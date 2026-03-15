L'oroscopo del 16 marzo 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Acquario, con quella d'argento i Gemelli, mentre quella di bronzo il Sagittario che avrà entusiasmo e libertà. Ultimo posto al Capricorno poiché ci potrebbe essere un cambio di programma.

Classifica del 16 marzo 2026

Oro – Acquario

Con la Luna nel vostro segno sentite forte il bisogno di esprimere la vostra autenticità. Anche se la quadratura con Urano crea un po’ di tensione, siete tra i pochi che riescono a trasformarla in creatività e intuizioni brillanti.

Argento – Gemelli

L’energia della Luna in un segno d’aria vi rende mentalmente vivaci e pronti a cogliere nuove idee.

Anche gli imprevisti possono diventare occasioni interessanti.

Bronzo – Sagittario

La Luna in Acquario vi dà entusiasmo e desiderio di libertà. Nonostante qualche sorpresa o cambiamento improvviso, riuscite a mantenere uno spirito positivo e curioso.

Ariete

La giornata è dinamica e stimolante. La quadratura Luna-Urano può portarvi a cambiare idea o direzione, ma questo potrebbe anche aprire nuove opportunità.

Leone

La Luna opposta al vostro segno vi rende più sensibili alle reazioni degli altri. Tuttavia potete usare questa energia per capire meglio alcune dinamiche nei rapporti.

Bilancia

L’energia dell’aria vi aiuta a mantenere equilibrio e lucidità. Anche se qualche situazione può essere imprevedibile, riuscite a gestirla con diplomazia.

Scorpione

Urano attivo nel segno opposto può portare tensioni o cambiamenti inattesi. È una giornata che invita a osservare e a non reagire impulsivamente.

Pesci

Il clima del giorno è un po’ nervoso per la vostra sensibilità. Meglio rallentare e prendervi tempo per riflettere prima di prendere decisioni.

Cancro

La quadratura Luna-Urano può portare emozioni improvvise o piccoli contrasti. Serve calma e capacità di adattarsi agli eventi.

Toro

Con Urano nel vostro segno e la Luna in tensione potreste sentirvi più irrequieti del solito. È meglio evitare scelte impulsive e lasciare che la giornata scorra.

Vergine

L’energia della giornata può risultare un po’ disordinata rispetto al vostro bisogno di organizzazione. Meglio concentrarsi su cose semplici e pratiche.

Capricorno

La giornata può portare qualche imprevisto o cambiamento di programma. Serve pazienza e flessibilità per affrontare tutto con serenità.