L'oroscopo del 25 ottobre annuncia la ripresa per il Sagittario, che torna alla ribalta conquistando il primo posto in classifica. Sarà un sabato positivo anche per Bilancia, Scorpione e Leone, mentre l'Ariete arranca in ultima posizione. I nati di quest'ultimo segno zodiacale sono messi in guardia da possibili discussioni e confronti diretti.

Classifica e oroscopo del giorno 25 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣- Sagittario. Guardatevi alle spalle e celebrate quanta strada avete già fatto, è la prova che potete andare ancora oltre. Siete in un periodo di grande vitalità e voglia di libertà.

Dopo aver affrontato tante difficoltà, riuscite finalmente a respirare e a sentire che la strada davanti a voi si apre con nuove possibilità. La forza interiore è la chiave per realizzare sogni e desideri rimasti in sospeso. In amore, chi è in coppia ritrova leggerezza e complicità, mentre i single potrebbero incrociare qualcuno capace di riaccendere il cuore. Lasciatevi guidare dall’entusiasmo e non abbiate paura di rischiare un po’.

2️⃣- Bilancia. Siate gli architetti della vostra resilienza, costruendo giorno dopo giorno. La giornata porta con sé soddisfazioni, soprattutto per chi ha lavorato duramente negli ultimi tempi. È il momento di cogliere i frutti dei vostri sforzi, ma senza cadere nella tentazione di spese impulsive.

Una gestione più oculata del denaro vi aiuterà a migliorare la stabilità economica. In amore, l’intesa cresce: le coppie consolidate vivranno momenti di profonda tenerezza, mentre chi è solo potrebbe riscoprire il piacere del corteggiamento. Muovetevi verso i cambiamenti che desiderate, senza più rimandare.

3️⃣- Scorpione. Coltivate la pazienza, perché i frutti più dolci maturano con il tempo. Avete voglia di leggerezza e di lasciarvi alle spalle le fatiche della settimana. Prima di dedicarvi al relax, però, cercate di chiudere tutte le questioni in sospeso. Regalatevi un momento di cura personale, un cambio di look o un piccolo piacere che vi faccia sentire bene. Con un atteggiamento sereno e positivo, tutto sembrerà più semplice.

Sorridete alla vita e scoprirete che anche gli altri vi risponderanno con affetto e gratitudine.

4️⃣- Leone. Usate le cadute come un trampolino per rialzarvi con più slancio di prima. Siete chiamati a guardare con lucidità alle persone che vi circondano: non tutti sono sinceri, ma la vostra forza e la fierezza vi proteggeranno. La giornata è propizia per riprendere in mano un progetto o per concretizzare un’idea che avevate messo da parte. Attenzione a non trascurare la salute: una buona alimentazione e un po’ di attività fisica vi aiuteranno a recuperare le energie. Restate concentrati su ciò che conta davvero e non lasciatevi distrarre dalle chiacchiere.

5️⃣- Gemelli. Non confrontate il vostro capitolo 2 con il capitolo 10 di qualcun altro; ognuno ha il proprio ritmo.

La vostra allegria e la voglia di comunicare vi rendono protagonisti. Avete tanto da dire e tanta energia da condividere, ma fate attenzione a non parlare troppo: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo. Gli errori passati vi hanno insegnato molto, ora è il momento di dimostrarlo prendendo decisioni mature e coraggiose. Chiudete con ciò che non vi fa crescere e apritevi a nuove conoscenze e opportunità.

6️⃣- Toro. Ricordate che le notti più buie sono quelle che precedono le albe più luminose. Siete divisi tra la voglia di concedervi un piccolo lusso e il bisogno di risparmiare. Con un po’ di equilibrio riuscirete a gestire tutto al meglio, magari approfittando di qualche occasione vantaggiosa.

L’amore vive un momento di rinnovata passione, con le coppie che riscoprono il desiderio e la tenerezza. I single, invece, potrebbero ripensare a qualcuno che hanno lasciato andare troppo in fretta. Prendersi cura di sé, anche con un’alimentazione più sana, vi farà sentire più forti e sereni.

