenti. La settimana 22-28 gennaio si preannuncia decisamente buona, potrebbero presentarsi grandi opportunità e voi riuscirete a coglierle grazie alla vostra sconfinata energia.

Astrologia per la settimana da Leone a Scorpione

Leone – Su di voi grava il peso delle vostre responsabilità, ma cercate di mantenere la calma.

A volte, l’impertinenza può caratterizzarvi e questo rischia di provocare irritazione a chi vi circonda. Fate attenzione alla vostra vanità, può essere mal percepita. Il vostro desiderio di controllare il vostro ambiente è comprensibile, tuttavia, non dimenticate l’importanza di lasciar andare le cose. Altra nota importante, la vostra tendenza a fare spese sfrenate potrebbe mettervi nei grossi guai economici. Prendere in considerazione l’idea di tenere sotto controllo il conto corrente potrebbe rivelarsi saggio.

Vergine – Questa settimana potrebbe presentarsi una situazione particolare: un amico potrebbe venire da voi per chiedervi un consiglio. Non esercitate pressioni su voi stessi per risolvere i problemi degli altri.

Siete in ottima forma, ma ogni tanto rilassatevi. Se sentite un calo di energia, non esitate a fare un breve pisolino per ricaricare le batterie. I vostri sentimenti sono vasti e illimitati. Amate senza condizioni e senza preconcetti. Tuttavia, questa tendenza potrebbe farvi perdere il contatto con la realtà, il che potrebbe creare problemi al vostro lavoro. Assicuratevi di rimanere con i piedi per terra e di non lasciarvi trasportare dalle vostre emozioni.

Bilancia – La vostra vitalità è al massimo e questo vi dà una sensazione di benessere. Siete al settimo cielo, trasportato dall’energia che Marte vi offre, sia fisicamente che psicologicamente. Questa settimana, concentrate le vostre forze sulla gestione delle vostre finanze.

Questo è il momento ideale per un investimento a lungo termine, ma attenzione, bisogna essere cauti e ponderati. Evitate gli investimenti rischiosi come la peste. L'oroscopo consiglia di fissare un obiettivo motivante, come un progetto di lavoro, un viaggio, oppure un’avventura.

Scorpione – Questa settimana è ideale per approfondire i dettagli dei vostri contratti, per evitare spiacevoli sorprese. Ricordate che la cura dei dettagli ripaga sempre. Noterete una rinnovata vitalità e fiducia in voi stessi, che vi daranno la forza per affrontare i compiti più difficili. Inoltre, riuscite a strutturare la vostra empatia in modo tale da aiutare concretamente gli altri. Quindi, non esitate a utilizzare questa energia per portare a termine i vostri compiti e per aiutare chi ne ha bisogno.

La previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Durante questa settimana vi sarà utile esprimere il vostro affetto in modo sincero e senza ritegno. Questi piccoli gesti, per quanto minimi possano essere, saranno la base di una rinnovata armonia nella vostra vita. Tuttavia, è importante non ignorare le tensioni che potrebbero sorgere all’interno della propria casa. Soprattutto se queste tensioni riguardano i membri più giovani della vostra famiglia, è fondamentale non sottovalutarle. Affrontate queste situazioni con coraggio e determinazione, e vedrete che la serenità riacquisterà il suo posto.

Capricorno – Il vostro altruismo guida le vostre azioni, a volte a discapito di voi stessi ma non dimenticate che porta anche molto benessere a chi vi circonda.

Questa settimana vi sentite in buona forma, il che è un’ottima notizia. Tuttavia, è importante non trascurare il proprio stile di vita per mantenere questa dinamica positiva. D’altra parte, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte, ma fate attenzione. Ricordate, la fiducia in sé stessi è una cosa, l’eccessiva sicurezza è un’altra. Inoltre, potreste scoprire opportunità per migliorare la vostra situazione finanziaria, quindi, fate attenzione e afferratele al volo.

Acquario – La vostra testardaggine è supportata dalla fiducia in voi stessi che sta raggiungendo nuove vette. Sarebbe saggio utilizzare questa abilità per fissare un obiettivo finanziario. Forse state programmando un viaggio o una nuova avventura che richiede qualche risparmio?

Ora è il momento perfetto per iniziare a risparmiare soldi. Inoltre, approfittate di questo periodo per organizzare i vostri appuntamenti importanti. Il vostro senso di organizzazione e il vostro rigore sono al massimo, il che vi consentirà di gestire questi compiti in maniera efficiente. Questo è anche un buon momento per perfezionare i vostri progetti.

Pesci – La vostra settimana 22-28 gennaio sembra particolarmente promettente. Siete pronti per un incontro sentimentale. La vostra vitalità è in piena espansione e sarebbe saggio incanalare questa energia partecipando a un club sportivo. Inoltre, se avete figli, sappiate che siete perfettamente riusciti a trovare il giusto equilibrio tra autorità e lasciar andare le cose.

La vostra pazienza e i vostri sforzi sono concentrati sul raggiungimento dei vostri obiettivi. Questa determinazione avrà ripercussioni anche sulla vostra attività sportiva, che non potrà che trarne beneficio.