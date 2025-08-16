Le previsioni dell’oroscopo di settembre invitano i nati sotto il segno dell’Ariete a mostrarsi più determinati. Per il Sagittario, invece, sarà importante lasciarsi andare ed essere più audaci in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: il mese di settembre si preannuncia piuttosto impegnativo per i rapporti di coppia. Ci sono delle faccende in sospeso da risolvere, altrimenti potrebbero nascere delle complicazioni.

11° Vergine: momento un po' altalenante nel lavoro. Ci sono delle novità in arrivo, che potreste non prendere esattamente di buon grado.

La cosa migliore da fare in questi casi è mantenere la calma.

10° Bilancia: non fasciatevi la testa prima di cadere. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso che vi fermiate un attimo e riflettiate bene sul da farsi prima di agire d'impulso.

9° Toro: non perdete tempo in chiacchiere, specialmente se non potete cambiare il corso di certi eventi. Siate risoluti e propositivi. Nel lavoro potrebbe essere necessaria una piccola spinta per decollare.

Previsioni astrali: posizioni centrali

8° in classifica Pesci: giornate un po' altalenanti dal punto di vista delle emozioni. Per questo motivo, durante il mese di settembre sarebbe opportuno e consigliato non prendere decisioni troppo serie.

7° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del mese di settembre vi esortano a essere lungimiranti. Non abbiate paura di mettervi in gioco e siate disposti a rischiare pur di arrivare lontano.

6° Sagittario: cercate di mettere da parte l’orgoglio e siate più propositivi. In amore sarà il momento di osare un po’ di più, così potrete cogliere occasioni preziose.

5° Scorpione: cambiamenti interessanti dal punto di vista dei rapporti di coppia. Ci sono delle novità in arrivo che potrebbero destabilizzarvi e cambiare radicalmente i vostri equilibri.

Oroscopo: i segni più fortunati di settembre

4° in classifica Ariete: le stelle sono dalla vostra parte, ma non dovete essere titubanti. Siate coraggiosi e determinati e vedrete che riuscirete ad arrivare lontano.

3° Cancro: momento intrigante in ambito sentimentale. Ci sono delle novità all'orizzonte, ma dovrete essere pronti a scommettere su voi stessi. Nel lavoro sono previsti dei miglioramenti.

2° Capricorno: cogliete al volo le occasioni che si porranno sul vostro cammino in questo periodo. Ricordate che certi treni non sono soliti ripassare, quindi, dovete essere scaltri.

1° Leone: le previsioni dell'oroscopo del mese di settembre vi invitano a essere un po' più audaci. In amore è importante essere determinati e non fermarsi alle apparenze.