Le previsioni dell’oroscopo di domenica 26 ottobre 2025 raccontano una giornata in cui la Luna invita a lasciarsi andare con fiducia e ad accogliere ciò che arriva senza forzature. Le vibrazioni astrali sono più lente e pacate rispetto ai giorni scorsi: si respira un’atmosfera sospesa, fatta di introspezione, silenzi e piccole rivelazioni interiori. I segni di Terra e d’Acqua trovano un ritmo perfetto per rigenerarsi, mentre quelli di Fuoco e d’Aria faticano a rallentare e a gestire le proprie aspettative. È una domenica ideale per chi desidera ritrovare equilibrio, fare pace con qualcuno o semplicemente dedicarsi al benessere personale.

La parola chiave del giorno è serenità: chi saprà coltivarla con consapevolezza, si accorgerà che molte tensioni si sciolgono da sole.

Previsioni astrologiche del 26 ottobre 2025 con posizioni: Toro e Cancro in testa alla classifica giornaliera

1° Toro: giornata luminosa e rasserenante. Vi sentite finalmente in sintonia con l’ambiente circostante e con le persone che amate. Tutto sembra fluire in modo naturale, senza sforzo. In famiglia si respirano momenti di complicità sincera, e anche sul piano emotivo vi sentite protetti. Approfittate di questa calma per coltivare ciò che conta davvero.

2° Cancro: le stelle vi regalano un’energia tenera e protettiva. Siete più disponibili e affettuosi del solito, pronti ad ascoltare e comprendere chi vi è accanto.

Le relazioni si nutrono di empatia e di gesti concreti. In serata, un’intuizione vi guida verso una decisione saggia.

3° Capricorno: la giornata è positiva, anche se preferite mantenere un profilo basso. Avete bisogno di ordine e tranquillità, e le stelle ve lo concedono. Ottimo momento per fare chiarezza mentale e rivedere alcune scelte. Una conversazione con una persona fidata potrebbe aprirvi nuove prospettive.

4° Vergine: domenica serena e costruttiva. Vi sentite efficienti e presenti, anche nelle piccole cose quotidiane. È una giornata ideale per sistemare ciò che avete rimandato o per dedicarvi a qualcosa che vi rilassa davvero. Nelle relazioni siete premurosi e sensibili: chi vi è vicino se ne accorgerà.

5° Bilancia: la Luna vi regala equilibrio interiore e un pizzico di nostalgia. Vi guardate dentro con dolcezza, cercando di comprendere meglio le vostre emozioni. Potreste ricevere un messaggio che vi tocca nel profondo. La giornata scorre tranquilla, con momenti di gratitudine autentica.

6° Scorpione: siete in una fase di transizione emotiva, ma la giornata offre spunti interessanti. Un confronto con qualcuno vi aiuta a chiarire ciò che sentite, anche se non tutto è immediatamente semplice da gestire. In serata potreste vivere un momento di forte empatia o di riconciliazione.

7° Sagittario: l’umore è altalenante, ma la giornata non è affatto negativa. Siete divisi tra il desiderio di libertà e il bisogno di stabilità.

Le stelle vi suggeriscono di non prendere decisioni impulsive, soprattutto in amore. Una passeggiata o un momento di sport vi aiutano a scaricare le tensioni.

8° Leone: vi sentite leggermente fiacchi, come se l’energia non fosse al massimo. Tuttavia, riuscite comunque a mantenere una certa positività. Meglio non forzare le situazioni: lasciate che le cose si sistemino da sole. Una notizia leggera vi restituisce il sorriso nel pomeriggio.

9° Gemelli: la vostra mente è attiva, ma un po’ dispersiva. Fate fatica a concentrarvi e a portare a termine ciò che iniziate. È una domenica che vi chiede di fermarvi, respirare e scegliere una sola direzione. In amore serve più chiarezza: evitate i non detti.

10° Acquario: vi sentite sottotono, forse un po’ stanchi per una settimana intensa. La vostra voglia di indipendenza si scontra con il bisogno di vicinanza emotiva di chi vi ama. Le stelle vi invitano ad ascoltare di più e a non chiudervi dietro il muro della razionalità.

11° Ariete: giornata disordinata e piena di piccole contraddizioni. Vorreste fare molto, ma le energie non collaborano. La Luna vi spinge a rallentare, a riflettere e a non reagire d’impulso. Una breve pausa o un momento di silenzio possono rivelarsi rigeneranti.

12° Pesci: siete più vulnerabili del solito e rischiate di lasciarvi trascinare da ricordi o pensieri malinconici. Non tutto però è negativo: da questa sensibilità può nascere una nuova forma di consapevolezza. Le stelle vi consigliano di non isolarvi: cercate chi sa ascoltarvi davvero.