7️⃣- Acquario. Lasciatevi alle spalle ciò che vi trattiene, ma portate con voi la lezione che vi ha insegnato. Giornata un po’ altalenante, con qualche tensione nelle relazioni. Qualcuno potrebbe sentirsi distante o deluso, ma è importante non trarre conclusioni affrettate. Chi è in coppia dovrebbe evitare scontri inutili, mentre i single potrebbero trovarsi a rimuginare su un amore passato. La chiarezza nasce solo dal silenzio e dall’ascolto: concedetevi tempo per capire cosa volete davvero.

8️⃣- Capricorno. Fidatevi del processo della vita, anche quando la destinazione non è ancora in vista. Un evento recente vi ha scosso più del previsto, ma dentro di voi si sta muovendo qualcosa di positivo. Prendetevi il tempo necessario per elaborare ciò che è successo e non forzate le situazioni. La calma e la prudenza vi aiuteranno a riprendere il controllo. Evitate discussioni inutili e scegliete la tranquillità: un momento di solitudine o una passeggiata all’aria aperta saranno un toccasana per la mente.

9️⃣- Vergine. Imparate a danzare nella pioggia invece di aspettare che passi la tempesta. La giornata scorre tra mille impegni, e la vostra attenzione ai dettagli potrebbe trasformarsi in stress.

Cercate di non pretendere troppo da voi stessi: nessuno può fare tutto alla perfezione. Se qualcuno vi propone un’idea o una collaborazione, valutate con razionalità, ma lasciate spazio anche all’intuito. Non trascurate il bisogno di relax: un po’ di tempo per voi sarà fondamentale per ricaricare le energie. In amore, è giunto il momento che voi facciate la prossima mossa.

1️⃣0️⃣- Pesci. Non temete di fermarvi per riprendere fiato; anche le montagne più alte si scalano un passo alla volta. Siete un po’ nervosi e insofferenti, soprattutto di fronte a chi cerca di dirvi come fare le cose. Le responsabilità vi pesano, ma l’amore rappresenta un’oasi di serenità. Le coppie vivono momenti di forte intesa e passione, mentre chi è solo potrebbe ricevere un messaggio o un’attenzione speciale da qualcuno che prova interesse.

Aprite la mente e accogliete ciò che arriva, senza resistenze.

1️⃣1️⃣- Cancro. Scoprite in voi una forza che nemmeno immaginavate, ogni volta che superate un momento difficile. Il vostro animo sensibile e nostalgico vi porta a ripensare a persone e situazioni del passato. Potreste sentirvi malinconici, ma cercate di non chiudervi in voi stessi. Trovate conforto nelle piccole cose, come una serata tranquilla in casa o una chiacchierata con una persona fidata. La dolcezza è la vostra forza, non la debolezza: mostratela con orgoglio.

1️⃣2️⃣ - Ariete. Accettate le giornate no come parte del viaggio, senza permettere loro di oscurare la bellezza dell'intero percorso. State attraversando un periodo negativo, in cui sarebbe meglio evitare discussioni o confronti diretti, perché tutto rischia di essere travisato.

Il nervosismo potrebbe farsi sentire, ma la soluzione è più semplice di quanto pensiate: fermatevi, respirate e dedicatevi solo a voi stessi. Un po’ di tempo per la cura del corpo o per un’attività rilassante vi aiuterà a ritrovare l’equilibrio. Rallentare non significa perdere tempo, ma ritrovare il vostro ritmo naturale.

Quadro astrologico della giornata

Dunque, il 25 ottobre 2025 vede il Sole in Scorpione, favorendo introspezione e desiderio di verità. La Luna in Sagittario amplifica la sensibilità e i legami affettivi. Mercurio in Scorpione stimola il dialogo equilibrato, mentre Venere in Bilancia invita alla selettività nei rapporti. Marte in Scorpione accende l’orgoglio e la voglia di affermarsi.

Giove in Cancro amplia la curiosità, Saturno in Pesci rafforza la riflessione interiore. Urano in Gemelli porta cambiamenti concreti, Nettuno in Pesci ispira creatività e Plutone in Acquario spinge verso trasformazioni collettive.