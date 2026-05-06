L'oroscopo di maggio 2026 del benessere consiglia al Leone di fare delle pause, mentre alla Vergine di fare attenzione allo stress mentale e allo Scorpione di lasciare andare cio che è pesante.
Consigli benessere segno per segno
♈ Ariete
All’inizio del mese avete tanta energia, ma rischiate di consumarla troppo in fretta.
Il vostro benessere passa dal rallentare un po’.
Se non vi fermate, potreste sentirvi scarichi nella seconda metà.
♉ Toro
È il vostro mese per ricaricarvi davvero.
Corpo e mente possono ritrovare equilibrio, soprattutto se vi concedete momenti di calma e piacere.
Benissimo tutto ciò che è natura, relax, ritmi lenti.
♊ Gemelli
All’inizio siete un po’ sottotono, poi vi riprendete alla grande.
Il benessere migliora quando tornate a muovervi, socializzare e stimolarvi mentalmente.
Attenzione solo a non esagerare con il ritmo.
♋ Cancro
Mese positivo per il vostro equilibrio emotivo.
Vi sentite più protetti e stabili dentro.
Il benessere passa dalle relazioni e dall’ambiente che vi circonda.
♌ Leone
Energia altalenante.
A volte forti, a volte stanchi.
Il consiglio è non forzare sempre: anche voi avete bisogno di pause vere.
♍ Vergine
Sentite il bisogno di ordine e routine.
Il vostro benessere migliora quando organizzate meglio tempi e spazi.
Attenzione allo stress mentale: non controllate tutto.
Bilancia
Mese che vi chiede equilibrio, soprattutto emotivo.
Evitate di adattarvi troppo agli altri.
Il benessere arriva quando ascoltate davvero voi stessi.
♏ Scorpione
Mese intenso anche a livello interiore.
Potete liberarvi da tensioni accumulate.
Il benessere passa dal lasciare andare ciò che pesa.
♐ Sagittario
Avete bisogno di movimento, ma non sempre l’energia è stabile.
Meglio attività leggere e costanti, senza eccessi.
Il benessere cresce con la regolarità.
♑ Capricorno
Buona tenuta generale.
Vi sentite più solidi, ma attenzione a non trascurare il riposo.
Il benessere passa anche dal rallentare ogni tanto.
♒ Acquario
Mese di cambiamenti interiori.
Questo può creare un po’ di agitazione mentale.
Il benessere arriva quando trovate momenti di silenzio e distacco.
♓ Pesci
Molto sensibili alle energie del mese.
Rischiate di assorbire troppo dall’esterno.
Il benessere passa dalla protezione emotiva e da spazi vostri.