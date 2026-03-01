L'oroscopo del 2 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro ai Pesci, l'argento al Leone per la Luna che entra nel segno, mentre il bronzo viene aggiudicato dell'Acquario che sarà conpreso da chi lo segue. Fanalino di coda invece lo Scorpione che sarà provocato dalla Luna in Leone .
Classifica dei Segni – 2 Marzo
1. Pesci
Sole e Venere nel segno: cuore, fascino, empatia e ispirazione alle stelle.
Emotivamente potentissimi, magnetici, convincono senza sforzo.
Protagonisti assoluti.
2. Leone
La Luna nel segno vi accende: carisma, visibilità, bisogno (soddisfatto) di brillare.
Anche se il Sole è in Pesci, siete voi a rubare la scena.
Standing ovation.
3. Acquario
Plutone + Marte = forza, coraggio, rottura degli schemi.
Non piacete a tutti, ma chi vi capisce vi segue.
Rivoluzionari favoriti.
4️⃣ Ariete
Nettuno vi rende visionari, Saturno vi dà struttura.
Giornata importante: state costruendo qualcosa che esploderà più avanti.
Semina potente.
5️⃣ Cancro
Con Sole e Venere in Pesci siete iper-ricettivi emotivamente.
Giocate di cuore, e il cuore oggi paga.
Dolce ma incisivo.
7️⃣ Bilancia
Venere in Pesci vi rende affascinanti, ma la Luna in Leone vi chiede più decisione.
Piacevolezza sì, incisività così così
6️⃣ Sagittario
Beneficiate dell’aria di Acquario e del fuoco Leone.
Meno emotivi, ma lucidi e convincenti.
8️⃣ Gemelli
Stimolati dall’Acquario, ma un po’ confusi dal mare emotivo dei Pesci.
Idee brillanti, ma dispersione.
9️⃣ Toro
Troppa acqua e troppo fuoco: vi sentite fuori ritmo.
Meglio osservare che forzare.
Giornata di attesa.
Vergine
Sole e Venere opposti: emotività che destabilizza il vostro ordine.
Saturno in Ariete vi chiede di mollare il controllo.
Scomodi ma in evoluzione.
1️⃣1️⃣ Capricorno
I pianeti in Ariete e Pesci vi mettono alla prova.
Responsabilità sì, ma poca gratificazione immediata.
Tenuta, non gloria.
1️⃣2️⃣ Scorpione
Plutone vi attiva, ma la Luna in Leone vi provoca.
Giornata intensa, nervosa, tutto o niente.
Potente ma faticosa.