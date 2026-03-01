L'oroscopo del Festival di Sanremo 2026 prevede chi sarebbe favorito alla vittoria secondo le stelle. Al primo posto sarebbe favorita Ditonellapiaga dell'acquario, al secondo posto Ermal Meta del segno dell'Ariete e infine al terzo Sayf sempre dell'Ariete. Ultimo posto per Mara Sattei nata sotto il segno del Toro.
Top 10 Favoriti
1. Ditonellapiaga – Che fastidio!
Carisma Leone, audace e originale, supportata da Marte + Plutone in Acquario.
2. Ermal Meta – Stella stellina
Profondità Pesci, empatia con il pubblico grazie a Giove in Cancro, molto potente emotivamente.
3. Sayf – Tu mi piaci tanto
Romanticismo Pesci + energia Leone; Nettuno + Saturno in Ariete spingono creatività controllata.
4. Bambole di Pezza – Resta con me
Luna in Leone favorisce energia giovane e presenza scenica; Acquario supporta originalità.
5. Arisa – Magica favola
Teatro + sensibilità Pesci, Nettuno in Ariete aiuta drammaticità controllata.
6 . Malika Ayane – Animali notturni
Raffinata, elegante, testo profondo Pesci, giustamente empatica con Giove in Cancro.
7. Fedez & Masini – Male necessario
Duo innovativo, Plutone + Marte in Acquario sostengono audacia; Mercurio retrogrado porta sorprese.
8. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
Poetici e profondi, Pesci + Mercurio retrogrado valorizzano testi intriganti.
9 Francesco Renga – Il meglio di me
Voce potente, Leone premia veterani, ma meno innovativo rispetto ai primi 5.
10. Tommaso Paradiso – I romantici
Romanticismo Pesci forte, ma Luna in Leone predilige performance più sceniche.
Favoriti di media classifica (11–20)
11. Leo Gassmann – energia creativa + stile originale.
12. Levante – testi poetici, supportata da Venere in Pesci.
13. Michele Bravi – emotivo, con buona empatia col pubblico.
14. LDA & Aka7even – duo giovane, Plutone + Marte inRaf – esperienza e mestiere, Luna in Leone premia la sua presenza.
15. Nayt – stile innovativo, supporto Acquario.
16. Enrico Nigiotti – sensibilità emotiva, Pesci lo favorisce.
17. J‑Ax – carisma e grinta, ma forse meno in sintonia con Pesci.
18. Tredici Pietro – innovativo, ma Mercurio retrogrado potrebbe creare fluttuazioni nei voti.
19. Serena Brancale – voce intensa, ma più contenuta nella presenza scenica.
Rimanenti (21–30)
20. Samurai Jay – creativo, Acquario favorisce originalità.
21. Sal Da Vinci – veterano, buona presenza scenica, ma meno innovativo.
24. Chiello – stile fresco e molto Smashing Pumpkins, ma non particolarmente “Luna Leone”.
25. Fulminacci – talento poetico Pesci, ma meno forte sul palco.
26. Elettra Lamborghini – grande energia scenica, ma Mercurio retrogrado può confondere il pubblico.
27. Luchè – originalità rap, Acquario lo favorisce, ma meno appeal emotivo Pesci.
28. Dargen D’Amico – innovativo, Sagittario, ma minor impatto emotivo sul pubblico.
Eddie Brock – outsider, potrebbe sorprendere ma poche stelle lo supportano.
29. Patty Pravo – icona storica, ma Luna in Leone cerca nuove performance.
30. Mara Sattei – giovane e dinamica, ma meno supportata da Pesci + Leone combinati.