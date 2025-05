L'oroscopo della settimana dal 2 all’8 giugno 2025 si apre con un cielo dinamico e stimolante. Il Sole in Gemelli favorisce la comunicazione e le nuove iniziative, mentre la Luna crescente invita a seminare per il futuro.

Cosa prevede dunque l’oroscopo per la settimana del 2 giugno 2025? I nativi Acquario saranno in grado di portare a termine le loro mansioni con concretezza, mentre Venere darà spessore al romanticismo dei nativi Sagittario. Il Leone dovrà cavalcare l'onda in ambito lavorativo e cercare di ottenere di più dalle proprie attività, mentre la Bilancia cercherà di essere più aperta in amore.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 giugno 2025 con classifica

Ariete: la settimana inizierà con una forte carica passionale grazie a Venere. Solo la Luna in opposizione potrebbe smorzare questa vitalità, ma in ogni caso, riuscirete a dedicare le giuste attenzioni alla persona che amate. In ambito lavorativo dovrete mettere in pratica le vostre idee e gestire nel modo adatto le vostre attività, ma soprattutto, dovrete rispettare le scadenze. Voto - 8️⃣

Toro: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro segno zodiacale nel prossimo periodo. Potrebbero emergere momenti di grande amore tra voi e il partner, oppure potreste riscoprire il vostro rapporto sotto una nuova luce. Sul lavoro la vostra dedizione potrebbe fare la differenza nelle vostri compiti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra curiosità potrebbe rivelarsi potrebbe rivelarsi controproducente, se non gestita con equilibrio, considerato il passaggio di Venere alle vostre spalle. Va bene dimostrare interesse verso il partner, ma essere assillanti, quasi imponenti, non vi aiuterà. Sfruttate i momenti favorevoli del Sole e della Luna per mantenere un buon equilibrio. Sul lavoro la vostra creatività sarà al massimo, e non avrete occasioni migliori per produrre incarichi di qualità. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno finalmente un cielo più sereno nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Il passaggio di Venere nel segno del Toro vi metterà nelle condizioni di dimostrare più facilmente il vostro affetto nei confronti del partner e mettere una pietra sopra ad alcune insidie.

Anche nel lavoro vi sentirete più a vostro agio ora che le cose vanno bene. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere che si sposterà nel segno del Toro, potrebbero emergere alcune discrepanze all'interno della vostra vita sentimentale. Queste stelle v'invitano alla riflessione, a cercare di capire come continuare a vivere un rapporto stabile. Sul fronte professionale state cavalcando l'onda del successo, e dovrete fare in modo che possa essere così il più a lungo possibile. Voto - 7️⃣

Vergine: il romanticismo è nell'aria in questa settimana di giugno per voi nativi del segno. Avvertirete il passaggio di Venere nel segno amico del Toro, soprattutto voi single, che potreste fare incontri affascinanti che lasceranno il segno.

Sul lavoro, presto alcune situazioni potrebbero sbloccarsi, ma per il momento, meglio non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete più aperti dal punto di vista sentimentale ora che Venere allenterà la morsa su di voi. Sarà una settimana di comprensione e comunicazione tra voi e il partner, fondamentale per tornare a stare bene insieme e chiarire i vostri sentimenti. Nel lavoro la vostra attenzione ai dettagli vi permetterà di affrontare con successo le sfide professionali. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere inizierà a orbitare contro di voi nel prossimo periodo. Se nel lavoro riuscirete a trovare la quadra nei vostri progetti, non si potrà dire lo stesso in amore. Potrebbero infatti emergere alcune questioni tra voi e il partner che non faranno affatto bene all'economia del vostro rapporto: potreste trovarvi in disaccordo su alcuni temi importanti: il dialogo sarà fondamentale per superare le differenze.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che rimane discreta in questo periodo, anche se queste stelle stanno cambiando volto nei vostri confronti. In amore vivrete ancora una fase favorevole, ma cercate di non avere aspettative eccessive, per mantenere l’armonia. Sul lavoro avrete bisogno di sistemare alcune cose importanti per risalire la china e tornare a raggiungere importanti obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: tornerà in voi una voglia di cambiamento in campo sentimentale secondo l'oroscopo. Il passaggio di Venere nel segno del Toro vi porterà energia, che potrebbe fare bene alla vostra relazione di coppia. Un confronto sincero sarà fondamentale. Sul lavoro sarete alla ricerca di stabilità, ma in questa settimana ci saranno diverse difficoltà da superare per poter stare bene.

Voto - 7️⃣

Acquario: con Venere in arrivo nel segno del Toro le cose potrebbero cambiare e non in meglio purtroppo. Questa settimana dunque non andrà benissimo, soprattutto se tenderete a trascurare il rapporto con la vostra anima gemella. In ambito professionale la creatività non vi mancherà per concretizzare le vostre responsabilità, ma dovrete avere buone energie per gestire nella maniera adatta i vostri impegni lavorativi. Voto - 7️⃣

Pesci: le occasioni potrebbero arrivare in campo professionale, nonostante queste stelle non siano dalla vostra parte. Dovrete dimostrarvi capaci di saper gestire la situazione affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. In campo amoroso vivrete buone emozioni, esaltate dalla posizione favorevole di Venere. Approfittate durante il weekend, quando la Luna sarà favorevole. Voto - 8️⃣