Mercoledì 21 gennaio porta con sé energie interessanti per quasi tutti i segni. I Pesci si aggiudicano la vetta della classifica grazie a un mix di sensibilità e lucidità che li rende irresistibili. Il Capricorno mantiene alta la concentrazione sul lavoro, mentre l'Ariete sente il bisogno di rallentare un attimo per ricaricare le batterie. Buone notizie anche per il Leone, che ritrova entusiasmo dopo qualche giornata spenta.

L'oroscopo di mercoledì 21 gennaio: Bilancia in cerca di equilibrio, Cancro nostalgico

12° Vergine: Giornata un po' faticosa, inutile girarci intorno.

La mente viaggia veloce ma il corpo chiede riposo. Sul lavoro potreste sentirvi poco apprezzati, non prendetela troppo. In amore evitate discussioni inutili, non è il momento di fare i perfezionisti. Prendetevi una pausa, anche breve.

11° Scorpione: Qualcosa vi rode dentro e non riuscite a capire cosa. Forse una vecchia questione irrisolta torna a galla. Nel lavoro procedete con il pilota automatico, niente di entusiasmante. Il partner potrebbe sembrarvi distante, ma magari siete voi a vedere tutto nero. Respirate.

10° Ariete: Vi sentite un po' spenti, come se l'energia delle feste non fosse mai tornata. Niente panico, capita a tutti a metà settimana. Sul fronte lavorativo meglio non forzare, fate il minimo indispensabile.

In amore siate pazienti, non tutti hanno i vostri ritmi.

9° Cancro: La nostalgia bussa alla porta e voi le aprite volentieri. Va bene ricordare il passato, ma non restateci troppo. Il lavoro scorre senza scossoni, routine pura. In amore cercate coccole e rassicurazioni, il partner capirà.

8° Bilancia: Indecisi su tutto oggi. Caffè o tè? Palestra o divano? È un mercoledì così, non combattetelo. Sul lavoro rimandate le decisioni importanti se potete. In amore cercate armonia, ma senza sforzarvi troppo.

7° Acquario: Idee brillanti che però restano nel cassetto. Vi manca la spinta per concretizzare. I colleghi vi sembrano lenti, abbiate pazienza. In amore preferite la vostra indipendenza oggi, niente di male.

6° Capricorno: Testa bassa e lavorare, il vostro motto di sempre. Oggi funziona, ma non dimenticate di alzare lo sguardo ogni tanto. Le finanze sono sotto controllo, bravi. In amore potreste sembrare freddi, un gesto affettuoso non guasta.

5° Leone: Finalmente un po' di luce dopo giorni grigi. Vi sentite più voi stessi, con voglia di brillare. Sul lavoro qualcuno nota i vostri sforzi, era ora. In amore il vostro carisma torna a fare effetto.

4° Gemelli: La curiosità vi spinge a esplorare nuove possibilità. Una conversazione inaspettata potrebbe aprire porte interessanti. Sul lavoro siete brillanti nelle comunicazioni. In amore, se vi annoiate, inventatevi qualcosa di nuovo.

3° Toro: Mercoledì solido e rassicurante per voi.

Il lavoro procede senza intoppi e magari arriva pure una piccola soddisfazione economica. In amore vi godete la stabilità del rapporto. Concedetevi qualcosa di buono a cena, ve lo meritate.

2° Sagittario: Quasi in cima, l'ottimismo vi sorregge. Avete voglia di pianificare qualcosa di avventuroso, anche solo un weekend fuori porta. Sul lavoro le idee non mancano. In amore cercate complicità e la trovate.

1° Pesci: Giornata magica per voi. L'intuito funziona alla perfezione e vi guida nelle scelte giuste. Sul lavoro potreste ricevere un riconoscimento inaspettato. In amore siete dolcissimi e il partner se ne accorge. Anche le finanze sorridono, fidatevi delle vostre sensazioni. Godetevi questo mercoledì speciale.