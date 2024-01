L’oroscopo settimanale dal 15 al 21 gennaio afferma che nella vita amorosa dei nativi del Toro ci saranno dei cambiamenti significativi. Mercurio avrà cura di movimentare la vita coniugale dei nati in Acquario, mentre Venere si preoccuperà di dare più colore alla vita sentimentale delle persone nate sotto il segno dei Pesci.

Le previsioni dell'oroscopo settimanale 15-21 gennaio, amore e soldi: da Ariete a Cancro

Ariete – È probabile che la comunicazione con il partner non sarà delle migliori e che, ad eccezione dei momenti condivisi con la famiglia, ognuno si chiuderà in se stesso.

Single, impegnati con il lavoro, potreste non essere dell’umore giusto per il romanticismo. Arriverà il vostro turno, abbiate pazienza. Nel frattempo, la presenza di Urano potrebbe indicarvi che, prima di pensare a una nuova storia d’amore, dovreste fare piazza pulita dei vostri vecchi demoni. In campo monetario, Saturno smetterà di influenzare questo settore. Questo significa che potrete finalmente contare sulla fortuna per migliorare le vostre entrate.

Toro – In questa settimana vi accadranno tante cose dal punto di vista amoroso. Dovreste sperimentare cambiamenti significativi, in effetti molto positivi, a livello coniugale. Potrebbe anche verificarsi una felice liberazione. Preparatevi per eventi così importanti.

Per le anime sole non mancheranno i flirt e gli incontri avverranno in maniera insolita, nei luoghi più inaspettati e romantici. In ambito finanziario, questa configurazione astrologica vi darà fortuna e protezione oltre che conforto materiale. Ma sarà meglio astenersi dalle speculazioni perché la fortuna non è scontata. Non avrete, però, problemi a concludere in bellezza il vostro mese e magari un’eredità o una donazione vi aiuteranno a realizzare un progetto che custodite da tempo.

Gemelli – A volte avrete l’impressione che il vostro partner d’amore vi stia trascurando, ma la colpa sarà vostra perché vi mostrerete poco disponibili a causa dei vostri obblighi professionali o di altro tipo. Tuttavia, la comprensione può rimettere in sesto la vostra relazione, sempre se agite con tatto e gentilezza. Se siete single, curate il vostro look e uscite: ci sono buone probabilità che un incontro importante vi faccia battere forte il cuore.

Giove, che questa volta diventerà il vostro alleato, vi dà protezione molto solida a livello finanziario. Molti nativi dei Gemelli vedranno, quindi, aumentare il proprio reddito. Ma attenzione, ci sarà comunque dei momenti negativi. L’aspetto di Plutone non cambierà il destino dei nativi dei Gemelli che si guadagnano da vivere dignitosamente; saranno colpiti solo quelli il cui stipendio o reddito è davvero molto alto.

Cancro – Avrete voglia di conoscere meglio il vostro lato emotivo, anche se questo significa correre dei rischi. Ciò potrebbe significare nuove esperienze e avventure appassionate, anche se fugaci. Fate attenzione, però. Dovrete preservare alcuni guardrail per non cadere nel burrone, mentre cercate fiori rari e magnifici.

Se state affrontando seri problemi finanziari, sappiate che la fortuna è dalla vostra parte. Poiché le stelle saranno clementi, non esitate a forzare un po’ la fortuna. Ma non volate troppo in alto con la fantasia. Non dimenticate di controllare spesso il vostro numero fortunato, magari questa volta potreste intascare una buona vincita.

L'oroscopo della terza settimana di gennaio da Leone a Scorpione

Leone – Le questioni d’amore avranno finalmente la possibilità di risolversi, grazie alla benevolenza di Venere e Marte. Se avete già una relazione amorosa, le piccole differenze svaniranno gradualmente, riuscirete finalmente a riconquistare la fiducia della persona amata e il vostro rapporto galleggerà sulle nuvole.

Le anime sole troveranno un significato nella loro vita e palpiteranno di gioia giorno e notte. In questa settimana, il vostro senso degli affari sarà acuto e sottile, capace di aiutarvi a realizzare splendide acquisizioni. Il momento sarà favorevole anche per le transazioni su oggetti d’arte.

Vergine – In questo periodo non è facile fare le concessioni necessarie per conservare l’armonia di coppia. Discussioni sulla prossima vacanza, decisioni che riguardano la famiglia e la casa, sono tutti argomenti che rischiano di portare discordia tra voi e il vostro partner. Spetta a voi sapere se si tratta di una crisi temporanea o se questa opposizione maschera un disaccordo più profondo. Single, non avrete difficoltà a sedurre una persona che vi piace, ma se avete già una relazione d’amore, rischiate di sporcarvi l’immagine.

