L'oroscopo di venerdì 7 novembre apre le porte al weekend con energie contrastanti per i vari segni. L'Ariete domina la classifica con uno slancio irresistibile che promette conquiste sia sul lavoro che in amore. I Gemelli invece avranno bisogno di rallentare per rimettere ordine nei pensieri, mentre lo Scorpione dovrà affrontare qualche discussione spinosa che richiede tatto. Il Capricorno si trova a fare i conti con ambizioni che forse chiedono troppo, ma la determinazione non gli manca di certo.

L'oroscopo di venerdì 7 novembre: Pesci sognatori e vulnerabili, Vergine alle prese con il perfezionismo

12° Pesci: la giornata vi mette alla prova emotivamente. Vi sentite un po' persi, come se le energie non bastassero per affrontare tutto quello che avete in programma. In amore, evitate di idealizzare troppo la situazione e cercate di vedere le cose per come sono davvero. Al lavoro potreste sentirvi poco apprezzati, ma è solo una fase passeggera. Prendetevi cura di voi stessi, magari con qualcosa che vi rilassa davvero.

11° Cancro: l'umore fa su e giù come sulle montagne russe. Forse è il caso di fermarvi un attimo e capire cosa vi turba veramente. In famiglia potrebbero esserci piccole tensioni, niente di grave ma abbastanza da farvi sentire sotto pressione.

Sul lavoro fate attenzione a non prendere tutto troppo sul personale. La salute risente dello stress, quindi concedetevi una pausa rigenerante questo weekend.

10° Vergine: il vostro perfezionismo raggiunge livelli record e questo non vi aiuta. Vorreste che tutto filasse liscio, ma la realtà è un po' diversa e vi trovate a criticare anche i dettagli più piccoli. In amore, cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Al lavoro siete precisi come sempre, ma rischiate di perdere tempo su cose poco importanti. Rilassatevi, non tutto deve essere impeccabile.

9° Toro: vi sentite un po' bloccati, come se la routine vi stesse stretta. Avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete bene cosa.

In amore c'è bisogno di più dialogo, non chiudetevi nel silenzio. Sul fronte economico fate attenzione a non cedere alla tentazione di spese inutili solo per tirarvi su il morale. La salute è buona, ma potreste sentirvi un po' appesantiti.

8° Bilancia: siete indecisi su tutto, anche sulle cose più banali. Questa incertezza vi blocca e non vi permette di godervi la giornata. In amore evitate di rimandare conversazioni importanti, prima o poi bisogna affrontarle. Al lavoro cercate di prendere una posizione chiara invece di tentennare continuamente. La salute chiede un po' più di movimento, avete passato troppo tempo fermi.

7° Ariete: potreste trovarvi coinvolti in discussioni piuttosto accese, quindi cercate di mantenere la calma.

In amore la gelosia potrebbe farsi sentire, ma fidarsi è importante. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi sapete come difendervi. Attenzione a non accumulare troppo stress.

6° Acquario: vi sentite un po' distaccati da tutto e da tutti. La voglia di libertà è forte ma non sempre è il momento giusto per staccare. In amore il partner potrebbe lamentarsi della vostra distanza emotiva, provate ad avvicinarvi un po'. Al lavoro le idee innovative ci sono, ma fate fatica a metterle in pratica. La salute è discreta, ma non trascurate i segnali che il corpo vi manda.

5° Capricorno: l'ambizione vi spinge a dare il massimo, ma forse state esagerando. Vorreste raggiungere mille obiettivi contemporaneamente e questo vi logora.

In amore siete concentrati più sui doveri che sui sentimenti, cercate di bilanciare meglio. Al lavoro siete instancabili come sempre, ma il rischio di burnout è dietro l'angolo. Concedetevi almeno il weekend per staccare davvero.

4° Leone: la vostra energia torna a brillare dopo qualche giorno un po' sottotono. Avete voglia di mettervi in mostra e questo venerdì vi offre le occasioni giuste. In amore siete passionali e generosi, il partner apprezzerà le vostre attenzioni. Sul lavoro potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate da tempo. La salute è buona, approfittatene per fare qualcosa che vi piace.

3° Gemelli: la mente va a mille ma non sempre nella direzione giusta. Adesso avete bisogno di fare ordine tra i mille pensieri che vi affollano la testa.

In amore una conversazione sincera potrebbe chiarire dubbi che vi portate dietro da un po'. Al lavoro siete brillanti come sempre, ma cercate di concentrarvi su una cosa alla volta. La salute chiede un po' di riposo mentale, staccate dagli schermi.

2° Sagittario: l'ottimismo non vi manca mai e ne avete una scorta extra. Il weekend si avvicina e voi avete già in mente qualche avventura da vivere. In amore c'è complicità e voglia di condividere momenti speciali. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante che apre nuove strade. La salute è ottima, avete energie da vendere e voglia di muovervi.

1° Scorpione: siete inarrestabili! L'energia che vi attraversa è contagiosa e tutto sembra girare nel verso giusto.

Sul lavoro le vostre idee vengono finalmente ascoltate e apprezzate, potreste chiudere un progetto importante o ricevere un incarico che aspettavate. In amore la passione è alle stelle, chi è in coppia vivrà momenti intensi mentre i single potrebbero fare un incontro che promette scintille. La salute è al top, approfittate di questo slancio per dedicarvi anche a qualche attività fisica che vi diverte. Il weekend inizia con il piede giusto per voi, godetevelo senza freni!