Nella giornata del 22 gennaio, l'oroscopo indica la strada per districarsi nei vari accadimenti che coinvolgeranno tutti i vari segni dello zodiaco. Il Cancro potrebbe essere particolarmente sensibile, mentre i Pesci non dovranno assorbire troppa negatività. Lo Scorpione deve sforzarsi di essere maggiormente riflessivo.

Vergine: L'ordine esteriore riflette quello interiore. Dedicate la mattinata a sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Nel pomeriggio, però, concedetevi il lusso di non essere perfetti: lasciate che sia l'istinto a guidare i vostri passi verso un nuovo hobby.

Leone: Siete i protagonisti della scena. Il vostro carisma brilla, rendendovi magnetici agli occhi dei colleghi e degli amici. Approfittatene per avanzare una richiesta o per proporre un’idea audace; difficilmente riceverete un rifiuto.

Toro: La giornata vi invita alla concretezza. È il momento di fare i conti con la realtà finanziaria o professionale. Non temete i cambiamenti, perché sotto questa cenere cova il fuoco di una rinascita che vi porterà maggiore sicurezza a lungo termine.

Ariete: Sentirete un’energia impetuosa che vi spingerà a voler conquistare tutto e subito. Usate questa forza per risolvere una pendenza burocratica che trascinate da tempo, ma siate cauti nelle parole: la vostra schiettezza oggi potrebbe essere scambiata per aggressività.

Bilancia: La ricerca dell'armonia sarà la vostra priorità. Se ci sono stati tensioni in famiglia, oggi avrete le parole giuste per mediare e riportare la pace. Non dimenticate di riservare un po' di quella gentilezza anche a voi stessi.

Scorpione: Un pizzico di mistero avvolge le vostre azioni oggi. Siete riflessivi e poco inclini alle chiacchiere superficiali. Qualcuno cercherà di carpirvi un segreto: sta a voi decidere se concedere la vostra fiducia o mantenere il silenzio.

Sagittario: Il desiderio di esplorare nuove mete, fisiche o mentali, è fortissimo. Se non potete viaggiare, dedicatevi allo studio di una nuova disciplina. La vostra curiosità è la chiave che aprirà porte che credevate sigillate per sempre.

Capricorno: La vostra ambizione è sostenuta da una solida disciplina. State costruendo qualcosa di importante e i risultati iniziano a intravedersi. Non trascurate però la salute: una breve passeggiata all'aria aperta gioverà alla vostra schiena e al vostro umore.

Acquario: Siete in una fase di grande originalità. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato più eccentrico o fuori dagli schemi. Il mondo ha bisogno della vostra visione innovativa per evolversi; siate fieri della vostra unicità.