Questo aspetto di Giove segnala che non ci sono prospettive di beneficiare un buon afflusso di denaro. Quindi, non sognate e non indulgete in giochi d’azzardo. Prendete in considerazione l’idea di mettere da parte dei soldi.

Bilancia – L'Oroscopo della settimana 15-21 gennaio favorisce le relazioni d’amore. Sarete molto preoccupati per le vostre questioni di cuore e di conseguenza le vostre attività professionali rischiano di passare in secondo piano. Plutone mal posizionato può complicare la vita di alcune coppie, la cui comprensione è molto carente. Ma Venere positiva favorirà molti nativi della Bilancia che hanno una relazione amorosa. Inoltre, aumenterà il vostro potere di seduzione e risveglierà la vostra sensualità.

Siete molto spendaccioni. Questo sarà l’argomento principale della discussione con la persona amata. Ma, mentre la riempite di regali, non sarà in grado di biasimarvi troppo. Siate moderati.

Scorpione – Urano sarà sfavorevole per i nativi dello Scorpione che hanno una relazione romantica. Attenzione alle scene domestiche, soprattutto se cercate di imporre la vostra volontà al vostro partner. Se siete single, apprezzerete la vostra libertà ed eviterete persone troppo appiccicose e possessive. Sotto l’impatto favorevole di Venere e Marte, molti di voi potrebbero soccombere a uno sfolgorante amore a prima vista. Grazie ai buoni influssi astrologici, questa sarà la settimana giusta per occuparsi delle questioni materiali: fare investimenti finanziari, effettuare operazioni immobiliari, prepararsi alla pensione, assicurare il futuro delle persone care.

Settimana propizia per assicuratori e agenti di cambio.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra relazione d’amore continua ad andare avanti senza enfasi, passione, comprensione reciproca. Nonostante questa situazione scomoda, condurrete una vita sociale vivace e divertente, e sarete molto interessati ad approfondire i nuovi rapporti d’amicizia. Se siete single, uscire e incontrare volti nuovi aumenterà l’opportunità di trovare l’anima gemella. La vostra situazione finanziaria sarà posta sotto il buon auspicio di Saturno. Questo sarà il momento di correre dei rischi. La fortuna vi sosterrà insolentemente, permettendovi di aumentare le vostre vincite con il minimo sforzo. È importante, però, non farvi trasportare dal successo, cadendo nella trappola di una vita facile con il rischio di finire sotto il ponte.

Capricorno – Marte e Plutone creeranno un’atmosfera appassionata, mentre Venere cercherà di farvi perdere la testa. Per le anime sole, una storia importante sembra esserci all’orizzonte. Potrebbe essere un incontro sorprendente, che vi porterà a mettere in discussione alcune vostre certezze. Se siete sposati, molto probabilmente vivrete una seconda luna di miele. Fate attenzione a non fare spese inutili, altrimenti rischiate di sbilanciare il vostro budget e di causarvi problemi che avreste potuto evitare con un po’ di accortezza.

Acquario – La configurazione di Mercurio è capace di animare la vostra vita matrimoniale. Per molti nativi dell’Acquario, la settimana sarà positiva: sensuale e tenera, il vostro partner d’amore saprà farvi felici.

Per quelli che appartengono alla seconda decade, Urano potrebbe provocare qualche malinteso. Fate attenzione a non lasciare che le cose peggiorino. Single, verrete notati da una persona un po’ timida, e spetterà a voi muovere i primi passi. Diffidate dei concorsi a premi organizzati dalle società di vendita a distanza. Promettono guadagni favolosi. In realtà, sono solo una grande truffa. Rispondete alle richieste se volete, ma senza spendere una fortuna.

Pesci – Grazie alla complicità di Venere, riuscirete a portare un po’ di colore nella vostra vita di coppia. Avrete rapporti molto stimolanti con gli altri. Avrete una discussione vivace, ma né voi e né il vostro partner penserete di lamentarvi perché almeno ci sarà movimento nella vostra vita di coppia, che manca da molti mesi.

Potrete finalmente impegnarvi in un vero dialogo. Anche la vita dei single sarà favorita da Venere. I settori legati al denaro non sono influenzati da nessun pianeta. Non dovreste, quindi, avere né problemi né sorprese. Spetta a voi gestire il vostro budget con lucidità: questo sarà il modo migliore per mantenere l’equilibrio. I più prudenti riusciranno sicuramente a ripagare tutti i loro debiti o addirittura a mettere da parte qualche risparmio.