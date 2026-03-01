L'oroscopo del Festival di Sanremo 2026 prevede chi sarebbe favorito alla vittoria secondo le stelle. Al primo posto sarebbe favorita Ditonellapiaga dell'acquario, al secondo posto Ermal Meta del segno dell'Ariete e infine al terzo Sayf sempre dell'Ariete. Ultimo posto per Mara Sattei nata sotto il segno del Toro.

Top 10 Favoriti

1. Ditonellapiaga – Che fastidio!

Carisma Leone, audace e originale, supportata da Marte + Plutone in Acquario.

2. Ermal Meta – Stella stellina

Profondità Pesci, empatia con il pubblico grazie a Giove in Cancro, molto potente emotivamente.

3. Sayf – Tu mi piaci tanto

Romanticismo Pesci + energia Leone; Nettuno + Saturno in Ariete spingono creatività controllata.

4. Bambole di Pezza – Resta con me

Luna in Leone favorisce energia giovane e presenza scenica; Acquario supporta originalità.

5. Arisa – Magica favola

Teatro + sensibilità Pesci, Nettuno in Ariete aiuta drammaticità controllata.

6 . Malika Ayane – Animali notturni

Raffinata, elegante, testo profondo Pesci, giustamente empatica con Giove in Cancro.

7. Fedez & Masini – Male necessario

Duo innovativo, Plutone + Marte in Acquario sostengono audacia; Mercurio retrogrado porta sorprese.

8. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Poetici e profondi, Pesci + Mercurio retrogrado valorizzano testi intriganti.

9 Francesco Renga – Il meglio di me

Voce potente, Leone premia veterani, ma meno innovativo rispetto ai primi 5.

10. Tommaso Paradiso – I romantici

Romanticismo Pesci forte, ma Luna in Leone predilige performance più sceniche.

Favoriti di media classifica (11–20)

11. Leo Gassmann – energia creativa + stile originale.

12. Levante – testi poetici, supportata da Venere in Pesci.

13. Michele Bravi – emotivo, con buona empatia col pubblico.

14. LDA & Aka7even – duo giovane, Plutone + Marte inRaf – esperienza e mestiere, Luna in Leone premia la sua presenza.

15. Nayt – stile innovativo, supporto Acquario.

16. Enrico Nigiotti – sensibilità emotiva, Pesci lo favorisce.

17. J‑Ax – carisma e grinta, ma forse meno in sintonia con Pesci.

18. Tredici Pietro – innovativo, ma Mercurio retrogrado potrebbe creare fluttuazioni nei voti.

19. Serena Brancale – voce intensa, ma più contenuta nella presenza scenica.

Rimanenti (21–30)

20. Samurai Jay – creativo, Acquario favorisce originalità.

21. Sal Da Vinci – veterano, buona presenza scenica, ma meno innovativo.

24. Chiello – stile fresco e molto Smashing Pumpkins, ma non particolarmente “Luna Leone”.

25. Fulminacci – talento poetico Pesci, ma meno forte sul palco.

26. Elettra Lamborghini – grande energia scenica, ma Mercurio retrogrado può confondere il pubblico.

27. Luchè – originalità rap, Acquario lo favorisce, ma meno appeal emotivo Pesci.

28. Dargen D’Amico – innovativo, Sagittario, ma minor impatto emotivo sul pubblico.

Eddie Brock – outsider, potrebbe sorprendere ma poche stelle lo supportano.

29. Patty Pravo – icona storica, ma Luna in Leone cerca nuove performance.

30. Mara Sattei – giovane e dinamica, ma meno supportata da Pesci + Leone combinati.